"Люди начинают сомневаться": эксперт рассказал о последствиях атаки ВСУ в харьковском направлении
© AP
© AP
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью корреспонденту издания Украина.ру поделился мнением, что время организации атаки под Харьковом было выбрано не случайно. Киев долго готовился к удару
По мнению эксперта, не случайно молниеносная атака была совершена в момент обсуждения в высших политических кругах даты референдума. Представители "Единой России" предлагали провести его 4 ноября, коммунисты — 7 ноября, кто-то — 5 или 6.
Тут еще и встреча в "Рамштайне", и приезд Блинкена, и символическое нахождение Владимира Путина на востоке России. В этот момент был совершен удар.
Но то, что сейчас происходит, даже в случае, если доблестная российская армия отобьет районы Харьковской области, — все равно будет иметь очень серьезные последствия, говоря циничным языком, на явку. Потому что люди начинают сомневаться.
Конечно, в Донецкой или Луганской Республиках меньше, но в той же Харьковской или в Запорожской областях — не все так просто было.
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