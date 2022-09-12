"Дать по ушам так, чтобы больше не было желания". Что делать с укрофашистами - Антонов. Видео - 12.09.2022 Украина.ру
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"Дать по ушам так, чтобы больше не было желания". Что делать с укрофашистами - Антонов. Видео
"Дать по ушам так, чтобы больше не было желания". Что делать с укрофашистами - Антонов. Видео - 12.09.2022 Украина.ру
"Дать по ушам так, чтобы больше не было желания". Что делать с укрофашистами - Антонов. Видео
Депутат Новосибирского горсовета Ростислав Антонов в эфире Украина.ру рассказал о новом этапе СВО, трудностях с эвакуацией мирных жителей из зон боевых... Украина.ру, 12.09.2022
2022-09-12T17:35
2022-09-12T17:35
видео
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Депутат Новосибирского горсовета Ростислав Антонов в эфире Украина.ру рассказал о новом этапе СВО, трудностях с эвакуацией мирных жителей из зон боевых действий, а также о том, какие чувства испытывают жители Херсона:00:56 - Удары по энергетическим объектам в Харькове: новый этап СВО?03:58 – Почему сложно эвакуировать мирных жителей из зон боевых действий?07:30 – Нужды беженцев;08:33 – Настроения на освобожденных территориях и угрозы со стороны Украины. Вечером 11 сентября российская армия нанесла массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, в том числе по Змиевской ТЭЦ, Кременчугской ТЭЦ, Павлоградской ТЭЦ-3 и Харьковской ТЭЦ-5. Последняя из теплоэлектростанций, находящаяся в селе Подворки Дергачевского района Харьковской области, является второй после Киевской ТЭЦ-6 по установленной электрической мощности (до 540 МВт) ТЭЦ на Украине. За короткий отрезок времени обнаружились серьезные проблемы с электроснабжением по крайней мере в пяти областях – Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской.
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"Дать по ушам так, чтобы больше не было желания". Что делать с укрофашистами - Антонов. Видео

17:35 12.09.2022
 
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Депутат Новосибирского горсовета Ростислав Антонов в эфире Украина.ру рассказал о новом этапе СВО, трудностях с эвакуацией мирных жителей из зон боевых действий, а также о том, какие чувства испытывают жители Херсона:
00:56 - Удары по энергетическим объектам в Харькове: новый этап СВО?
03:58 – Почему сложно эвакуировать мирных жителей из зон боевых действий?
07:30 – Нужды беженцев;
08:33 – Настроения на освобожденных территориях и угрозы со стороны Украины.
Вечером 11 сентября российская армия нанесла массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, в том числе по Змиевской ТЭЦ, Кременчугской ТЭЦ, Павлоградской ТЭЦ-3 и Харьковской ТЭЦ-5. Последняя из теплоэлектростанций, находящаяся в селе Подворки Дергачевского района Харьковской области, является второй после Киевской ТЭЦ-6 по установленной электрической мощности (до 540 МВт) ТЭЦ на Украине. За короткий отрезок времени обнаружились серьезные проблемы с электроснабжением по крайней мере в пяти областях – Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской.
 
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17:35"Дать по ушам так, чтобы больше не было желания". Что делать с укрофашистами - Антонов. Видео
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