https://ukraina.ru/20220912/1038661339.html

ВСУ не оставляют попыток наступления на Красный Лиман

ВСУ не оставляют попыток наступления на Красный Лиман - 12.09.2022 Украина.ру

ВСУ не оставляют попыток наступления на Красный Лиман

Украинская армия не оставляет попытки контрнаступления на Красный Лиман, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 12 сентября в эфире "России 24"

2022-09-12T17:25

2022-09-12T17:25

2022-09-12T17:25

новости

днр

всу

денис пушилин

пески

авдеевка

контрнаступление

красный лиман

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Кроме того, он рассказал о неудачной попытке ВСУ захватить поселок Пески, которая была пресечена союзными силами, а противник понес потери в личном составе и технике.По словам Пушилина, ВСУ повысили активность по направлению к Угледару, в то же время на Авдеевском направлении наблюдаются успехи у союзных войск.

https://ukraina.ru/20220812/1037608790.html

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2022

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новости, днр, всу, денис пушилин, пески, авдеевка, контрнаступление, красный лиман