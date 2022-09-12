https://ukraina.ru/20220912/1038647948.html

Перегруппировка с отложенным итогом. Силы СВО готовят к победе с элементами оккупации

Перегруппировка с отложенным итогом. Силы СВО готовят к победе с элементами оккупации - 12.09.2022 Украина.ру

Перегруппировка с отложенным итогом. Силы СВО готовят к победе с элементами оккупации

Украина.ру, 12.09.2022

2022-09-12T15:25

2022-09-12T15:25

2022-09-12T16:01

эксклюзив

спецоперация

украина

владимир скачко

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Последние события в Харьковской области с отступлением оттуда еще раз показали, как не только кровава, но и сложна и непредсказуема бывает война. После ухода сил спецвоенной операции (СВО) из Черниговской, Киевской, и Сумской областей, а потом с острова Змеиный в Черном море это уже третий такой случай, когда сила оружия изменила ход уже, казалось бы, привычной жизни.Привычная жизнь изменилась и у военных, и особенно у мирных людей, которые уже готовились жить по-новому и в новых реалиях. Ради новых денег и оружейных поставок, а также для подтверждения своей дееспособности киевскому неонацистскому режиму президента Владимира Зеленского кровь из носу приспичило продемонстрировать продуктивную активность. И он организовал-таки давно обещанное контрнаступление сразу в двух направлениях. На юге — в Херсонской области и на севере — на Харьковщине.Причем, как утверждают многие специалисты, в Харьковской области ВСУ удалось тактически переиграть командование союзных сил. Как и на юге, оно ждало наступления на двух направлениях, где ВСУ сконцентрировали танки и бронетехнику, а украинцы ударили небольшими мобильными мотопехотными группами в центре, в направлении Балаклеи и за три дня смогли взять под контроль территорию, за которую силы СВО сражались несколько месяцев.Минобороны России происходящее на Харьковщине объяснило предельно просто: «В течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики», а также осуществлены «отвлекающие и демонстрационные мероприятия с обозначением реальных действий войск». Чтобы достичь заявленные цели специальной военной операции по освобождению Донбасса.Судя по всему, в это и нужно сегодня верить — в то, что тактическое отступление сил СВО из Харьковщины стратегически действительно послужит, во-первых, сохранению, довооружению и перегруппировке армии и сил СВО на Украине, что уже в недалеком будущем поможет нанести существенные поражения в самом Донбассе.Во-вторых, действительно поможет выполнить первую задачу президента России Владимира Путина по защите ДНР и ЛНР — отодвинет ВСУ на безопасное расстояние от каждый день обстреливаемых городов ДНР, а также на южном направлении — Николаевской, Запорожской областях с выходом на Одессу, ее портами с дальнейшим продвижением к Приднестровской Молдавской Республике (ПМР).В-третьих, поможет поймать в ловушку ВСУ: выманить их резервы и вывести все боеспособные украинские части на оперативный простор и навязать им открытый бой с целью их дальнейшего уничтожения в огневых котлах. Именно так, как частично получилось на Херсонщине.И, конечно же, все выше указанное не должно отменить выполнение других задач Путина по денацификации, демилитаризации Украины и передаче ее украинскому народу. Это ведь тоже озвучено президентом России как первостепенные задачи СВО.Уверенность Киева в грядущей победе немедленно и максимально задрало планку ставок в СВО — режим Зеленского повел речь не об Украине, а о будущем самой России. Квинтэссенцией этого вполне могут стать слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБОУ) Алексея Данилова, который заявил: «Мы должны понять: если Россия останется в том виде, в каком она есть, то это лишь вопрос времени, когда она сможет начать еще одну войну. Поэтому наша задача — сделать Россию такой, чтобы у нее не было даже желание думать, что она может нападать на соседей, тем более таким образом, как она сделала по отношению к нашей стране».И пообещал: ВСУ во время контрнаступления остановятся там, где будут заканчиваться украинские интересы. И его в этом поддержали министр обороны Алексей Резников, глава офиса президента (ОПУ) Андрей Ермак, его советник-говорун Михаил Подоляк.А венчал это «праздник демонстративного русофобского непослушания» сам президент Владимир Зеленский, который, кроме того, что напрочь отказался от любых переговоров с Россией о мире, пока та не уйдет с украинской территории, еще и хамил. Всему российскому: стране, народу, президенту, армии.