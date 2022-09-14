"Запад скинет Санду, чтобы сохранить свое влияние": Гаспарян о будущем Молдавии - 14.09.2022 Украина.ру
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"Запад скинет Санду, чтобы сохранить свое влияние": Гаспарян о будущем Молдавии
"Запад скинет Санду, чтобы сохранить свое влияние": Гаспарян о будущем Молдавии - 14.09.2022 Украина.ру
"Запад скинет Санду, чтобы сохранить свое влияние": Гаспарян о будущем Молдавии
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал в интервью изданию Украина.ру, какая единственная возможность есть у Молдавии, чтобы спасти себя от экономического краха
2022-09-14T06:45
2022-09-14T06:45
новости
украина
молдавия
политолог
российский газ
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Пока был Додон, Кишинев покупал газ по 400 долларов, потом цена выросла до 780 долларов за тысячу кубометров, но сейчас-то цена совсем другая, напоминает политолог. Даже 780 — это огромная нагрузка на бюджет, потому что денег в стране нет.Поэтому, даже если гипотетически заключили договор, и Молдавия будет получать газ со скидкой, например, за 1800 долларов, а не за 2200 по рыночной цене - это непомерная нагрузка, отмечает Гаспарян. Дешевый газ в их представлении — это снова по 400 долларов, но этого не будет!По мнению политолога, граждане Молдавии сейчас разочарованы, они негодуют. Республика на грани полного экономического краха, дотаций ждать им не от кого. В этих условиях вся оппозиция должна объединиться независимо от их взглядов, заключил Гаспарян.Полное интервью с экспертом читайте на чайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220829/1038239067.html
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новости, украина, молдавия, политолог, российский газ
Новости, Украина, Молдавия, политолог, российский газ

"Запад скинет Санду, чтобы сохранить свое влияние": Гаспарян о будущем Молдавии

06:45 14.09.2022
 
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Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал в интервью изданию Украина.ру, какая единственная возможность есть у Молдавии, чтобы спасти себя от экономического краха
Пока был Додон, Кишинев покупал газ по 400 долларов, потом цена выросла до 780 долларов за тысячу кубометров, но сейчас-то цена совсем другая, напоминает политолог. Даже 780 — это огромная нагрузка на бюджет, потому что денег в стране нет.
Поэтому, даже если гипотетически заключили договор, и Молдавия будет получать газ со скидкой, например, за 1800 долларов, а не за 2200 по рыночной цене - это непомерная нагрузка, отмечает Гаспарян. Дешевый газ в их представлении — это снова по 400 долларов, но этого не будет!
Понятно, что Майя Санду обречена, но ее скинем не мы, а Запад. Чтобы сохранить свое влияние в Молдове — они ее скинут. Это потеря невеликая. Найдут следующих таких же, благо, там есть, из кого выбирать.
Армен Гаспарян
Армен Гаспарян
Политолог, публицист, радиоведущий
По мнению политолога, граждане Молдавии сейчас разочарованы, они негодуют. Республика на грани полного экономического краха, дотаций ждать им не от кого. В этих условиях вся оппозиция должна объединиться независимо от их взглядов, заключил Гаспарян.
Полное интервью с экспертом читайте на чайте Украина.ру.
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