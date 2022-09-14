Лизан: на Украине усовершенствовали лозунг Аль Капоне

"Эти люди так или иначе радикализуются, многие из них просто вольются в криминалитет. Ходить на разборки с пистолетом – это одно дело, с автоматом – это другое дело, а гранатомёт либо гранаты сразу придают веса в дипломатии. Это даже не пистолет, который, как говорил Аль Капоне, позволяет достичь больше, чем просто доброе слово", - констатировал Лизан.