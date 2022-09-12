Аксёнов пригрозил жителям Крыма, которые сочувствуют националистам - 12.09.2022 Украина.ру
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Аксёнов пригрозил жителям Крыма, которые сочувствуют националистам
Аксёнов пригрозил жителям Крыма, которые сочувствуют националистам - 12.09.2022 Украина.ру
Аксёнов пригрозил жителям Крыма, которые сочувствуют националистам
К жителям Крыма, выкрикивающим проукраинские лозунги и поддерживающим киевский режим, будут применяться жесткие меры, заявил 12 сентября глава республики Сергей Аксёнов в соцсетях
2022-09-12T16:59
2022-09-12T16:59
новости
крым
сергей аксенов
песни
национализм
националистический лозунг
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Он привел в пример публичное мероприятие, прошедшее на полуострове, на котором участники "скандировали проукраинские лозунги" и "распевали националистические песни".Жителям Крыма, поддерживающим действующий украинский режим, Аксёнов посоветовал ехать на территорию Украины и там строить свою жизнь.Он также предположил, что к украинцам, поющим русские песни и выходящими с российскими трикалорами, киевские власти не отнеслись бы гуманно.
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новости, крым, сергей аксенов, песни, национализм, националистический лозунг
Новости, Крым, Сергей Аксенов, песни, национализм, националистический лозунг

Аксёнов пригрозил жителям Крыма, которые сочувствуют националистам

16:59 12.09.2022
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкЯлтинский международный экономический форум в Крыму. День первый
Ялтинский международный экономический форум в Крыму. День первый - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . Александр Полегенько
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К жителям Крыма, выкрикивающим проукраинские лозунги и поддерживающим киевский режим, будут применяться жесткие меры, заявил 12 сентября глава республики Сергей Аксёнов в соцсетях
Он привел в пример публичное мероприятие, прошедшее на полуострове, на котором участники "скандировали проукраинские лозунги" и "распевали националистические песни".

Я хочу сообщить крымчанам, что по всем выявленным фактам, будут применены жесткие меры: : уголовная ответственность, снятие с постов, запрет на ведение бизнеса на полуострове.

Жителям Крыма, поддерживающим действующий украинский режим, Аксёнов посоветовал ехать на территорию Украины и там строить свою жизнь.
Он также предположил, что к украинцам, поющим русские песни и выходящими с российскими трикалорами, киевские власти не отнеслись бы гуманно.
ФСБ РФ предотвратила теракт в Крыму
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