Эксперт объяснил, как новые центры мирового влияния раздражают США - 13.09.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил, как новые центры мирового влияния раздражают США
Эксперт объяснил, как новые центры мирового влияния раздражают США - 13.09.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, как новые центры мирового влияния раздражают США
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью Украина.ру, почему США заинтересованы в создании на Украине баз снабжения международного терроризма.
2022-09-13T04:15
2022-09-13T04:15
новости
украина
сша
терроризм
эксперт
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Сейчас наблюдается укрепление новых центров в глобальной политике и экономике: Россия, Индия, Китай, отмечает он. Поэтому, западные страны всеми силами пытаются активизировать деятельность террористических формирований в разных частях мира, в том числе в Латинской Америке, убежден эксперт.Поэтому США создали из Украины базы снабжения террористических организаций по всему миру, считает Колташев.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220908/1038570761.html
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новости, украина, сша, терроризм, эксперт
Новости, Украина, США, терроризм, эксперт

Эксперт объяснил, как новые центры мирового влияния раздражают США

04:15 13.09.2022
 
© AP / Nathan PosnerВоеннослужашие США солдаты переброска в Польша армия оружие
Военнослужашие США солдаты переброска в Польша армия оружие - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP / Nathan Posner
Читать в
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью Украина.ру, почему США заинтересованы в создании на Украине баз снабжения международного терроризма.
Сейчас наблюдается укрепление новых центров в глобальной политике и экономике: Россия, Индия, Китай, отмечает он.
Поэтому, западные страны всеми силами пытаются активизировать деятельность террористических формирований в разных частях мира, в том числе в Латинской Америке, убежден эксперт.
Цель - воспрепятствовать интеграционным процессам, которые идут вопреки американским интересам и могут зайти очень далеко, особенно если в Бразилии сменится руководство.
Василий Колташов
Василий Колташов
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества
Поэтому США создали из Украины базы снабжения террористических организаций по всему миру, считает Колташев.
Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
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