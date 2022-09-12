https://ukraina.ru/20220912/1038664809.html

"Воскресшие" чиновники, обстрелы российской территории, Харьков без электричества. Итоги 12 сентября

"Воскресшие" чиновники, обстрелы российской территории, Харьков без электричества. Итоги 12 сентября - 12.09.2022 Украина.ру

"Воскресшие" чиновники, обстрелы российской территории, Харьков без электричества. Итоги 12 сентября

Украина.ру, 12.09.2022

2022-09-12T19:09

2022-09-12T19:09

2022-09-12T19:33

эксклюзив

фсб

терроризм

покушения

обстрелы

харьков

курская область

белгородская область

днр

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/06/1037368374_0:5:720:410_1920x0_80_0_0_8425e7ac497ec0c9a970748a74cd9c8a.jpg

Раскрыты детали о предотвращённых покушениях на чиновников Новой Каховки. ВСУ продолжают попытки наступления на Красный Лиман. Обстреляны Курская и Белгородская области.Российские спецслужбы раскрыли детали операции по инсценировке убийств заместителя главы Новой Каховки Виталия Гуры и заместителя начальника управления внутренних дел города Сергея Томко.О том, что Гура якобы скончался после "совершённого на него покушения", официально утверждала 6 августа заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева. Днём позже было объявлено о том, что Томко был якобы застрелен неизвестным, причём новость была растиражирована многими украинскими СМИ, о ней также радостно сообщил депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.Как отмечает Первый канал, "оперативная игра" российских силовиков помогла выявить и задержать тех, кто действительно собирался совершить покушение на чиновников Новой Каховки.ФСБ также сообщила, что пресекла серию терактов против членов правительства Крыма и сотрудников администрации Херсонской области.По данным российской спецслужбы, приказы о терактах отдавал некий Илья Бондарчук, сотрудник СБУ, сбежавший из Херсонской области и затем создававший на освобождённой территории свою агентурную сеть.Угроза жизни чиновникам на освобождённых территориях Украины вполне реальна. Так, 6 сентября в Бердянске было совершено покушение на коменданта города Артёма Бардина. Его автомобиль был взорван в центре города возле администрации. Комендант был госпитализирован в критическом состоянии, ему ампутировали ноги.18 июня в Херсоне террористы в результате покушения получил довольно серьёзные ранения глава регионального управления службы исполнения наказаний Евгений Соболев.22 июня в Чернобаевке был ранен глава военно-гражданской администрации Юрий Турулёв.24 августа в посёлке Михайловка Запорожской области в результате теракта был убит глава местной ВГА Иван Сушко.26 августа террористы подорвали автомобиль замначальника ГАИ Бердянска Александра Колесникова, который скончался от полученных ранений.Таким образом, операция ФСБ по инсценировке убийств Гуры и Томко стала ответом на развёрнутую киевским режимом террористическую кампанию.Кроме того, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо записал видеообращение к жителям региона, появившееся в сети сегодня.Он призвал земляков к спокойствию, заявив о своей уверенности в том, что опасности для Херсона со стороны ВСУ нет, потому что "у Вооружённых сил Российской Федерации значительно больше сил".5 августа Сальдо был отравлен, что было официально подтверждено Министерством обороны России. Некоторое время он находился в медикаментозной коме, затем проходил лечение в НИИ Склифосовского в Москве.Примечательно, что за несколько часов до появления видеобращения главы ВГА многие украинские СМИ сообщили о том, что он, якобы, скончался."О смерти Сальдо 24 каналу сообщили источники в разведке" - с большим удовольствием информировал свою аудиторию всеукраинский "24 канал", и заодно обвинил в якобы произошедшей смерти чиновника "оккупантов", то есть Россию.Бои в ДНРАрмия киевского режима продолжает попытки контрнаступления на Красный Лиман. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По словам главы ДНР, ВСУ повысили активность по направлению к Угледару, в то же время на Авдеевском направлении у союзных войск наблюдаются успехи.СМИ сообщили о боях в Святогорске (ДНР). Как сообщил мэр города Владимир Бандура, Святогорск находится под контролем союзных сил, а информация о его переходе под контроль ВСУ является ложной.Обстрелы российской территорииУтром ВСУ обстреляли посёлок Тёткино в Курской области, при этом обошлось без жертв. Около полудня со стороны Украины были обстреляны находящееся в Белгородской области село Логачёвка и расположенный там пограничный пункт пропуска.Губернатор области Вячеслав Гладков сначала сообщил в своём Telegram-канале об отсутствии пострадавших и разрушений в результате обстрела.Однако позже он сообщил о более тяжёлых последствиях обстрела села.По словам губернатора, в селе также отмечены разрушения хозяйственных построек и частных домовладений, повреждены автомобили и линия электропередач.Харьков без электричества.Во второй половине дня в Харькове вновь пропало электричество и водоснабжение. Украинские Telegram-каналы публикуют видео их Харькова с жителями города, которые пешком передвигаются по тоннелям метроТем временем в Запорожской области идёт уборка урожая подсолнечника. Как рассказал газете "Известия" руководитель управления по коммерческим вопросам компании "Государственный зерновой оператор" Денис Семеряк, в этом году в области собрано 1,5 миллионов тонн зерновых. По его словам, это то, что удалось собрать, несмотря на поджоги и обстрелы в ходе боевых действий.

https://ukraina.ru/20220907/1038526273.html

https://ukraina.ru/20220721/1036720592.html

https://ukraina.ru/20220706/1034301495.html

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, фсб, терроризм, покушения, обстрелы, харьков, курская область, белгородская область, днр, всу, запорожская область