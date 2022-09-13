https://ukraina.ru/20220913/1038662648.html

"Будет, как в Буче": Гаспарян о политических репрессиях над населением, которое оказалось под "хутором"

"Будет, как в Буче": Гаспарян о политических репрессиях над населением, которое оказалось под "хутором" - 13.09.2022 Украина.ру

"Будет, как в Буче": Гаспарян о политических репрессиях над населением, которое оказалось под "хутором"

Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру назвал главные ошибки в информационной политике - это отсутствие регулярной и полной информации о происходящем на линии соприкосновения

2022-09-13T08:22

2022-09-13T08:22

2022-09-13T08:22

новости

украина

харьковская область

буча

информация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103385/41/1033854156_0:0:1893:1065_1920x0_80_0_0_9ed02dfe7ae2f6c2956e3c57af518200.jpg

Такие брифинги, по мнению политолога, должны быть не один, а несколько раз в день, и транслироваться они должны максимально полно.Главный вопрос состоит в другом, считает он. Мирное население, которое теперь опять под "хутором", снова будет подвергнуто политическим репрессиям и казням, как в Буче.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220912/1038638908.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, харьковская область, буча, информация