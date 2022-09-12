Электроэнергетика Украины: справка - 12.09.2022 Украина.ру
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Электроэнергетика Украины: справка
Электроэнергетика Украины: справка - 12.09.2022 Украина.ру
Электроэнергетика Украины: справка
Инфраструктура, которая стала местом боёв
2022-09-12T15:06
2022-09-12T15:40
эксклюзив
украина
энергетика
электростанции
сво
днр
лнр
василий стоякин
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Прекращение работы Запорожской АЭС, а также нанесение ударов по ряду тепловых электростанций на территории Украины вечером 11 сентября поставило вопрос относительно того, какими энергетическими мощностями в принципе обладает Украина. В случае дальнейшего продолжения ударов по энергетической инфраструктуре Украины надо ведь понимать, о каком количестве объектов в принципе идёт речь.На конец 2016 года суммарная установленная электрическая мощность электростанций Украины составляла 56 170 МВт, из которых 34 180 МВт (или 60,9 %) — тепловые электростанции.На настоящий момент украинская энергетика была представлена следующими мощностями.1. Четыре работающих атомных электростанций (АЭС), суммарной мощностью 13 407 МВт.Специфика работы АЭС в том, что они постоянно выдают определённую мощность. На Украине проводились потенциально опасные эксперименты с маневрированием мощностью АЭС и полной их загрузкой (обычно часть мощностей находится на обслуживании).На настоящий момент из работы полностью выведена сама мощная из них — находящаяся под контролем России Запорожская АЭС мощностью 6 тыс. МВт.2. Пятнадцать тепловых станций (ГРЭС), суммарной мощностью 27 703 МВт (реальная, с учётом законсервированных энергоблоков — около 23 тыс. МВт).Сейчас все эти станции работают на угле. Некоторые из них переключались на газ, как Приднепровская ГЭС, или на мазут, но по мере роста стоимости газа от этой практики отказались. В отличие от АЭС повышение/понижение мощности тепловых станций к негативным последствиям не приводит.Сейчас состояние этой генерации не вполне понятно, потому что часть станций находится в Донбассе. Старобешевская (1420 МВт) и Зуевская (1 270 МВт) станции не контролировались Украиной с 2014 года.Луганская ТЭС в г. Счастье находится под контролем ЛНР, часть блоков работает на газе.Углегорская ГРЭС занята союзными войсками, но мы не нашли сообщений о том, что она приступила к работе. Более того — вообще неясно, в каком состоянии она находится. В 2013 году пожар уничтожил четыре блока, работавших на угле. Три газовых блока были законсервированы. До начала войны работали два блока мощностью 400 МВт (из 3 600).Славянская ТЭС, мощностью 830 МВт, находится под контролем ДНР. Перед освобождением она останавливала работу.Мироновская ТЭС также занята, перед освобождением работал один турбогенератор мощностью 115 МВт.Запорожская ТЭС мощностью 2 850 МВт находится рядом с Энергодаром и контролируется российскими войсками. Она работает.Т. о., Украина потеряла порядка 9,5 тыс. МВт суммарной мощности (в теории — на практике гораздо меньше).3. Двадцать одна теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), мощностью 6 477 МВт.ТЭЦ ориентированы на поставки не только электроэнергии, но и горячей воды для систем отопления, потому привязаны обычно к городам или крупным предприятиям. Возможности маневрирования их мощностью ограничены. В основном они работают на газу (на угле — только шесть).На неподконтрольной Киеву территории находятся Северодонецкая ТЭЦ (260 МВт, в неработоспособном состоянии), Херсонская ТЭЦ (80 МВт) и Зуевская ТЭЦ в городе Зугрэс ДНР (12 МВт).4. Девять гидроэлектростанций (ГЭС), мощностью 4 581 МВт.Шесть из них расположены на Днепре. Под контролем России находится Каховская ГЭС мощностью 351МВт.Значение этих станций невелико, поскольку из-за обмеления Днепра воды для работы турбогенераторов ГЭС элементарно не хватает. За исключением весенних половодий Днепр фактически представляет собой цепь озёр с крайне медленным течением. Включаются они только в пиковые моменты — обычно по вечерам.5. Три гидроаккумулирующие станции (ГАЭС), мощностью 1 509 МВт — на Днепре, Днестре и Южном Буге.Эти станции во время обычной ситуации потребляют электроэнергию, поднимая воду в свои водохранилища, а в моменты пиковых нагрузок включают генераторы.6. Четыре ветроэлектостанции (ВЭС) мощностью 342 МВт.На настоящий момент под контролем Украины остаётся только Очаковская ВЭС в Николаевской области мощностью 37,5 МВт.7. Семь солнечных электростанций (СЭС) мощностью свыше 257 МВт.Не контролируется Украиной только СЭС Лазурное в Херсонской области (9,8 МВт).Т. о., основная генерация на Украине — тепловая. Она может быть выведена из строя путём прекращения поставок угля и газа, но полностью пресечь эти поставки сейчас нельзя — уголь поставляет из-за рубежа (из Польши, в частности) и из работающих шахт Западного Донбасса. Газ Украина отбирает из транзитной трубы.
https://ukraina.ru/20220215/1033282612.html
https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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эксклюзив, украина, энергетика, электростанции, сво, днр, лнр, василий стоякин
Эксклюзив, Украина, энергетика, электростанции, СВО, ДНР, ЛНР, Василий Стоякин

