ВСУ не оставляют попыток наступления на Красный Лиман - 12.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220912/1038661339.html
ВСУ не оставляют попыток наступления на Красный Лиман
ВСУ не оставляют попыток наступления на Красный Лиман - 12.09.2022 Украина.ру
ВСУ не оставляют попыток наступления на Красный Лиман
Украинская армия не оставляет попытки контрнаступления на Красный Лиман, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 12 сентября в эфире "России 24"
2022-09-12T17:25
2022-09-12T17:25
новости
днр
всу
денис пушилин
пески
авдеевка
контрнаступление
красный лиман
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/13/1034041363_0:118:2895:1746_1920x0_80_0_0_3220c22260235ff3f8053022f7f388ca.jpg
Кроме того, он рассказал о неудачной попытке ВСУ захватить поселок Пески, которая была пресечена союзными силами, а противник понес потери в личном составе и технике.По словам Пушилина, ВСУ повысили активность по направлению к Угледару, в то же время на Авдеевском направлении наблюдаются успехи у союзных войск.
https://ukraina.ru/20220812/1037608790.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/13/1034041363_45:0:2774:2047_1920x0_80_0_0_c096c303409a073a6a178b7ded6115e5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, днр, всу, денис пушилин, пески, авдеевка, контрнаступление, красный лиман
Новости, ДНР, ВСУ, Денис Пушилин, Пески, Авдеевка, контрнаступление, Красный Лиман

ВСУ не оставляют попыток наступления на Красный Лиман

17:25 12.09.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Украинская армия не оставляет попытки контрнаступления на Красный Лиман, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 12 сентября в эфире "России 24"

Если говорим про Красный Лиман, то противник не оставляет попыток перейти к контрнаступательным действиям. И здесь во многом заслуга наших ребят, союзных сил, которые удерживают, и ситуация, несмотря на то, что остается сложной, она остается контролируемой.

Кроме того, он рассказал о неудачной попытке ВСУ захватить поселок Пески, которая была пресечена союзными силами, а противник понес потери в личном составе и технике.
По словам Пушилина, ВСУ повысили активность по направлению к Угледару, в то же время на Авдеевском направлении наблюдаются успехи у союзных войск.
Представители ОБСЕ посетили район поселка Пески в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 16:20
ВСУ потеряли контроль над Песками - военкорУкраинские войска оставили поселок Пески, примыкающий к обстреливаемой улице Стратонавтов на северо-западной окраине Донецка. Об этом 12 августа сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в эфире телеканала "Россия 1"
 
НовостиДНРВСУДенис ПушилинПескиАвдеевкаконтрнаступлениеКрасный Лиман
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:09"Воскресшие" чиновники, обстрелы российской территории, Харьков без электричества. Итоги 12 сентября
19:04Юрий Кнутов: Плохо, что ВСУ приблизилось к границе РФ, но зато хорошо, что наши не попали в окружение
18:34Чечня отправляет на Украину элитных бойцов. Каким будет новый этап спецоперации - Литовкин. Видео
18:15Зубец призвал Россию к решительным действиям в отношении агентов Киева на освобожденных территориях
18:12ВСУ обстреляли село Логачевка в Белгородской области - один человек погиб
17:35Роль США в обстрелах Харькова, Шольц тактично отказал Киеву: что в мире говорили об Украине 12 сентября
17:35"Дать по ушам так, чтобы больше не было желания". Что делать с укрофашистами - Антонов. Видео
17:33Глава Херсонской ВГА Сальдо обратился к землякам после покушения
17:25ВСУ не оставляют попыток наступления на Красный Лиман
16:59Аксёнов пригрозил жителям Крыма, которые сочувствуют националистам
16:54Из-за актера Зеленского мы стреляем себе в оба колена: в Австрии бунт
16:42Украинские фейки на премии "Оскар": стало известно, какой фильм представит Киев
16:40Первым делом — инфляция, а Украина потом. Рейтинг Байдена в США резко пошёл вверх
16:35Зубец назвал очевидный признак того, что Киев "распрощался" с потерянными территориями
16:11Репрессии в Харьковской области, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 12 сентября
16:01Время независимости? Как шотландцы равняются на Украину
15:32Запорожская область полностью обеспечена электроэнергией из Крыма – власти
15:25Перегруппировка с отложенным итогом. Силы СВО готовят к победе с элементами оккупации
15:16Блэкаут на Украине лишает Киев денег, необходимых для закупки оружия на Западе
15:06Электроэнергетика Украины: справка
Лента новостейМолния