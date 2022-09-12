https://ukraina.ru/20220912/1038664149.html
Чечня отправляет на Украину элитных бойцов. Каким будет новый этап спецоперации - Литовкин. Видео
Чечня отправляет на Украину элитных бойцов. Каким будет новый этап спецоперации - Литовкин. Видео - 12.09.2022 Украина.ру
Чечня отправляет на Украину элитных бойцов. Каким будет новый этап спецоперации - Литовкин. Видео
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру проанализировал итоги встречи военных на авиабазе "Рамштайн", а также... Украина.ру, 12.09.2022
2022-09-12T18:34
2022-09-12T18:34
2022-09-12T18:34
видео
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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру проанализировал итоги встречи военных на авиабазе "Рамштайн", а также прокомментировал возвращение чеченских подразделений в зону спецоперации на Украине и переброску Кишинёвом военной техники в Гагаузию:00:45 - Итоги встречи военных на авиабазе "Рамштайн";04:24 - Войска оставляют территории: насколько вероятны провокации по типу Бучи и что с этим делать?06:00 - Влияние нового пакета военной помощи Украине на ход СВО;07:45 - Возвращение чеченских подразделений в зону спецоперации на Украине;09:58 – На каких направлениях возможны контрнаступления ВСУ?13:30 - Где будут проходить новые границы СВО?17:50 - Кишинев перебрасывает военную технику в Гагаузию: может ли это перерасти в военное противостояние в автономии?Напомним, на крупнейшей в Европе американской военно-воздушной базе "Рамштайн" состоялась консультационная встреча министров обороны стран НАТО и высокопоставленных военных ряда других стран в рамках контактной группы помощи Украине. Председательствующий на ней глава Пентагона Ллойд Остин объявил о решении Вашингтона направить Киеву оружия и военной техники на 675 млн долларов. Также Германия намерена поставить Украине зенитных танков Gepard.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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видео, видео
Чечня отправляет на Украину элитных бойцов. Каким будет новый этап спецоперации - Литовкин. Видео
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру проанализировал итоги встречи военных на авиабазе "Рамштайн", а также прокомментировал возвращение чеченских подразделений в зону спецоперации на Украине и переброску Кишинёвом военной техники в Гагаузию:
00:45 - Итоги встречи военных на авиабазе "Рамштайн";
04:24 - Войска оставляют территории: насколько вероятны провокации по типу Бучи и что с этим делать?
06:00 - Влияние нового пакета военной помощи Украине на ход СВО;
07:45 - Возвращение чеченских подразделений в зону спецоперации на Украине;
09:58 – На каких направлениях возможны контрнаступления ВСУ?
13:30 - Где будут проходить новые границы СВО?
17:50 - Кишинев перебрасывает военную технику в Гагаузию: может ли это перерасти в военное противостояние в автономии?
Напомним, на крупнейшей в Европе американской военно-воздушной базе "Рамштайн" состоялась консультационная встреча министров обороны стран НАТО и высокопоставленных военных ряда других стран в рамках контактной группы помощи Украине. Председательствующий на ней глава Пентагона Ллойд Остин объявил о решении Вашингтона направить Киеву оружия и военной техники на 675 млн долларов. Также Германия намерена поставить Украине зенитных танков Gepard.