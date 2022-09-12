https://ukraina.ru/20220912/1038649886.html

Время независимости? Как шотландцы равняются на Украину

Время независимости? Как шотландцы равняются на Украину - 12.09.2022 Украина.ру

Время независимости? Как шотландцы равняются на Украину

Украина.ру, 12.09.2022

2022-09-12T16:01

2022-09-12T16:01

2022-09-12T16:53

эксклюзив

шотландия

трасс (лиз трасс)

великобритания

независимость

борис джонсон

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Британская королева Елизавета II скончалась на территории Шотландии, в королевской резиденции Балморал, и ее тело доставили вчера в Эдинбург.Сегодня в шотландских городах проходят полагающиеся по такому поводу траурные мероприятия, а первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен пообещала, что «Шотландия отдаст дань уважения выдающейся женщине».Однако политес соблюли не все. Как сообщает пресса, в магазине рыбы и чипсов, расположенном в шотландского городке Мюр-оф-Орд, весело праздновали смерть королевы, распивая игристое шампанское. В некоторых пабах Шотландии транслировали фильм «Отважное сердце», который рассказывает о борьбе против британской короны, выставляя наружу грязное белье британских монархов.Самый популярный в стране футбольный клуб «Селтик» из крупнейшего шотландского города Глазго отказался зачернить свою эмблему в социальных сетях, как это сделали все английские клубы. Потому что за эту команду, которая имеет миллионную армию фанатов, традиционно болеют республиканцы и потомки ирландских католиков.Отношения королевы с шотландцами всегда были достаточно непростыми. Покойная Елизавета любила фотографироваться с гвардейцами, одетыми в национальные шотландские юбки-килты, но еще пятьдесят лет назад, в начале ее правления, некоторые жители Шотландии отказывались называть новую королеву Елизаветой II. На том основании, что первая английская королева этого имени, знаменитая Елизавета I из дома Тюдоров, вступившая на трон еще в XVI веке, никогда не сидела на шотландском престоле.Сторонники шотландской независимости активно напирали на этот исторический казус. В течение десятилетий они упорно называли молодую правительницу Великобритании Елизаветой Первой. А ящик Эдинбургского почтового отделения, украшенный геральдическим символом ERII — латинскими словами Elizabeth Regina II — был испорчен, а затем взорван неизвестными злоумышленниками.Другие претензии к покойной королеве касались собственности династии Виндзоров, расположенной на шотландских землях. Как правило, венценосные владельцы не платят за нее в казну никаких налогов, что раздражает скуповатых шотландцев — соотечественников скряги Скруджа Макдака. Тем более, что они считают все эти земельные угодья исконными владениями народа Шотландии.Дотошные шотландские националисты напоминали, что на месте дворца Балморал когда-то давно находилась резиденция короля Шотландии Роберта II, который много лет воевал за независимость от Британии. А потом, через несколько столетий, на этой территории заправляли представители мятежного клана Фаркуарсонов, дважды принимавшие участие в восстаниях против Лондона.Британская монархия олицетворяет для шотландцев королевскую власть, которую любят в этих краях далеко не все. И неудивительно, что смена королевы, которой наследует ее не слишком популярный сын Карл III, рассматривается республиканцами в качестве удобной возможности обрести вожделенную независимость. Тем более, что сейчас у власти находится еще более непопулярная Элизабет Трасс, а правящая партия консерваторов ослаблена, переживая глубокий внутренний кризис.Шотландская национальная партия и ее лидер Никола Стерджен не скрывают, что намерены воспользоваться моментом, который предоставила им история. Первый министр Шотландии представила официальный план мирного обретения независимости. Причем, в предисловии к документу Стерджен прямо пишет о том, что сейчас лучшее время для построения «новой Шотландии» — «после коронавируса, "брекзита" и Бориса Джонсона». А главное, она предложила провести референдум о независимости от Великобритании, который планируют провести 19 октября 2023 года.Понятно, что в Лондоне категорически против таких намерений. Правящая Консервативная партия обещает не допустить отделения северных территорий Соединенного Королевства и решительно выступает против нового референдума.«Для меня совершенно очевидно, что, пока я за старшего, второму референдуму о шотландской независимости не бывать», — заявила по этому поводу сама Лиз Трасс.Эти слова звучат решительно и категорично. Однако такие же обещания давал Борис Джонсон, который ушел в отставку с репутацией худшего премьер-министра в послевоенного истории Великобритании. А Никола Стерджен, напротив, сохраняет свои позиции, и не стесняется в высказываниях по поводу Трасс, называя ее правление катастрофой.Противники независимости Шотландии упирают на результаты референдума 2014 года, по вопросу о независимости Шотландии, когда жители этого региона с небольшим перевесом проголосовали за сохранение Соединенного Королевства. Но шотландские националисты парируют этот аргумент, напоминая о результатах референдума 2016 года по вопросу «брекзита».Ведь шотландцы проявили на нем редкое единодушие, и 62% шотландских участников консультативного голосования выступили против выхода из состава Европейского союза — в основном в пику английским консерваторам, которые голосовали за политический разрыв с европейцами.Однопартийцы Стерджен настаивают на том, что настроения в обществе изменились, подросло новое поколение граждан, и Шотландия имеет право снова высказаться по вопросу о независимости. В противном случае Шотландская национальная партия обещает превратить всеобщие парламентские выборы 2024 года в фактический референдум о провозглашении республики.Позиции сторонников отделения выглядят достаточно сильно. Во-первых, на их стороне находится большинство молодежи, которая с детства смотрела фильм «Отважное сердце». А, во-вторых, шотландские националисты дальновидно стараются привлечь в свои ряды иностранных мигрантов и их потомков, что наверняка добавит им на референдуме множество голосов.«Многие люди живут в Шотландии, такие же шотландцы, как и я, но очень гордятся своей пакистанской, индийской или африканской идентичностью… Речь идет о тех, кто живет в Шотландии, откуда бы они ни приехали, какой бы ни была их идентичность, какой бы многогранной и сложной она ни была, речь идет о тех из нас, кто живет здесь, и берет на себя ответственность за решения, которые определяют, какая мы страна», — заявила об этом Никола Стерджен, напоминая о том, что в ее семье тоже есть приехавшие из Англии предки.Но главное, сторонники независимости обещают шотландцам улучшить их благосостояние, которое является сегодня далеко не блестящим, — по данным агентства Reuters, Шотландия вышла на первое место в Европе по смертности от наркотиков, а местная система считается самой слаборазвитой на фоне других составных частей Великобритании.Исторический лозунг Шотландской национальной партии — «Это шотландская нефть!» — It's Scotland's oil! — как раз таки напоминает о том, что на шотландском морском шельфе находятся запасы нефти и газа, самые богатые на территории Соединенного Королевства. И этот слоган звучит для многих весьма привлекательно.Впрочем, внешнеполитическая позиция Стерджен не так уже сильно отличается от позиции британского правительства. Противники независимости считают, что за шотландским сепаратизмом стоит Москва. Однако Шотландская национальная партия целиком и полностью выступает за поддержку Владимира Зеленского.Более того, по иронии судьбы сторонники шотландской независимости сегодня нередко ссылаются на пример Украины, заявляя, что Шотландия тоже имеет право жить отдельно от Лондона. И премьеру Лиз Трасс нечего ответить на этот политический троллинг.

https://ukraina.ru/20220909/1038581313.html

https://ukraina.ru/20220912/1038647036.html

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2022

Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

эксклюзив, шотландия, трасс (лиз трасс), великобритания, независимость, борис джонсон