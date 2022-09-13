https://ukraina.ru/20220913/1038661452.html
"Либо успех, либо снимут с довольствия": Гаспарян назвал цену "великой украинской перемоги"
"Либо успех, либо снимут с довольствия": Гаспарян назвал цену "великой украинской перемоги" - 13.09.2022 Украина.ру
"Либо успех, либо снимут с довольствия": Гаспарян назвал цену "великой украинской перемоги"
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру заявил, что продвижение украинских войск в харьковском направлении в последние дни - вынужденная мера, связанная с условиями, которые Киеву поставили в ЕС
2022-09-13T08:30
2022-09-13T08:30
2022-09-13T08:30
новости
украина
харьковская область
всу
наступление
киев
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1a/1038169111_0:186:990:743_1920x0_80_0_0_1f79d57204c26555ce7d0fe11269de3f.jpg
Эти условия сначала озвучил Борис Джонсон, потом в телефонном разговоре повторил Эммануэль Макрон: либо Украина покажет какой-то успех, хотя бы тактический, про стратегический уже даже никто не заикается, либо — снимут с довольствия, отмечает политолог.Поэтому, по его мнению, стянули всех, кого только могли, — и ударили. Потери никого вообще не волнуют на Украине. Надо будет — они там пятьдесят тысяч положат. Нужен успех, нужна какая-то картинка, которую можно показать, а потом распиарить - ради этого все и делается, добавил Гаспарян.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220912/1038643606.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1a/1038169111_0:0:990:743_1920x0_80_0_0_a9ad201f7b5d63dac06e74e4babb1ce6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, харьковская область, всу, наступление, киев, ес
Новости, Украина, Харьковская область, ВСУ, наступление, Киев, ЕС
"Либо успех, либо снимут с довольствия": Гаспарян назвал цену "великой украинской перемоги"
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру заявил, что продвижение украинских войск в харьковском направлении в последние дни - вынужденная мера, связанная с условиями, которые Киеву поставили в ЕС