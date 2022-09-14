https://ukraina.ru/20220914/1038701633.html

"Люди начинают сомневаться": эксперт рассказал о последствиях атаки ВСУ в харьковском направлении

"Люди начинают сомневаться": эксперт рассказал о последствиях атаки ВСУ в харьковском направлении - 14.09.2022 Украина.ру

"Люди начинают сомневаться": эксперт рассказал о последствиях атаки ВСУ в харьковском направлении

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью корреспонденту издания Украина.ру поделился мнением, что время организации атаки под Харьковом было выбрано не случайно. Киев долго готовился к удару

2022-09-14T08:12

2022-09-14T08:12

2022-09-14T08:12

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По мнению эксперта, не случайно молниеносная атака была совершена в момент обсуждения в высших политических кругах даты референдума. Представители "Единой России" предлагали провести его 4 ноября, коммунисты — 7 ноября, кто-то — 5 или 6.Тут еще и встреча в "Рамштайне", и приезд Блинкена, и символическое нахождение Владимира Путина на востоке России. В этот момент был совершен удар.Конечно, в Донецкой или Луганской Республиках меньше, но в той же Харьковской или в Запорожской областях — не все так просто было.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220908/1038547657.html

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новости, украина, спецоперация, харьков, удар, всу, киев