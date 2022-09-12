https://ukraina.ru/20220912/1038663223.html
ВСУ обстреляли село Логачевка в Белгородской области - один человек погиб
ВСУ обстреляли село Логачевка в Белгородской области - один человек погиб - 12.09.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли село Логачевка в Белгородской области - один человек погиб
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале о том, что один человек погиб и четыре ранены при обстреле ВСУ села Логачевка
2022-09-12T18:12
2022-09-12T18:12
2022-09-12T18:13
новости
украина
ракетный удар
белгородская область
губернатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037304672_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_b166d24f40a63c8ad493ab888e352582.jpg
По его словам, обстрел привел к частичным разрушениям зданий, повреждению автомобилей и линий электропередач.Аварийные службы отключили подачу газа и электричества. Глава городского округа взял на себя обязательства восстановить все в максимально короткие сроки.В пункте временного размещения в селе Логачевка в Валуйском районе переселенцы распределяются по другим ПВР в регионах России.По Белгородской области неоднократно наносили удары со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
https://ukraina.ru/20220911/1038623043.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037304672_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_21065d55c7a0ac8beb5618d607bef1c9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ракетный удар, белгородская область, губернатор
Новости, Украина, ракетный удар, Белгородская область, губернатор
ВСУ обстреляли село Логачевка в Белгородской области - один человек погиб
18:12 12.09.2022 (обновлено: 18:13 12.09.2022)
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале о том, что один человек погиб и четыре ранены при обстреле ВСУ села Логачевка
По ситуации в Логачевке. К сожалению, не обошлось без жертв — погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в Валуйскую ЦРБ доставлены четверо пострадавших с ранениями средней степени тяжести. Трое из них — граждане Украины, один мужчина — житель Логачевки. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области
По его словам, обстрел привел к частичным разрушениям зданий, повреждению автомобилей и линий электропередач.
Аварийные службы отключили подачу газа и электричества. Глава городского округа взял на себя обязательства восстановить все в максимально короткие сроки.
В пункте временного размещения в селе Логачевка в Валуйском районе переселенцы распределяются по другим ПВР в регионах России.
По Белгородской области неоднократно наносили удары со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.