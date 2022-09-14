https://ukraina.ru/20220914/1038631018.html

Илон Маск, орбитальные станции и первые звездные войны. Шпионы в космосе

Илон Маск, орбитальные станции и первые звездные войны. Шпионы в космосе - 14.09.2022 Украина.ру

Илон Маск, орбитальные станции и первые звездные войны. Шпионы в космосе

Украина.ру, 14.09.2022

2022-09-14T07:45

2022-09-14T07:45

2022-09-14T07:45

елена мурзина

эксклюзив

илон маск

россия

мкс

космос

усср

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сша

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45 лет тому назад в космос полетели космический зонд "Вояджер-1" и советская орбитальная станция "Салют - 6". Что изменилось с тех пор? Какие перспективы у космических орбитальных станций сейчас? И самое главное - оставит ли Россия МКС?Приветствуем инопланетян45 лет тому назад, в сентябре 1977 года, в США был запущен аппарат "Вояджер - 1". Предполагалось, что он долетит до Сатурна и Юпитера, передаст снимки на Землю, и на этом его миссия закончится.Но "Вояджер" упрямо продолжал лететь дальше. И летит до сих пор! Возможно, через 40 тысяч лет он долетит до одной из звёзд в созвездии Жирафа. Окажется совсем близко от неё, на расстоянии всего лишь одного светового года.Но пока что он просто движется в космосе, и несёт знаменитую пластинку, на которой записаны звуки, картинки и приветствия для инопланетян на 50 языках мира.Среди этих языков есть даже хеттский, арамейский, шумерский. Президент США Джимми Картер записал тогда голосовое обращение к инопланетянам, где выразил надежду, что "когда-нибудь мы присоединимся к галактической цивилизации".Масштабная пропагандистская акция достигла своих целей. Мы до сих пор интересуемся "Вояджером", и как там инопланетяне - ещё не прочитали послание на древнем шумерском?Но инопланетяне молчат, "Вояджер" летит, а на земле всё по прежнему.США, кандидат на присоединение к галактической цивилизации, борются за Тайвань с Китаем, как и 45 лет тому назад. И в отличие от тех уже далёких лет, не имеют собственной космической станции на орбите Земли. А почему?"Салют 6"В том же 1977 году, 29 сентября, была запущена в СССР орбитальная станция "Салют-6".Она работала пять лет, её посетило много экспедиций, в том числе на ней работали наши знаменитые космонавты Гречко, Джанибеков, Романенко и Попов. На ней побывали в космосе первый польский космонавт, первые космонавты из ГДР, Венгрии, Монголии, Кубы, Болгарии, Вьетнама.Советскому правительству не приходило в голову записывать послание к инопланетянам и делать из этого пропагандистскую акцию на весь мир.Но где же орбитальные станции США? Вояджер Вояджером, он летит в тёмных глубинах космоса, а что на орбите Земли?После окончания лунной программы, которая тоже служила, в первую очередь, целям пропаганды, расходы на космос в США были резко сокращены.Тогда вместо грандиозной орбитальной станции, из ракеты "Сатурн", созданной Вернером фон Брауном, сделали орбитальную станцию "Скайлэб". На ней побывали три экипажа. Первый экипаж весь полёт боролся за живучесть (заклинило солнечные батареи), потом на "Скайлэб" слетали ещё два раза, и всё. Девять месяцев был "Скайлэб" на орбите, и стал терять высоту.Из его падения на Землю тоже сделали пропагандистскую акцию. Искали всем миром обломки. Кто первый найдёт - тому премия. Выпустили майки. В честь падения! На майках изображалась падающая на планету станция.И это при том, что с местом падения просчитались. Вместо того чтобы рухнуть в безлюдном месте, обломки станции (и немаленькие!) упали в Австралии. В городе Перт тогда проходил всемирный конкурс красоты, и один такой обломок торжественно выставили на сцене рядом с красотками.Нет, всё-таки надо уметь любое событие превратить либо в деньги, либо в пропаганду. Либо одновременно в то и в другое.Но "Скайлэб" тем не менее жалко. Станция могла бы продолжать работать, если бы смогли поправить её орбиту, либо с помощью, как предполагалось, пилотируемого "Шаттла", либо с помощью корабля- робота.Атмосфера станции состояла полностью из кислорода, что могло бы стать важным и интересным экспериментом.Но в 1979 году "Скайлэб" вошёл в атмосферу Земли.Салют-6 спокойно продолжал работать и принимать экипаж за экипажем.Иногда, конечно, подумаешь - почему же мы не раздували шумиху на весь мир? Может, надо было?Но всё-таки нет. Не наш стиль.А в США запустили таки новую околоземную станцию.Предполагалось, что это будет "Фридом", новый проект. Как всегда, за свой проект боролись две группы, и проект "Фридом" победил, а "Скайлэб" проиграл. Жалко, очень жалко.Да, но где же американская станция?Прошло почти двадцать лет после падения "Скайлэба", и проект "Фридом" наконец появился на орбите. Это американский сегмент МКС. Его сборка началась только в 1998 году, через 20 лет после запуска "Скайлэба".Много, много шаровВ ответ на угрозы "звездных войн" от США Михаил Горбачёв в своё время заявил, что СССР запустит в космос множество пустых шаров, которые будут издали похожи на ракеты.Это, конечно, могло бы стать довольно интересной сценой фильма "Звёздные войны". По легенде, американцы были ошарашены и после этого отказались от идеи космической войны.Конечно же, это не так.Просто оказалось, что всё, что планировало сделать человечество в космосе - это либо слишком дорого, либо невероятно дорого, и самое главное - не имеет какой-то невероятной ценности.