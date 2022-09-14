https://ukraina.ru/20220914/1038692732.html

"Это не главное": Гаспарян раскритиковал идею создания учебника по "правильному украинскому языку"

"Это не главное": Гаспарян раскритиковал идею создания учебника по "правильному украинскому языку" - 14.09.2022 Украина.ру

"Это не главное": Гаспарян раскритиковал идею создания учебника по "правильному украинскому языку"

Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру считает, что учебник по классическому правильному украинскому языку, о котором говорят в Госдуме, не самое важное, в чем сейчас нуждаются жители на освобожденных территориях и в Донбассе

2022-09-14T07:07

2022-09-14T07:07

2022-09-14T07:07

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Всё это уже исполняли ровно сто лет назад, напоминает эксперт, - тогда Лазарь Моисеевич Каганович инициировал политику украинизации. Придумывали нормы "правильного украинского языка", чтобы он ни в коем случае он не совпадал с русским. Действовали по принципу - если где-то совпадет, то из любого другого языка возьмем слова — из суахили, из немецкого — без разницы.Политолог отметил, что вообще не понимает, что такое "правильный" или "неправильный" язык. Что является мерилом правильности украинского языка, - задается вопросом он.Полное интервью с экспертом читайте на чайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220909/1038548152.html

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новости, украина, украинский язык, учебник, политолог