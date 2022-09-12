https://ukraina.ru/20220912/1038650222.html
Запорожская область полностью обеспечена электроэнергией из Крыма – власти
Запорожская область полностью обеспечена электроэнергией из Крыма – власти - 12.09.2022 Украина.ру
Запорожская область полностью обеспечена электроэнергией из Крыма – власти
Даже в условиях зимнего роста потребления, Запорожская область полностью обеспечена электроэнергией, которая поставляется из Крыма, заявил в эфире "Россия-24" глава ВА региона Евгений Балицкий 12 сентября
2022-09-12T15:32
2022-09-12T15:32
2022-09-12T15:32
новости
запорожская область
запорожская аэс
свет
электричество
энергетика
евгений балицкий
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Ранее в Запорожской ВГА сообщили о полной остановке работы Запорожской атомной электростанции, при этом член администрации Владимир Рогов сообщал, что Энергодар и остальные освобождённые города региона полностью обеспечены электроэнергией.При этом, он также уточнял, что киевские власти в одностороннем порядке прекратили принимать электроэнергию со станции.
https://ukraina.ru/20220912/1038647706.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская область, запорожская аэс, свет, электричество, энергетика, евгений балицкий
Новости, Запорожская область, Запорожская АЭС, свет, электричество, энергетика, Евгений Балицкий
Запорожская область полностью обеспечена электроэнергией из Крыма – власти
Даже в условиях зимнего роста потребления, Запорожская область полностью обеспечена электроэнергией, которая поставляется из Крыма, заявил в эфире "Россия-24" глава ВА региона Евгений Балицкий 12 сентября
Мы сегодня абсолютно обеспечены. В зиму, возможно, потребление вырастет, но это вопрос к энергетикам. Пока меня заверили в том, что и зимой нам будет достаточно тех мощностей, которые на сегодняшний день мы получаем из Крыма.
Ранее в Запорожской ВГА сообщили о полной остановке работы Запорожской атомной электростанции, при этом член администрации Владимир Рогов сообщал, что Энергодар и остальные освобождённые города региона полностью обеспечены электроэнергией.
При этом, он также уточнял, что киевские власти в одностороннем порядке прекратили принимать электроэнергию со станции.