Запорожская область полностью обеспечена электроэнергией из Крыма – власти

Мы сегодня абсолютно обеспечены. В зиму, возможно, потребление вырастет, но это вопрос к энергетикам. Пока меня заверили в том, что и зимой нам будет достаточно тех мощностей, которые на сегодняшний день мы получаем из Крыма.