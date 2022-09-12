Украинские фейки на премии "Оскар": стало известно, какой фильм представит Киев - 12.09.2022 Украина.ру
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Украинские фейки на премии "Оскар": стало известно, какой фильм представит Киев
Украинские фейки на премии "Оскар": стало известно, какой фильм представит Киев - 12.09.2022 Украина.ру
Украинские фейки на премии "Оскар": стало известно, какой фильм представит Киев
Украину на международной премии "Оскар" представит фильм режиссера Марины Эр Горбач "Клондайк", пересказывающий ложную версию киевских СМИ о крушении малазийского BoingMH17. Об этом на днях сообщил Zahid.net
2022-09-12T16:42
2022-09-12T16:42
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Украинский оргкомитет премии выбрал "Клондайк", предпочтя его фильму "Снайпер. Белый ворон" режиссера Марьяна Бушана о военных действиях в Донбассе. Как сообщают создатели фильма, картина "рассказывает историю семьи, которая оказалась в эпицентре событий авиакатастрофы рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в селе Грабово (ДНР)"Фильм транслирует официальную версию украинской пропаганды, о том что самолет, якобы, сбили военнослужащие Донецкой Народной Республики.В июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Впоследствии все эти жалобы были объединены.Россия 22 июля того же года подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против УкраиныМалайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.
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452
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новости, кино, оскар, фильм, боинг, украина, фейки
Новости, кино, Оскар, фильм, Боинг, Украина, фейки

Украинские фейки на премии "Оскар": стало известно, какой фильм представит Киев

16:42 12.09.2022
 
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Украину на международной премии "Оскар" представит фильм режиссера Марины Эр Горбач "Клондайк", пересказывающий ложную версию киевских СМИ о крушении малазийского BoingMH17. Об этом на днях сообщил Zahid.net
Украинский оргкомитет премии выбрал "Клондайк", предпочтя его фильму "Снайпер. Белый ворон" режиссера Марьяна Бушана о военных действиях в Донбассе.
Как сообщают создатели фильма, картина "рассказывает историю семьи, которая оказалась в эпицентре событий авиакатастрофы рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в селе Грабово (ДНР)"
Фильм транслирует официальную версию украинской пропаганды, о том что самолет, якобы, сбили военнослужащие Донецкой Народной Республики.
В июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Впоследствии все эти жалобы были объединены.
Россия 22 июля того же года подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.
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