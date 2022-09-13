"Будет, как в Буче": Гаспарян о политических репрессиях над населением, которое оказалось под "хутором"
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру назвал главные ошибки в информационной политике - это отсутствие регулярной и полной информации о происходящем на линии соприкосновения
От того, что мы молчим, начинают читать хуторские помойки, которые занимают откровенной психологической накачкой. Дальше начинается: все пропало, гипс снимают, клиент уезжает. Все это бурлит. Хотя на самом деле этот вопрос очень просто решается — брифингами.
Такие брифинги, по мнению политолога, должны быть не один, а несколько раз в день, и транслироваться они должны максимально полно.
Понятно, что ВСУ выбьют оттуда, нет иллюзий на этот счет. Мы, как обычно, протелились почему-то, но сейчас, наверное, начнем это все — с тяжким звероподобным рвением — исправлять соответствующими результатами.
Главный вопрос состоит в другом, считает он. Мирное население, которое теперь опять под "хутором", снова будет подвергнуто политическим репрессиям и казням, как в Буче.
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