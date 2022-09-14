https://ukraina.ru/20220914/1038689471.html

"Запад скинет Санду, чтобы сохранить свое влияние": Гаспарян о будущем Молдавии

"Запад скинет Санду, чтобы сохранить свое влияние": Гаспарян о будущем Молдавии - 14.09.2022 Украина.ру

"Запад скинет Санду, чтобы сохранить свое влияние": Гаспарян о будущем Молдавии

Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал в интервью изданию Украина.ру, какая единственная возможность есть у Молдавии, чтобы спасти себя от экономического краха

2022-09-14T06:45

2022-09-14T06:45

2022-09-14T06:45

новости

украина

молдавия

политолог

российский газ

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Пока был Додон, Кишинев покупал газ по 400 долларов, потом цена выросла до 780 долларов за тысячу кубометров, но сейчас-то цена совсем другая, напоминает политолог. Даже 780 — это огромная нагрузка на бюджет, потому что денег в стране нет.Поэтому, даже если гипотетически заключили договор, и Молдавия будет получать газ со скидкой, например, за 1800 долларов, а не за 2200 по рыночной цене - это непомерная нагрузка, отмечает Гаспарян. Дешевый газ в их представлении — это снова по 400 долларов, но этого не будет!По мнению политолога, граждане Молдавии сейчас разочарованы, они негодуют. Республика на грани полного экономического краха, дотаций ждать им не от кого. В этих условиях вся оппозиция должна объединиться независимо от их взглядов, заключил Гаспарян.Полное интервью с экспертом читайте на чайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220829/1038239067.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, молдавия, политолог, российский газ