https://ukraina.ru/20220914/1038699515.html

"Мы бьемся за русские земли": эксперт объяснил мотивацию российской спецоперации

"Мы бьемся за русские земли": эксперт объяснил мотивацию российской спецоперации - 14.09.2022 Украина.ру

"Мы бьемся за русские земли": эксперт объяснил мотивацию российской спецоперации

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру объяснил, что российская армия борется с такими же "бывшими" русскими, но с промытыми мозгами

2022-09-14T07:50

2022-09-14T07:50

2022-09-14T07:50

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Это такие же мужики, но им с детства прививали идеологию идентичности украинца как антирусского, и все русское было у врага. А нашим людям с детства прививали, что Украина — это такая же заграница как Турция и Таиланд, что Одесса и Харьков — это города иностранного государства, отмечает Скориков.Поэтому, считает он, необходима системная работа в этом направлении, важно объяснять, зачем мы идем, какая главная цель этой войны.Это не так, подчеркивает эксперт. Сама логика уже развивающегося процесса приводит Россию к тому, что это реальная Отечественная война, и мы бьемся там за наши русские земли.Если так понимать, то совсем другая мотивация, и тогда не будет панических настроений при неудачах, которые случаются всегда в военных действиях, а будет благородная ярость.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220620/1034184951.html

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2022

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новости, украина, россия, армия, спецоперация