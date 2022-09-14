"Это не главное": Гаспарян раскритиковал идею создания учебника по "правильному украинскому языку"
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВизит председателя Госдумы РФ С.Нарышкина в Таджикистан
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру считает, что учебник по классическому правильному украинскому языку, о котором говорят в Госдуме, не самое важное, в чем сейчас нуждаются жители на освобожденных территориях и в Донбассе
Всё это уже исполняли ровно сто лет назад, напоминает эксперт, - тогда Лазарь Моисеевич Каганович инициировал политику украинизации. Придумывали нормы "правильного украинского языка", чтобы он ни в коем случае он не совпадал с русским. Действовали по принципу - если где-то совпадет, то из любого другого языка возьмем слова — из суахили, из немецкого — без разницы.
И опять я услышал этот же креатив от депутата Госдумы. У меня вопрос: нельзя ли перед тем, как креативить, почитать историю. И понять, что, извините, это не главное, что сейчас там надо сделать. Не нормы украинского языка...
Политолог отметил, что вообще не понимает, что такое "правильный" или "неправильный" язык. Что является мерилом правильности украинского языка, - задается вопросом он.
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