«Движение наших воинов на разных направлениях фронта продолжается. В настоящее время в рамках активных действий с начала сентября уже освобождено около 2 тысяч километров нашей территории. Русская армия в эти дни демонстрирует лучшее, что умеет, — показывает спину. И, в конце концов, это неплохой выбор для них — бежать. Оккупантам в Украине места нет и не будет», — бахвалился Зеленский успехами ВСУ.А потом просто еще раз подтвердил свою главную доктрину русофоба: «Вы до сих пор думаете, что мы один народ? Вы до сих пор думаете, что сможете нас испугать, сломать, склонить к уступкам? Вы действительно так ничего и не поняли? Не поняли, кто мы? За что мы? О чем мы? Читайте по губам: …холод, голод, тьма и жажда — для нас не так страшно и смертельно, как ваши "дружба и братство". Но история все расставит по местам. И мы будем с газом, светом, водой и едой… и БЕЗ вас!».И потому не прошло и пару дней, а стало понятно, что самое страшное, что происходит на занятых ВСУ территориях Харьковщины. Это жестокие и тотальные попытки свести счеты и наказать всех, кто поверил в Москву, пошел на сотрудничество с ее властями, получил российские паспорта и даже начал готовиться к проведению референдума о присоединении к России, демонстрируя максимальную лояльность. Все эти люди если они не успели уйти с отступающими войсками уже стали жертвами спецслужб и СБУ, которые, по словам их представителей, проводят жесткую фильтрацию «по выявлению всех антигосударственных и антиукраинских элементов». То есть «врагов Украины», пощады к которым у нынешних неонацистов нет.И цель режима понятна — запугать не только жителей Харьковщины, которые теперь 33 раза подумают перед тем, как поверить, что «Россия пришла навсегда», но и людей на всех остальных украинских территориях, которые собираются участвовать в подобных референдумах, анонсированных на 4 ноября — День народного единства в России.И это самое страшное последствие харьковской перегруппировки — подрыв доверия к России. А оно, доверие, есть. Например, руководитель военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о технической готовности провести областной референдум по вхождению в состав России. «Референдум состоится, как только мы будем окончательно готовы с точки зрения безопасности для жителей Запорожской области. Окончательно уверены в том, что любой желающий сможет комфортно и безопасно принять участие в голосовании. Все технические моменты уже решены: бюллетени напечатаны, участки оборудованы, комиссии сформированы. Нет сомнений в том, что процедура пройдет честно, открыто и объективно», — написал он в телеграм-канале.А эксперт Республиканского института политических и социологических исследований (РИПСИ) Сергей Юхин на днях привел результаты опроса, которые свидетельствуют: в Запорожской и Херсонской областях уровень пророссийских настроений демонстрирует устойчивый рост. По данным опроса, на территории Запорожской области готовы принять участие в голосовании 83% опрошенных жителей, а в Херсонской — 71%. При этом 86% респондентов Запорожья, готовых принять участие в голосовании, поддерживают вхождение региона в Россию. В Херсонской области за вхождение региона в состав России готовы проголосовать 76% респондентов. Возможность получения российского паспорта положительно воспринимают 88% жителей Запорожской области и 84% — Херсонской области.«Большинство положительных преобразований в жизни Запорожской области связаны с Россией. И все они происходят на наших глазах. Россия помогает собирать наших детей в школу, молодые родители уже получают социальные выплаты по российским стандартам, а наши пенсионеры — российские пенсии. Россия восстанавливает нашу инфраструктуру, строит дороги и возрождаете заводы. Заботится и защищает нас. Мы уже вместе с Российской Федерацией. С ней связано наше прошлое, настоящее и будущее. Россия здесь навсегда», — написал и запорожский лидер Балицкий.Вот по этим результатам и ударили ВСУ, а потом репрессивные органы неонацистской Украины. И приведет это только к тому, что России придется затрачивать дополнительные силы и ресурсы на «освоение» освобожденных территорий: держать там гарнизоны, усиленные части силовиков и спецслужб, создавать свои органы власти из привезенных чиновников. Это будет освобождение с элементами оккупации, которая и послужит денацификации и демилитаризации. Это тоже праздник, но, как принято говорить, со слезами на глазах…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_dff67e81667f08119c7e7f89cc5ed0b2.jpg.webp

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_dff67e81667f08119c7e7f89cc5ed0b2.jpg.webp

эксклюзив, спецоперация, украина, владимир скачко