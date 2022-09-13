https://ukraina.ru/20220913/1038661452.html

"Либо успех, либо снимут с довольствия": Гаспарян назвал цену "великой украинской перемоги"

"Либо успех, либо снимут с довольствия": Гаспарян назвал цену "великой украинской перемоги" - 13.09.2022 Украина.ру

"Либо успех, либо снимут с довольствия": Гаспарян назвал цену "великой украинской перемоги"

Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру заявил, что продвижение украинских войск в харьковском направлении в последние дни - вынужденная мера, связанная с условиями, которые Киеву поставили в ЕС

2022-09-13T08:30

2022-09-13T08:30

2022-09-13T08:30

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Эти условия сначала озвучил Борис Джонсон, потом в телефонном разговоре повторил Эммануэль Макрон: либо Украина покажет какой-то успех, хотя бы тактический, про стратегический уже даже никто не заикается, либо — снимут с довольствия, отмечает политолог.Поэтому, по его мнению, стянули всех, кого только могли, — и ударили. Потери никого вообще не волнуют на Украине. Надо будет — они там пятьдесят тысяч положат. Нужен успех, нужна какая-то картинка, которую можно показать, а потом распиарить - ради этого все и делается, добавил Гаспарян.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220912/1038643606.html

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новости, украина, харьковская область, всу, наступление, киев, ес