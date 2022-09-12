В Одессе надругались над памятником Екатерине Великой - 12.09.2022 Украина.ру
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В Одессе надругались над памятником Екатерине Великой
В Одессе надругались над памятником Екатерине Великой - 12.09.2022 Украина.ру
В Одессе надругались над памятником Екатерине Великой
Хулиганка разрисовала памятник Екатерине II в Одессе, сообщило 11 сентября Главное управление Национальной полиции Одесской области
2022-09-12T13:27
2022-09-12T13:29
новости
памятник
екатерина ii
вандализм
одесса
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Формально полиция возбудила уголовное дело по факту вандализма.В сети вычислили злоумышленницу – ею оказалась активистка партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Марина Бойко.На записях полиции видно, что она оставила на монументе оскорбительные надписи в адрес российского руководства.Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко поддержал идею о сносе памятника императрице Екатерине II на Екатерининской площади в Одессе. Решение о сносе могут принять депутаты Одесского горсовета. Если они согласятся на демонтаж, в минкульте поддержат инициативу.До этого Владимир Зеленский дал ход петиции о замене памятника императрице на памятник американскому порноактеру Билли Геррингтону.
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новости, памятник, екатерина ii, вандализм, одесса
Новости, памятник, Екатерина II, вандализм, Одесса

В Одессе надругались над памятником Екатерине Великой

13:27 12.09.2022 (обновлено: 13:29 12.09.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Поляков / Перейти в фотобанкВ Одессе открыт памятник Екатерине ІІ
В Одессе открыт памятник Екатерине ІІ - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . Сергей Поляков
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Хулиганка разрисовала памятник Екатерине II в Одессе, сообщило 11 сентября Главное управление Национальной полиции Одесской области
Формально полиция возбудила уголовное дело по факту вандализма.
В сети вычислили злоумышленницу – ею оказалась активистка партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Марина Бойко.
На записях полиции видно, что она оставила на монументе оскорбительные надписи в адрес российского руководства.
Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко поддержал идею о сносе памятника императрице Екатерине II на Екатерининской площади в Одессе.
Решение о сносе могут принять депутаты Одесского горсовета. Если они согласятся на демонтаж, в минкульте поддержат инициативу.
До этого Владимир Зеленский дал ход петиции о замене памятника императрице на памятник американскому порноактеру Билли Геррингтону.
Императрица Екатерина Вторая - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 12:39
В Херсоне установят памятник Екатерине ВеликойВ Херсоне планируют установить памятник императрице Екатерине Второй, военно-гражданская администрация Херсонской области обратилась за содействием к помощнику президента РФ Владимиру Мединскому, сообщила пресс-служба ведомства 18 июня
 
НовостипамятникЕкатерина IIвандализмОдесса
 
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