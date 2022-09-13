https://ukraina.ru/20220913/1038634373.html

Эксперт объяснил, как новые центры мирового влияния раздражают США

Эксперт объяснил, как новые центры мирового влияния раздражают США - 13.09.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, как новые центры мирового влияния раздражают США

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью Украина.ру, почему США заинтересованы в создании на Украине баз снабжения международного терроризма.

2022-09-13T04:15

2022-09-13T04:15

2022-09-13T04:15

новости

украина

сша

терроризм

эксперт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103327/76/1033277605_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_cbcc8d38f1d8c793197a8924ed225c12.jpg

Сейчас наблюдается укрепление новых центров в глобальной политике и экономике: Россия, Индия, Китай, отмечает он. Поэтому, западные страны всеми силами пытаются активизировать деятельность террористических формирований в разных частях мира, в том числе в Латинской Америке, убежден эксперт.Поэтому США создали из Украины базы снабжения террористических организаций по всему миру, считает Колташев.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220908/1038570761.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, терроризм, эксперт