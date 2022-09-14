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"Мы бьемся за русские земли": эксперт объяснил мотивацию российской спецоперации
"Мы бьемся за русские земли": эксперт объяснил мотивацию российской спецоперации - 14.09.2022 Украина.ру
"Мы бьемся за русские земли": эксперт объяснил мотивацию российской спецоперации
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру объяснил, что российская армия борется с такими же "бывшими" русскими, но с промытыми мозгами
2022-09-14T07:50
2022-09-14T07:50
2022-09-14T07:50
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армия
спецоперация
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Это такие же мужики, но им с детства прививали идеологию идентичности украинца как антирусского, и все русское было у врага. А нашим людям с детства прививали, что Украина — это такая же заграница как Турция и Таиланд, что Одесса и Харьков — это города иностранного государства, отмечает Скориков.Поэтому, считает он, необходима системная работа в этом направлении, важно объяснять, зачем мы идем, какая главная цель этой войны.Это не так, подчеркивает эксперт. Сама логика уже развивающегося процесса приводит Россию к тому, что это реальная Отечественная война, и мы бьемся там за наши русские земли.Если так понимать, то совсем другая мотивация, и тогда не будет панических настроений при неудачах, которые случаются всегда в военных действиях, а будет благородная ярость.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220620/1034184951.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, армия, спецоперация
"Мы бьемся за русские земли": эксперт объяснил мотивацию российской спецоперации
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру объяснил, что российская армия борется с такими же "бывшими" русскими, но с промытыми мозгами
Это такие же мужики, но им с детства прививали идеологию идентичности украинца как антирусского, и все русское было у врага. А нашим людям с детства прививали, что Украина — это такая же заграница как Турция и Таиланд, что Одесса и Харьков — это города иностранного государства, отмечает Скориков.
Поэтому, считает он, необходима системная работа в этом направлении, важно объяснять, зачем мы идем, какая главная цель этой войны.
А ведь я не оговорюсь — это реально Отечественная война для нас, война за существование. Так ее подают с той стороны. У нас подают, что это специальная операция, на которую можно большинству жителей страны смотреть в телевизор, "болеть за наших" под пиво и попкорн.
Иван Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ
Это не так, подчеркивает эксперт. Сама логика уже развивающегося процесса приводит Россию к тому, что это реальная Отечественная война, и мы бьемся там за наши русские земли.
Если так понимать, то совсем другая мотивация, и тогда не будет панических настроений при неудачах, которые случаются всегда в военных действиях, а будет благородная ярость.
Полное интервью с экспертом читайте
на сайте Украина.ру.