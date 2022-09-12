https://ukraina.ru/20220912/1038661339.html
ВСУ не оставляют попыток наступления на Красный Лиман
ВСУ не оставляют попыток наступления на Красный Лиман - 12.09.2022 Украина.ру
ВСУ не оставляют попыток наступления на Красный Лиман
Украинская армия не оставляет попытки контрнаступления на Красный Лиман, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 12 сентября в эфире "России 24"
2022-09-12T17:25
2022-09-12T17:25
2022-09-12T17:25
новости
днр
всу
денис пушилин
пески
авдеевка
контрнаступление
красный лиман
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Кроме того, он рассказал о неудачной попытке ВСУ захватить поселок Пески, которая была пресечена союзными силами, а противник понес потери в личном составе и технике.По словам Пушилина, ВСУ повысили активность по направлению к Угледару, в то же время на Авдеевском направлении наблюдаются успехи у союзных войск.
https://ukraina.ru/20220812/1037608790.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днр, всу, денис пушилин, пески, авдеевка, контрнаступление, красный лиман
Новости, ДНР, ВСУ, Денис Пушилин, Пески, Авдеевка, контрнаступление, Красный Лиман
ВСУ не оставляют попыток наступления на Красный Лиман
Украинская армия не оставляет попытки контрнаступления на Красный Лиман, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 12 сентября в эфире "России 24"