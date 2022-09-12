https://ukraina.ru/20220912/1038643456.html

В Одессе надругались над памятником Екатерине Великой

В Одессе надругались над памятником Екатерине Великой - 12.09.2022 Украина.ру

В Одессе надругались над памятником Екатерине Великой

Хулиганка разрисовала памятник Екатерине II в Одессе, сообщило 11 сентября Главное управление Национальной полиции Одесской области

2022-09-12T13:27

2022-09-12T13:27

2022-09-12T13:29

новости

памятник

екатерина ii

вандализм

одесса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101082/39/1010823965_0:0:2305:1296_1920x0_80_0_0_29ba99920a9ff1b5f13693617b374c70.jpg

Формально полиция возбудила уголовное дело по факту вандализма.В сети вычислили злоумышленницу – ею оказалась активистка партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Марина Бойко.На записях полиции видно, что она оставила на монументе оскорбительные надписи в адрес российского руководства.Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко поддержал идею о сносе памятника императрице Екатерине II на Екатерининской площади в Одессе. Решение о сносе могут принять депутаты Одесского горсовета. Если они согласятся на демонтаж, в минкульте поддержат инициативу.До этого Владимир Зеленский дал ход петиции о замене памятника императрице на памятник американскому порноактеру Билли Геррингтону.

https://ukraina.ru/20220621/1034198126.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, памятник, екатерина ii, вандализм, одесса