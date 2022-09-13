https://ukraina.ru/20220913/1038635652.html
Снайпер ВСУ: когда все началось, нами командовал "Азов"*
Снайпер ВСУ: когда все началось, нами командовал "Азов"*
Снайпер ВСУ: когда все началось, нами командовал "Азов"*
Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко, который сейчас находится в зоне проведения СВО, пообщался с пленным ВСУ Владиславом Кучеровым (позывной "Атос"), который рассказал, где его застала спецоперация России и что за этим последовало
2022-09-13T05:30
2022-09-13T05:30
2022-09-13T05:30
новости
снайпер
всу
"азов"
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Через неделю, рассказал пленный, он отбился от своих в ходе боя на окраине Мариуполя без средств связи и без патронов. Тогда "принял самовольное решение, как-то пытаться отступить", и в итоге оказался у многоквартирного дома в Мариуполе, где гражданские попытались его отговорить дальше воевать и предложили выдать за своего племянника.Позже в город зашли бойцы ДНР и начали эвакуацию населения. Кучеров признался, что ему удалось пройти первый этап фильтрации и вместе с беженцами он попал в автобус на Ростов-на-Дону, но на границе с Россией внимательные таможенники все же выяснили, что он – украинский военный.*Запрещен в РФ.
https://ukraina.ru/20220910/1038577350.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, снайпер, всу, "азов"
Снайпер ВСУ: когда все началось, нами командовал "Азов"*
Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко, который сейчас находится в зоне проведения СВО, пообщался с пленным ВСУ Владиславом Кучеровым (позывной "Атос"), который рассказал, где его застала спецоперация России и что за этим последовало
"Мы были на своей позиции. Там, где мы находились, начались артобстрелы. Потом отступили к блокпосту между селом Виноградное и Пионерским. Там пробыли неделю, оттуда поступила команда от "Азова"* отступать на Мариуполь. Когда все началось – нас прикомандировали к "Азову"*, нами командовал "Азов"*", - рассказал снайпер ВСУ, воевавший в Донбассе с 2020 года.
Через неделю, рассказал пленный, он отбился от своих в ходе боя на окраине Мариуполя без средств связи и без патронов. Тогда "принял самовольное решение, как-то пытаться отступить", и в итоге оказался у многоквартирного дома в Мариуполе, где гражданские попытались его отговорить дальше воевать и предложили выдать за своего племянника.
Позже в город зашли бойцы ДНР и начали эвакуацию населения. Кучеров признался, что ему удалось пройти первый этап фильтрации и вместе с беженцами он попал в автобус на Ростов-на-Дону, но на границе с Россией внимательные таможенники все же выяснили, что он – украинский военный.
До плена Владислав Кучеров (позывной "Атос") служил в Нацгвардии Украины снайпером. Ему 21 год, не женат. Является земляком Владимира Зеленского: родом из Кривого Рога. Известно, что до армии учился на повара-кондитера, потом работал, где придется - то охранником в супермаркете, то грузчиком.
Первую повестку получил в 2019 году, проигнорировал ее. А в 2020-м уже решил согласиться на контракт и отправился воевать в компании с другом.