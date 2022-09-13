"Будет, как в Буче": Гаспарян о политических репрессиях над населением, которое оказалось под "хутором" - 13.09.2022 Украина.ру
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"Будет, как в Буче": Гаспарян о политических репрессиях над населением, которое оказалось под "хутором"
"Будет, как в Буче": Гаспарян о политических репрессиях над населением, которое оказалось под "хутором" - 13.09.2022 Украина.ру
"Будет, как в Буче": Гаспарян о политических репрессиях над населением, которое оказалось под "хутором"
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру назвал главные ошибки в информационной политике - это отсутствие регулярной и полной информации о происходящем на линии соприкосновения
2022-09-13T08:22
2022-09-13T08:22
новости
украина
харьковская область
буча
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Такие брифинги, по мнению политолога, должны быть не один, а несколько раз в день, и транслироваться они должны максимально полно.Главный вопрос состоит в другом, считает он. Мирное население, которое теперь опять под "хутором", снова будет подвергнуто политическим репрессиям и казням, как в Буче.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220912/1038638908.html
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новости, украина, харьковская область, буча, информация
Новости, Украина, Харьковская область, Буча, информация

"Будет, как в Буче": Гаспарян о политических репрессиях над населением, которое оказалось под "хутором"

08:22 13.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСитуация на польско-украинской границе
Ситуация на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру назвал главные ошибки в информационной политике - это отсутствие регулярной и полной информации о происходящем на линии соприкосновения
От того, что мы молчим, начинают читать хуторские помойки, которые занимают откровенной психологической накачкой. Дальше начинается: все пропало, гипс снимают, клиент уезжает. Все это бурлит. Хотя на самом деле этот вопрос очень просто решается — брифингами.
Армен Гаспарян
Армен Гаспарян
Политолог, публицист, радиоведущий
Такие брифинги, по мнению политолога, должны быть не один, а несколько раз в день, и транслироваться они должны максимально полно.
Понятно, что ВСУ выбьют оттуда, нет иллюзий на этот счет. Мы, как обычно, протелились почему-то, но сейчас, наверное, начнем это все — с тяжким звероподобным рвением — исправлять соответствующими результатами.
Армен Гаспарян
Армен Гаспарян
Политолог, публицист, радиоведущий
Главный вопрос состоит в другом, считает он. Мирное население, которое теперь опять под "хутором", снова будет подвергнуто политическим репрессиям и казням, как в Буче.
Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
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