Руководить армиями из космоса (как предполагалось в американских проектах) бессмысленно, это лучше делать из штаба на земле. Ещё один проект инженеров США - получать электричество от Солнца. Но на космических электростанциях ток получался в 200 раз дороже, чем на Земле ("зелёная" энергия?). Добыча ископаемых на Луне - очень, очень дорого.Даже ремонтировать станции в космосе оказалось нерентабельно. Гораздо проще и дешевле создать новую.И наконец, начались разговоры о том, что пилотируемая космонавтика тоже не нужна. Космические беспилотники - вот будущее космонавтики.Но станции на орбите по многим причинам нужны.Пока что такие станции есть только у трёх стран. Россия и США на МКС, а с недавнего времени - Китай.Тайконавты в священных челнокахВ Китае космонавтов называют "тайконавты", что приблизительно можно перевести как "мореплаватели во вселенной".Китайские тайконавты летают не абы на чем, а на "священных челноках" (пилотируемые корабли "Шэньчжоу", что переводится как волшебная ладья или священный челнок).И у них есть "Небесный дворец"! Первая не советская, не американская околоземная станция "Тяньгун" (в переводе - "небесный дворец").Тяньгун - 1 кружился вокруг Земли с 2011 по 2018 год, принял два экипажа, которые пробыли на станции каждый по 2 недели. Станция в 2018 прекратила существование.Второй, тоже экспериментальный, "Тяньгун" просуществовал на орбите два года.И наконец, в апреле 2021 Китай запустил новый "Небесный дворец", который теперь называется Китайская космическая станция. На ней побывали несколько экипажей, и общий срок нахождения на станции тайконавтов - уже более года.Звёздные войныВ 2021 году Китай заявлял протесты в ООН, так как спутники Илона Маска "Старлинк" осуществляли опасное приближение к станции, тем самым подвергая опасности жизнь тайконавтов.Ну вот уже и первый эпизод звёздных войн. Если раньше самый популярный вопрос космонавту был: "Видели ли вы инопланетян?" - то теперь будут спрашивать : "Следил ли за вашим кораблём Илон Маск ?"Илон отреагировал на обвинения туманно: "Космос слишком большой, а спутники слишком маленькие". Китай же сообщил о том, что пилоты на станции вынуждены были совершить манёвр уклонения, чтобы не встретиться со спутником-шпионом.Китай утверждает, что система спутников "Старлинк" загрязняет орбиту. И это действительно большая проблема.Система Илона Маска (а на самом деле, конечно же, НАСА и военных США) предусматривает в перспективе вывод на орбиту 1800 малых спутников. Они управляются с Земли. Но если управление нарушено, спутник становится космическим мусором.Но почему же до сих пор нет станции на орбите, которую построил бы космический гений Илон Маск? Или все выдающиеся достижения США в космосе закончились с уходом Вернера фон Брауна?"Бон вояж!"Так написал Илон Маск в своем твиттере в ответ на сообщение о том, что Россия оставляет МКС. Счастливого пути! Ну что ж, посмотрим, как Илон, а на самом деле стоящий за ним НАСА, справится с эксплуатацией МКС. Правда, это произойдет не сейчас. Не раньше 2024 года.Россия в 2024-2025 запустит собственную станцию. Не связанную с недружественным государством. На высокоширотной орбите. С неограниченным сроком существования.РОС, так будет называться станция, будет состоять из нескольких модулей. Из-за возможности замены модулей она и будет иметь неограниченный срок существования.Решено отказаться от идеи постоянного пребывания на станции. Через примерно 100 дней эффективность любого экипажа значительно падает, да и нет задач, которые требуют такого долгого присутствия человека.США, видимо, продолжат эксплуатировать МКС. Вот кому надо пожелать "Бон вояж"! Впрочем, не факт, что Россия оставит МКС. Скорее всего, у РФ будет две станции. МКС без русского сегмента не может существовать нормально по комплексу технических причин.Ну а США вряд ли найдут средства и технические возможности для своей станции. Будут продолжать запускать сотни своих спутников. Якобы для космического интернета. А на самом деле - для слежки.И потом, как с учётом новых тенденций должна будет выглядеть станция США? Надо же никого не обидеть - ни ЛГБТ, ни БЛМ. Удивительно, что мы до сих пор не увидели в космосе "первого трансгендера". Как это они прошли мимо такого момента? А учитывая предстоящую гражданскую войну в США, как бы не передрались на орбите республиканцы и демократы.Вот это и будет, наверное, первый реальный эпизод "звёздных войн". Комедийная версия.Есть ли жизнь на Марсе?А в отношении пиара - все по прежнему. Главное - поразить зрителя перспективами.Илон Маск широко анонсировал создание колонии на Марсе.Очень хочется сказать то же самое: "Бон вояж!"Россия имеет более скромные планы - создание лунной базы вместе с Китаем. Учитывая, что обе страны через два-три года будут иметь национальные орбитальные станции, это выглядит вполне реалистично.Спутники "Старлинк" наверняка уже подслушивают, подсматривают, заглядывают в иллюминаторы наших с китайцами орбитальных станций. Система "Старлинк" является военным интернетом, и готовилась, в частности, для сегодняшних боевых действий на территории бывшей УССР.Они и не собираются что-то строить в космосе. Пиратствовать, шпионить, заниматься пиаром и пропагандой. Но не строить. Шпионы Маска уже переполнили околоземную орбиту.Ну что ж. Пусть посмотрят.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

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