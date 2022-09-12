https://ukraina.ru/20220912/1038660664.html

Аксёнов пригрозил жителям Крыма, которые сочувствуют националистам

Аксёнов пригрозил жителям Крыма, которые сочувствуют националистам - 12.09.2022 Украина.ру

Аксёнов пригрозил жителям Крыма, которые сочувствуют националистам

К жителям Крыма, выкрикивающим проукраинские лозунги и поддерживающим киевский режим, будут применяться жесткие меры, заявил 12 сентября глава республики Сергей Аксёнов в соцсетях

2022-09-12T16:59

2022-09-12T16:59

2022-09-12T16:59

новости

крым

сергей аксенов

песни

национализм

националистический лозунг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102335/70/1023357036_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_64a0e5295f0a16c24e6b104178be6d49.jpg.webp

Он привел в пример публичное мероприятие, прошедшее на полуострове, на котором участники "скандировали проукраинские лозунги" и "распевали националистические песни".Жителям Крыма, поддерживающим действующий украинский режим, Аксёнов посоветовал ехать на территорию Украины и там строить свою жизнь.Он также предположил, что к украинцам, поющим русские песни и выходящими с российскими трикалорами, киевские власти не отнеслись бы гуманно.

https://ukraina.ru/20220912/1038628262.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, сергей аксенов, песни, национализм, националистический лозунг