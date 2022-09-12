Запорожская область полностью обеспечена электроэнергией из Крыма – власти - 12.09.2022 Украина.ру
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Запорожская область полностью обеспечена электроэнергией из Крыма – власти
Запорожская область полностью обеспечена электроэнергией из Крыма – власти - 12.09.2022 Украина.ру
Запорожская область полностью обеспечена электроэнергией из Крыма – власти
Даже в условиях зимнего роста потребления, Запорожская область полностью обеспечена электроэнергией, которая поставляется из Крыма, заявил в эфире "Россия-24" глава ВА региона Евгений Балицкий 12 сентября
2022-09-12T15:32
2022-09-12T15:32
новости
запорожская область
запорожская аэс
свет
электричество
энергетика
евгений балицкий
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Ранее в Запорожской ВГА сообщили о полной остановке работы Запорожской атомной электростанции, при этом член администрации Владимир Рогов сообщал, что Энергодар и остальные освобождённые города региона полностью обеспечены электроэнергией.При этом, он также уточнял, что киевские власти в одностороннем порядке прекратили принимать электроэнергию со станции.
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новости, запорожская область, запорожская аэс, свет, электричество, энергетика, евгений балицкий
Новости, Запорожская область, Запорожская АЭС, свет, электричество, энергетика, Евгений Балицкий

Запорожская область полностью обеспечена электроэнергией из Крыма – власти

15:32 12.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭнергетики Мариуполя восстанавливают электроснабжение городских объектов
Энергетики Мариуполя восстанавливают электроснабжение городских объектов - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Даже в условиях зимнего роста потребления, Запорожская область полностью обеспечена электроэнергией, которая поставляется из Крыма, заявил в эфире "Россия-24" глава ВА региона Евгений Балицкий 12 сентября
Мы сегодня абсолютно обеспечены. В зиму, возможно, потребление вырастет, но это вопрос к энергетикам. Пока меня заверили в том, что и зимой нам будет достаточно тех мощностей, которые на сегодняшний день мы получаем из Крыма.
Ранее в Запорожской ВГА сообщили о полной остановке работы Запорожской атомной электростанции, при этом член администрации Владимир Рогов сообщал, что Энергодар и остальные освобождённые города региона полностью обеспечены электроэнергией.
При этом, он также уточнял, что киевские власти в одностороннем порядке прекратили принимать электроэнергию со станции.
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НовостиЗапорожская областьЗапорожская АЭСсветэлектричествоэнергетикаЕвгений Балицкий
 
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