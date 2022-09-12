Из-за актера Зеленского мы стреляем себе в оба колена: в Австрии бунт - 12.09.2022 Украина.ру
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Из-за актера Зеленского мы стреляем себе в оба колена: в Австрии бунт
Из-за актера Зеленского мы стреляем себе в оба колена: в Австрии бунт - 12.09.2022 Украина.ру
Из-за актера Зеленского мы стреляем себе в оба колена: в Австрии бунт
Тысячи протестующих выходят на улицы Вены, чтобы провести акцию против роста цен и антироссийских санкций. 10 сентября население Вены вышло с плакатами и... Украина.ру, 12.09.2022
2022-09-12T16:54
2022-09-12T16:54
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Тысячи протестующих выходят на улицы Вены, чтобы провести акцию против роста цен и антироссийских санкций. 10 сентября население Вены вышло с плакатами и призывами запустить в работу газопровод "Северный поток", а также прекратить санкции против России. Митингующие начали в открытую заявлять: "Это все дешёвые оправдания. Вокруг много лжи, связанной с Россией". Подробности в нашем материале!Напомним,24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины. Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
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Из-за актера Зеленского мы стреляем себе в оба колена: в Австрии бунт

16:54 12.09.2022
 
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Тысячи протестующих выходят на улицы Вены, чтобы провести акцию против роста цен и антироссийских санкций. 10 сентября население Вены вышло с плакатами и призывами запустить в работу газопровод "Северный поток", а также прекратить санкции против России. Митингующие начали в открытую заявлять: "Это все дешёвые оправдания. Вокруг много лжи, связанной с Россией". Подробности в нашем материале!
Напомним,24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.
Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
 
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