ВСУ обстреляли село Логачевка в Белгородской области - один человек погиб - 12.09.2022 Украина.ру
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ВСУ обстреляли село Логачевка в Белгородской области - один человек погиб
ВСУ обстреляли село Логачевка в Белгородской области - один человек погиб - 12.09.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли село Логачевка в Белгородской области - один человек погиб
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале о том, что один человек погиб и четыре ранены при обстреле ВСУ села Логачевка
2022-09-12T18:12
2022-09-12T18:13
новости
украина
ракетный удар
белгородская область
губернатор
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По его словам, обстрел привел к частичным разрушениям зданий, повреждению автомобилей и линий электропередач.Аварийные службы отключили подачу газа и электричества. Глава городского округа взял на себя обязательства восстановить все в максимально короткие сроки.В пункте временного размещения в селе Логачевка в Валуйском районе переселенцы распределяются по другим ПВР в регионах России.По Белгородской области неоднократно наносили удары со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
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новости, украина, ракетный удар, белгородская область, губернатор
Новости, Украина, ракетный удар, Белгородская область, губернатор

ВСУ обстреляли село Логачевка в Белгородской области - один человек погиб

18:12 12.09.2022 (обновлено: 18:13 12.09.2022)
 
© Александр ИвановДонецк обстрел
Донецк обстрел
© Александр Иванов
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале о том, что один человек погиб и четыре ранены при обстреле ВСУ села Логачевка
По ситуации в Логачевке. К сожалению, не обошлось без жертв — погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в Валуйскую ЦРБ доставлены четверо пострадавших с ранениями средней степени тяжести. Трое из них — граждане Украины, один мужчина — житель Логачевки. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области
По его словам, обстрел привел к частичным разрушениям зданий, повреждению автомобилей и линий электропередач.
Аварийные службы отключили подачу газа и электричества. Глава городского округа взял на себя обязательства восстановить все в максимально короткие сроки.
В пункте временного размещения в селе Логачевка в Валуйском районе переселенцы распределяются по другим ПВР в регионах России.
По Белгородской области неоднократно наносили удары со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
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