"Либо успех, либо снимут с довольствия": Гаспарян назвал цену "великой украинской перемоги" - 13.09.2022 Украина.ру
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"Либо успех, либо снимут с довольствия": Гаспарян назвал цену "великой украинской перемоги"
"Либо успех, либо снимут с довольствия": Гаспарян назвал цену "великой украинской перемоги" - 13.09.2022 Украина.ру
"Либо успех, либо снимут с довольствия": Гаспарян назвал цену "великой украинской перемоги"
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру заявил, что продвижение украинских войск в харьковском направлении в последние дни - вынужденная мера, связанная с условиями, которые Киеву поставили в ЕС
2022-09-13T08:30
2022-09-13T08:30
новости
украина
харьковская область
всу
наступление
киев
ес
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Эти условия сначала озвучил Борис Джонсон, потом в телефонном разговоре повторил Эммануэль Макрон: либо Украина покажет какой-то успех, хотя бы тактический, про стратегический уже даже никто не заикается, либо — снимут с довольствия, отмечает политолог.Поэтому, по его мнению, стянули всех, кого только могли, — и ударили. Потери никого вообще не волнуют на Украине. Надо будет — они там пятьдесят тысяч положат. Нужен успех, нужна какая-то картинка, которую можно показать, а потом распиарить - ради этого все и делается, добавил Гаспарян.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220912/1038643606.html
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новости, украина, харьковская область, всу, наступление, киев, ес
Новости, Украина, Харьковская область, ВСУ, наступление, Киев, ЕС

"Либо успех, либо снимут с довольствия": Гаспарян назвал цену "великой украинской перемоги"

08:30 13.09.2022
 
Саша Маслов. Харьков.
Саша Маслов. Харьков.
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Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру заявил, что продвижение украинских войск в харьковском направлении в последние дни - вынужденная мера, связанная с условиями, которые Киеву поставили в ЕС
Эти условия сначала озвучил Борис Джонсон, потом в телефонном разговоре повторил Эммануэль Макрон: либо Украина покажет какой-то успех, хотя бы тактический, про стратегический уже даже никто не заикается, либо — снимут с довольствия, отмечает политолог.
Потому что денег выжирается немерено, недовольство в Европе из-за экономики растет, и с каждым днем будет все труднее объяснять, почему надо вот еще это все содержать, ради чего?
историк и писатель Армен Гаспарян
Армен Гаспарян
Политолог, публицист, радиоведущий
Поэтому, по его мнению, стянули всех, кого только могли, — и ударили. Потери никого вообще не волнуют на Украине. Надо будет — они там пятьдесят тысяч положат.
Нужен успех, нужна какая-то картинка, которую можно показать, а потом распиарить - ради этого все и делается, добавил Гаспарян.
Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
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