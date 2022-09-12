https://ukraina.ru/20220912/1038647706.html

Блэкаут на Украине лишает Киев денег, необходимых для закупки оружия на Западе

Блэкаут на Украине лишает Киев денег, необходимых для закупки оружия на Западе - 12.09.2022 Украина.ру

Блэкаут на Украине лишает Киев денег, необходимых для закупки оружия на Западе

Украина.ру, 12.09.2022

2022-09-12T15:16

2022-09-12T15:16

2022-09-12T15:16

новости

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Украину подключили к европейской энергосистеме, чтобы она экспортировала в Европу электричество. Российские удары по энергетическим объектам ставят Киев в неудобную позицию: без света не будет денег на боевые действия.Сколько Украина зарабатывает на электричествеЗа месяц до начала специальной военной операции Украину подключили к европейской энергосистеме. В апреле государственное предприятие "Укрэнерго" получило статус члена-наблюдателя в европейской энергосистеме ENTSO-E. В июле Украине разрешили экспортировать электроэнергию в страны Евросоюза. 5 сентября сеть операторов ENTSO-E увеличила пропускную способность до 300 МВт - чуть больше вырабатывает, например, только одна Харьковская ТЭЦ-5."Укрэнерго" продает на аукционах доступ к межгосударственным подключениям, и с 30 июня по 11 сентября доходы от этого превысили 3,7 млрд гривен ($100,1 млн), заявили в пресс-службе компании. Украина поставляет электроэнергию в Словакию и Румынию - до 300 МВт в пиковые часы. Один мегаватт электроэнергии Украина продавала по 9,3 - 16,5 тыс. гривен ($251-446).С января по июнь 2022 года выручка от экспорта электроэнергии выросла до $169,9 млн, что больше почти в два раза, чем за аналогичный период прошлого года. За полгода Украина, по данным государственной таможенной службы, заработала на поставках электричества:Президент Украины Владимир Зеленский настроен оптимистично. 9 сентября он встретился с премьер-министром Польши Маттеушем Моравецким и президентом Латвии Эгилсом Левитсом, и пообещал продавать больше электричества в Польшу. Украина, по его словам, будет заменять Европе российских поставщиков, о чем 12 сентября также заявил заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма.Запад меняет электричество на оружиеВ Европе уже просчитали план "долгой войны" из четырех пунктов, один из которых - интеграция энергетической системы Украины. В мозговом центре "Европейский совет по международным отношениям" (ECFR) прямо указали в аналитической записке: участие Украины в боевых действиях прямо зависит от ее энергосистемы.Энергетическая безопасность будет поддерживать украинскую экономику, но для этого, предлагают авторы записки, Украина должна интегрировать и согласовывать свою энергетическую и климатическую политику с Евросоюзом. Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) производит 20 процентов электроэнергии на Украине, этот объект в Евросоюзе называют критически важным. Сейчас ЗАЭС находится под контролем России.Европейцы предлагают интегрировать энергосистемы Украины с энергосистемами ЕС, реформировать украинский энергетический рынок, инвестировать в модернизацию. Кроме этого, Евросоюзу предлагают создать с Украиной климатическое сообщество, так как без этого она не сможет экономически интегрироваться с ЕС. Подчинение правилам "зеленого соглашения" для Украины означает, что большая часть промышленности стала бы неконкурентноспособной.Намек на тотальную капитуляциюВсего на Украине находятся 12 теплоэлектростанций и до 20 теплоэлектроцентралей (часть находится теперь на освобожденных Россией территориях). Самые мощные ТЭЦ находятся в Киеве (ТЭЦ-6 на 750 МВт, ТЭЦ-5 на 700 МВт) и Харькове (ТЭЦ-5 на 540 МВт). Основное топливо для ТЭЦ - природный газ и уголь, для ТЭС - уголь.Вечером 11 сентября предположительно в результате действий российской армии восточная часть Украины осталась без электричества: в Харькове остановилось метро, в Полтаве из-за скачка напряжения горели троллейбусы, Украинские железные дороги ("Укрзализныця") приостановили рейсы поездов на Левый берег.В харьковском предприятии "Харьковоблэнерго" заявили о ракетном обстреле объектов критической инфраструктуры. На ТЭЦ-5 после попадания снаряда произошел пожар, часть области осталась без электричества и водоснабжения. К утру коммунальщики и энергетики восстановили электроснабжение в городе, кроме двух районов.По версии обозревателя издания Украина.ру Василия Стоякина, российские войска нанесли ракетные удары по Харьковской ТЭЦ-5 и Змиёвской ТЭЦ в Харьковской области, Павлоградской ТЭЦ-3 в Днепропетровской области, Кременчугской ТЭЦ в Полтавской области.Днем 12 сентября Харьков снова остался без света. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о выведении из строя "объектов критической инфраструктуры": в городе пропал свет, прекращено водоснабжение.Вот почему Зеленский записал экстренное видеообращение по-украински и по-английски: подрыв энергетической отрасли страны означает, что Киеву отчасти будет нечего предложить Европе взамен на финансирование войны. А в этом - основной интерес Евросоюза, так как Запад в условиях антироссийских санкций рассчитывает получить какую-то прибыль от содержания Украины.Вот почему Зеленский в интервью американским журналистам заявил о неких "ультиматумах" со стороны России, и что он не готов к переговорам. И вот почему заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский прекрасно понимает: ультиматумы - разминка перед грядущими требованиями тотальной капитуляции на условиях Москвы.

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Алексей Туманов

Алексей Туманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов

новости