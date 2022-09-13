https://ukraina.ru/20220913/1038636094.html

Снайпер ВСУ рассказал, как мирные жители Мариуполя пытались выдать его за своего племянника

Снайпер ВСУ: мирные жители Мариуполя пытались выдать меня за своего племянника

Снайпер ВСУ рассказал, как мирные жители Мариуполя пытались выдать его за своего племянника

Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко, который сейчас находится в зоне проведения СВО, пообщался с пленным ВСУ Владиславом Кучеровым (позывной "Атос"), который рассказал, как пытался уехать в Ростов-на-Дону вместе с беженцами из Мариуполя

2022-09-13T06:00

2022-09-13T06:00

2022-09-13T06:00

новости

снайпер

всу

мариуполь

беженцы

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Снайпер, воевавший в Донбассе с 2020 года признался, что вскоре после начала СВО отбился от своих в ходе боя на окраине Мариуполя без средств связи и патронов. Тогда "принял самовольное решение, как-то пытаться отступить", и в итоге оказался у многоквартирного дома в Мариуполе."Услышал в подъезде голоса, решил зайти, посмотреть. Зашел, там были гражданские, которые кушать готовили на костре. Там я познакомился с одними тетей и дядей, они мне предложили остаться, типа молодой, зачем оно тебе надо, говорят, сиди у нас, попьешь чаю, покушаешь, там будешь решать, что дальше делать. Я согласился, других вариантов особо не было.Я остался, пробыл там два дня, они меня переодели в гражданскую одежду, военную спрятали у себя, в квартире, и оружие тоже. Мы с ними договорились, вдруг что – я их племянник, и пришел к ним пересидеть. Потом зашли в подъезд бойцы ДНР и сказали эвакуироваться", - рассказал пленный ВСУ.Кучеров признался, что ему удалось пройти первый этап фильтрации и вместе с беженцами он попал в автобус на Ростов-на-Дону, но на границе с Россией внимательные таможенники все же выяснили, что он – украинский военный.

https://ukraina.ru/20220910/1038577350.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, снайпер, всу, мариуполь, беженцы