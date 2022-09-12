https://ukraina.ru/20220912/1038663223.html

ВСУ обстреляли село Логачевка в Белгородской области - один человек погиб

ВСУ обстреляли село Логачевка в Белгородской области - один человек погиб - 12.09.2022 Украина.ру

ВСУ обстреляли село Логачевка в Белгородской области - один человек погиб

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале о том, что один человек погиб и четыре ранены при обстреле ВСУ села Логачевка

2022-09-12T18:12

2022-09-12T18:12

2022-09-12T18:13

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По его словам, обстрел привел к частичным разрушениям зданий, повреждению автомобилей и линий электропередач.Аварийные службы отключили подачу газа и электричества. Глава городского округа взял на себя обязательства восстановить все в максимально короткие сроки.В пункте временного размещения в селе Логачевка в Валуйском районе переселенцы распределяются по другим ПВР в регионах России.По Белгородской области неоднократно наносили удары со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.

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2022

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новости, украина, ракетный удар, белгородская область, губернатор