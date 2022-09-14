"Люди начинают сомневаться": эксперт рассказал о последствиях атаки ВСУ в харьковском направлении - 14.09.2022 Украина.ру
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"Люди начинают сомневаться": эксперт рассказал о последствиях атаки ВСУ в харьковском направлении
"Люди начинают сомневаться": эксперт рассказал о последствиях атаки ВСУ в харьковском направлении - 14.09.2022 Украина.ру
"Люди начинают сомневаться": эксперт рассказал о последствиях атаки ВСУ в харьковском направлении
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью корреспонденту издания Украина.ру поделился мнением, что время организации атаки под Харьковом было выбрано не случайно. Киев долго готовился к удару
2022-09-14T08:12
2022-09-14T08:12
новости
украина
спецоперация
харьков
удар
всу
киев
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По мнению эксперта, не случайно молниеносная атака была совершена в момент обсуждения в высших политических кругах даты референдума. Представители "Единой России" предлагали провести его 4 ноября, коммунисты — 7 ноября, кто-то — 5 или 6.Тут еще и встреча в "Рамштайне", и приезд Блинкена, и символическое нахождение Владимира Путина на востоке России. В этот момент был совершен удар.Конечно, в Донецкой или Луганской Республиках меньше, но в той же Харьковской или в Запорожской областях — не все так просто было.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, спецоперация, харьков, удар, всу, киев
Новости, Украина, Спецоперация, Харьков, удар, ВСУ, Киев

"Люди начинают сомневаться": эксперт рассказал о последствиях атаки ВСУ в харьковском направлении

08:12 14.09.2022
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© AP
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Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью корреспонденту издания Украина.ру поделился мнением, что время организации атаки под Харьковом было выбрано не случайно. Киев долго готовился к удару
По мнению эксперта, не случайно молниеносная атака была совершена в момент обсуждения в высших политических кругах даты референдума. Представители "Единой России" предлагали провести его 4 ноября, коммунисты — 7 ноября, кто-то — 5 или 6.
Тут еще и встреча в "Рамштайне", и приезд Блинкена, и символическое нахождение Владимира Путина на востоке России. В этот момент был совершен удар.
Но то, что сейчас происходит, даже в случае, если доблестная российская армия отобьет районы Харьковской области, — все равно будет иметь очень серьезные последствия, говоря циничным языком, на явку. Потому что люди начинают сомневаться.
Иван Скориков
Иван Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ
Конечно, в Донецкой или Луганской Республиках меньше, но в той же Харьковской или в Запорожской областях — не все так просто было.
Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
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НовостиУкраинаСпецоперацияХарьковударВСУКиев
 
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