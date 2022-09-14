"Это не главное": Гаспарян раскритиковал идею создания учебника по "правильному украинскому языку" - 14.09.2022 Украина.ру
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"Это не главное": Гаспарян раскритиковал идею создания учебника по "правильному украинскому языку"
"Это не главное": Гаспарян раскритиковал идею создания учебника по "правильному украинскому языку" - 14.09.2022 Украина.ру
"Это не главное": Гаспарян раскритиковал идею создания учебника по "правильному украинскому языку"
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру считает, что учебник по классическому правильному украинскому языку, о котором говорят в Госдуме, не самое важное, в чем сейчас нуждаются жители на освобожденных территориях и в Донбассе
2022-09-14T07:07
2022-09-14T07:07
новости
украина
украинский язык
учебник
политолог
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Всё это уже исполняли ровно сто лет назад, напоминает эксперт, - тогда Лазарь Моисеевич Каганович инициировал политику украинизации. Придумывали нормы "правильного украинского языка", чтобы он ни в коем случае он не совпадал с русским. Действовали по принципу - если где-то совпадет, то из любого другого языка возьмем слова — из суахили, из немецкого — без разницы.Политолог отметил, что вообще не понимает, что такое "правильный" или "неправильный" язык. Что является мерилом правильности украинского языка, - задается вопросом он.Полное интервью с экспертом читайте на чайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220909/1038548152.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, украинский язык, учебник, политолог
Новости, Украина, украинский язык, учебник, политолог

"Это не главное": Гаспарян раскритиковал идею создания учебника по "правильному украинскому языку"

07:07 14.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВизит председателя Госдумы РФ С.Нарышкина в Таджикистан
Визит председателя Госдумы РФ С.Нарышкина в Таджикистан - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру считает, что учебник по классическому правильному украинскому языку, о котором говорят в Госдуме, не самое важное, в чем сейчас нуждаются жители на освобожденных территориях и в Донбассе
Всё это уже исполняли ровно сто лет назад, напоминает эксперт, - тогда Лазарь Моисеевич Каганович инициировал политику украинизации. Придумывали нормы "правильного украинского языка", чтобы он ни в коем случае он не совпадал с русским. Действовали по принципу - если где-то совпадет, то из любого другого языка возьмем слова — из суахили, из немецкого — без разницы.
И опять я услышал этот же креатив от депутата Госдумы. У меня вопрос: нельзя ли перед тем, как креативить, почитать историю. И понять, что, извините, это не главное, что сейчас там надо сделать. Не нормы украинского языка...
Армен Гаспарян
Армен Гаспарян
Политолог, публицист, радиоведущий
Политолог отметил, что вообще не понимает, что такое "правильный" или "неправильный" язык. Что является мерилом правильности украинского языка, - задается вопросом он.
Полное интервью с экспертом читайте на чайте Украина.ру.
декан филологического факультета ДонНУ Наталья Ярошенко
9 сентября, 04:00
"Остановить суржик": в Донецке объяснили, зачем нужен новый учебник украинского языкаНовый учебник украинского языка нужен для того, чтобы преломить массовое распространение на юге Украины суржика - особой формы полуязычия. Об этом изданию Украина.ру рассказала декан филологического факультета Донецкого национального университета, кандидат филологических наук, доцент Наталья Ярошенко
 
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