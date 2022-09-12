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Аксёнов пригрозил жителям Крыма, которые сочувствуют националистам
Аксёнов пригрозил жителям Крыма, которые сочувствуют националистам - 12.09.2022 Украина.ру
Аксёнов пригрозил жителям Крыма, которые сочувствуют националистам
К жителям Крыма, выкрикивающим проукраинские лозунги и поддерживающим киевский режим, будут применяться жесткие меры, заявил 12 сентября глава республики Сергей Аксёнов в соцсетях
2022-09-12T16:59
2022-09-12T16:59
2022-09-12T16:59
новости
крым
сергей аксенов
песни
национализм
националистический лозунг
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Он привел в пример публичное мероприятие, прошедшее на полуострове, на котором участники "скандировали проукраинские лозунги" и "распевали националистические песни".Жителям Крыма, поддерживающим действующий украинский режим, Аксёнов посоветовал ехать на территорию Украины и там строить свою жизнь.Он также предположил, что к украинцам, поющим русские песни и выходящими с российскими трикалорами, киевские власти не отнеслись бы гуманно.
https://ukraina.ru/20220912/1038628262.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, сергей аксенов, песни, национализм, националистический лозунг
Новости, Крым, Сергей Аксенов, песни, национализм, националистический лозунг
Аксёнов пригрозил жителям Крыма, которые сочувствуют националистам
К жителям Крыма, выкрикивающим проукраинские лозунги и поддерживающим киевский режим, будут применяться жесткие меры, заявил 12 сентября глава республики Сергей Аксёнов в соцсетях