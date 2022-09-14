Лизан: на Украине усовершенствовали лозунг Аль Капоне
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Лизан: на Украине усовершенствовали лозунг Аль Капоне
Лизан: на Украине усовершенствовали лозунг Аль Капоне
Лизан: на Украине усовершенствовали лозунг Аль Капоне
Отследить точное количество оружия, поступающего на Украину невозможно, а вот оценить масштабы бедствия, к которому в итоге приведет "фарширование" страны средствами убийства вполне реально, рассказал в интервью изданию Украина.ру глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан
2022-09-14T05:30
2022-09-14T05:30
иван лизан
оружие
украина
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Он пояснил, что сейчас оружие бесконтрольно курсирует по Украине, часть отправляется на фронт, часть продается на черном рынке, а часть оседает в руках населения, которое под видом беженцев переправляется в том числе и в Евросоюз.
https://ukraina.ru/20220910/1038597503.html
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иван лизан, оружие, украина
Иван Лизан, оружие, Украина

Лизан: на Украине усовершенствовали лозунг Аль Капоне

05:30 14.09.2022
 
© CC0, PixabayПистолет бандит преступник
Пистолет бандит преступник
© CC0, Pixabay
Читать в
Отследить точное количество оружия, поступающего на Украину невозможно, а вот оценить масштабы бедствия, к которому в итоге приведет "фарширование" страны средствами убийства вполне реально, рассказал в интервью изданию Украина.ру глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан
Он пояснил, что сейчас оружие бесконтрольно курсирует по Украине, часть отправляется на фронт, часть продается на черном рынке, а часть оседает в руках населения, которое под видом беженцев переправляется в том числе и в Евросоюз.
"Эти люди так или иначе радикализуются, многие из них просто вольются в криминалитет. Ходить на разборки с пистолетом – это одно дело, с автоматом – это другое дело, а гранатомёт либо гранаты сразу придают веса в дипломатии. Это даже не пистолет, который, как говорил Аль Капоне, позволяет достичь больше, чем просто доброе слово", - констатировал Лизан.
Иван Лизан интервью
10 сентября, 11:24
Иван Лизан об оружии: Гранатомет и гранаты сразу придают веса в дипломатии
 
Иван ЛизаноружиеУкраина
 
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