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В Одессе надругались над памятником Екатерине Великой
В Одессе надругались над памятником Екатерине Великой - 12.09.2022 Украина.ру
В Одессе надругались над памятником Екатерине Великой
Хулиганка разрисовала памятник Екатерине II в Одессе, сообщило 11 сентября Главное управление Национальной полиции Одесской области
2022-09-12T13:27
2022-09-12T13:27
2022-09-12T13:29
новости
памятник
екатерина ii
вандализм
одесса
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Формально полиция возбудила уголовное дело по факту вандализма.В сети вычислили злоумышленницу – ею оказалась активистка партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Марина Бойко.На записях полиции видно, что она оставила на монументе оскорбительные надписи в адрес российского руководства.Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко поддержал идею о сносе памятника императрице Екатерине II на Екатерининской площади в Одессе. Решение о сносе могут принять депутаты Одесского горсовета. Если они согласятся на демонтаж, в минкульте поддержат инициативу.До этого Владимир Зеленский дал ход петиции о замене памятника императрице на памятник американскому порноактеру Билли Геррингтону.
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новости, памятник, екатерина ii, вандализм, одесса
Новости, памятник, Екатерина II, вандализм, Одесса
В Одессе надругались над памятником Екатерине Великой
13:27 12.09.2022 (обновлено: 13:29 12.09.2022)
Хулиганка разрисовала памятник Екатерине II в Одессе, сообщило 11 сентября Главное управление Национальной полиции Одесской области
Формально полиция возбудила уголовное дело по факту вандализма.
В сети вычислили злоумышленницу – ею оказалась активистка партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Марина Бойко.
На записях полиции видно, что она оставила на монументе оскорбительные надписи в адрес российского руководства.
Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко поддержал идею о сносе памятника императрице Екатерине II на Екатерининской площади в Одессе.
Решение о сносе могут принять депутаты Одесского горсовета. Если они согласятся на демонтаж, в минкульте поддержат инициативу.
До этого Владимир Зеленский дал ход петиции о замене памятника императрице на памятник американскому порноактеру Билли Геррингтону.