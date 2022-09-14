https://ukraina.ru/20220914/1038686301.html
Лизан: на Украине усовершенствовали лозунг Аль Капоне
Лизан: на Украине усовершенствовали лозунг Аль Капоне
Лизан: на Украине усовершенствовали лозунг Аль Капоне
Отследить точное количество оружия, поступающего на Украину невозможно, а вот оценить масштабы бедствия, к которому в итоге приведет "фарширование" страны средствами убийства вполне реально, рассказал в интервью изданию Украина.ру глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан
2022-09-14T05:30
2022-09-14T05:30
2022-09-14T05:30
иван лизан
оружие
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102926/72/1029267271_0:95:1920:1175_1920x0_80_0_0_954de9150b4193e5c8bb874121f40cb4.jpg
Он пояснил, что сейчас оружие бесконтрольно курсирует по Украине, часть отправляется на фронт, часть продается на черном рынке, а часть оседает в руках населения, которое под видом беженцев переправляется в том числе и в Евросоюз.
https://ukraina.ru/20220910/1038597503.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102926/72/1029267271_57:0:1764:1280_1920x0_80_0_0_2317fa9968473fe7801a5d8d21cdc021.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
иван лизан, оружие, украина
Иван Лизан, оружие, Украина
Лизан: на Украине усовершенствовали лозунг Аль Капоне
Отследить точное количество оружия, поступающего на Украину невозможно, а вот оценить масштабы бедствия, к которому в итоге приведет "фарширование" страны средствами убийства вполне реально, рассказал в интервью изданию Украина.ру глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан
Он пояснил, что сейчас оружие бесконтрольно курсирует по Украине, часть отправляется на фронт, часть продается на черном рынке, а часть оседает в руках населения, которое под видом беженцев переправляется в том числе и в Евросоюз.
"Эти люди так или иначе радикализуются, многие из них просто вольются в криминалитет. Ходить на разборки с пистолетом – это одно дело, с автоматом – это другое дело, а гранатомёт либо гранаты сразу придают веса в дипломатии. Это даже не пистолет, который, как говорил Аль Капоне, позволяет достичь больше, чем просто доброе слово", - констатировал Лизан.