https://ukraina.ru/20220913/1038634373.html
Эксперт объяснил, как новые центры мирового влияния раздражают США
Эксперт объяснил, как новые центры мирового влияния раздражают США - 13.09.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, как новые центры мирового влияния раздражают США
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью Украина.ру, почему США заинтересованы в создании на Украине баз снабжения международного терроризма.
2022-09-13T04:15
2022-09-13T04:15
2022-09-13T04:15
новости
украина
сша
терроризм
эксперт
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Сейчас наблюдается укрепление новых центров в глобальной политике и экономике: Россия, Индия, Китай, отмечает он. Поэтому, западные страны всеми силами пытаются активизировать деятельность террористических формирований в разных частях мира, в том числе в Латинской Америке, убежден эксперт.Поэтому США создали из Украины базы снабжения террористических организаций по всему миру, считает Колташев.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220908/1038570761.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, терроризм, эксперт
Новости, Украина, США, терроризм, эксперт
Эксперт объяснил, как новые центры мирового влияния раздражают США
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью Украина.ру, почему США заинтересованы в создании на Украине баз снабжения международного терроризма.
Сейчас наблюдается укрепление новых центров в глобальной политике и экономике: Россия, Индия, Китай, отмечает он.
Поэтому, западные страны всеми силами пытаются активизировать деятельность террористических формирований в разных частях мира, в том числе в Латинской Америке, убежден эксперт.
Цель - воспрепятствовать интеграционным процессам, которые идут вопреки американским интересам и могут зайти очень далеко, особенно если в Бразилии сменится руководство.
Василий Колташов
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества
Поэтому США создали из Украины базы снабжения террористических организаций по всему миру, считает Колташев.
Полное интервью с экспертом читайте
на сайте Украина.ру.