Электроэнергетика Украины: справка

15:06 12.09.2022 (обновлено: 15:40 12.09.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Василий Стоякин
Василий Стоякин
Все материалы
Инфраструктура, которая стала местом боёв
Прекращение работы Запорожской АЭС, а также нанесение ударов по ряду тепловых электростанций на территории Украины вечером 11 сентября поставило вопрос относительно того, какими энергетическими мощностями в принципе обладает Украина. В случае дальнейшего продолжения ударов по энергетической инфраструктуре Украины надо ведь понимать, о каком количестве объектов в принципе идёт речь.
На конец 2016 года суммарная установленная электрическая мощность электростанций Украины составляла 56 170 МВт, из которых 34 180 МВт (или 60,9 %) — тепловые электростанции.
- РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 16:50
Энергетика как оружие. Зачем США борются с российским газомЭнергетическая политика США давно перестала быть экономическим проектом и служит продвижению интересов Вашингтона на мировой арене. Однако «мировой гегемон» явно переоценил свое влияние на Европу, не желающую становиться разменной монетой в военных играх Штатов
На настоящий момент украинская энергетика была представлена следующими мощностями.
1. Четыре работающих атомных электростанций (АЭС), суммарной мощностью 13 407 МВт.
Специфика работы АЭС в том, что они постоянно выдают определённую мощность. На Украине проводились потенциально опасные эксперименты с маневрированием мощностью АЭС и полной их загрузкой (обычно часть мощностей находится на обслуживании).
На настоящий момент из работы полностью выведена сама мощная из них — находящаяся под контролем России Запорожская АЭС мощностью 6 тыс. МВт.
2. Пятнадцать тепловых станций (ГРЭС), суммарной мощностью 27 703 МВт (реальная, с учётом законсервированных энергоблоков — около 23 тыс. МВт).
Сейчас все эти станции работают на угле. Некоторые из них переключались на газ, как Приднепровская ГЭС, или на мазут, но по мере роста стоимости газа от этой практики отказались. В отличие от АЭС повышение/понижение мощности тепловых станций к негативным последствиям не приводит.
Сейчас состояние этой генерации не вполне понятно, потому что часть станций находится в Донбассе. Старобешевская (1420 МВт) и Зуевская (1 270 МВт) станции не контролировались Украиной с 2014 года.
Луганская ТЭС в г. Счастье находится под контролем ЛНР, часть блоков работает на газе.
Углегорская ГРЭС занята союзными войсками, но мы не нашли сообщений о том, что она приступила к работе. Более того — вообще неясно, в каком состоянии она находится. В 2013 году пожар уничтожил четыре блока, работавших на угле. Три газовых блока были законсервированы. До начала войны работали два блока мощностью 400 МВт (из 3 600).
Славянская ТЭС, мощностью 830 МВт, находится под контролем ДНР. Перед освобождением она останавливала работу.
Мироновская ТЭС также занята, перед освобождением работал один турбогенератор мощностью 115 МВт.
Запорожская ТЭС мощностью 2 850 МВт находится рядом с Энергодаром и контролируется российскими войсками. Она работает.
Т. о., Украина потеряла порядка 9,5 тыс. МВт суммарной мощности (в теории — на практике гораздо меньше).
Василий Стоякин
22 октября 2020, 15:30
Василий Стоякин: кто онЖурналист, политолог, политтехнолог, социолог, публицист, автор сайта Украина.ру
3. Двадцать одна теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), мощностью 6 477 МВт.
ТЭЦ ориентированы на поставки не только электроэнергии, но и горячей воды для систем отопления, потому привязаны обычно к городам или крупным предприятиям. Возможности маневрирования их мощностью ограничены. В основном они работают на газу (на угле — только шесть).
На неподконтрольной Киеву территории находятся Северодонецкая ТЭЦ (260 МВт, в неработоспособном состоянии), Херсонская ТЭЦ (80 МВт) и Зуевская ТЭЦ в городе Зугрэс ДНР (12 МВт).
4. Девять гидроэлектростанций (ГЭС), мощностью 4 581 МВт.
Шесть из них расположены на Днепре. Под контролем России находится Каховская ГЭС мощностью 351МВт.
Значение этих станций невелико, поскольку из-за обмеления Днепра воды для работы турбогенераторов ГЭС элементарно не хватает. За исключением весенних половодий Днепр фактически представляет собой цепь озёр с крайне медленным течением. Включаются они только в пиковые моменты — обычно по вечерам.
5. Три гидроаккумулирующие станции (ГАЭС), мощностью 1 509 МВт — на Днепре, Днестре и Южном Буге.
Эти станции во время обычной ситуации потребляют электроэнергию, поднимая воду в свои водохранилища, а в моменты пиковых нагрузок включают генераторы.
6. Четыре ветроэлектостанции (ВЭС) мощностью 342 МВт.
На настоящий момент под контролем Украины остаётся только Очаковская ВЭС в Николаевской области мощностью 37,5 МВт.
Игорь Юшков интервью
24 февраля, 09:00
Игорь Юшков: какие-то украинские ЛЭП и электростанции будут уничтоженыВ ночь на 24 февраля Украина полностью отключилась от российской и белорусской энергосистем, перейдя к работе в изолированном режиме, сообщила компания «Укрэнерго»
7. Семь солнечных электростанций (СЭС) мощностью свыше 257 МВт.
Не контролируется Украиной только СЭС Лазурное в Херсонской области (9,8 МВт).
Т. о., основная генерация на Украине — тепловая. Она может быть выведена из строя путём прекращения поставок угля и газа, но полностью пресечь эти поставки сейчас нельзя — уголь поставляет из-за рубежа (из Польши, в частности) и из работающих шахт Западного Донбасса. Газ Украина отбирает из транзитной трубы.
 
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