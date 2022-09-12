Посол Украины Мельник назвал катастрофой отказ Германии поставлять танки "Леопард-2" - 12.09.2022 Украина.ру
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Чем воюют на Украине
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Посол Украины Мельник назвал катастрофой отказ Германии поставлять танки "Леопард-2"
Посол Украины Мельник назвал катастрофой отказ Германии поставлять танки "Леопард-2" - 12.09.2022 Украина.ру
Посол Украины Мельник назвал катастрофой отказ Германии поставлять танки "Леопард-2"
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал политику германских властей катастрофической и разрушительной при условии отказа Берлина от поставок тяжелой военной техники Киеву. Об этом он написал 12 сентября в Twitter
2022-09-12T11:50
2022-09-12T11:50
чем воюют на украине
новости
украина
андрей мельник
танки
леопард
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Разрушительными последствиями украинский посол пригрозил генеральному секретарю правящей Социал-демократической партии Германии Кевину Кюнерту. Мельнику не понравилось, что в Берлине опровергли информацию о готовящихся поставках тяжелой военной техники Киеву.Кевин Кюнерт в эфире RTL опроверг ожидания Киева о поставках немецких танков на Украину. Германия, по его словам, не хочет быть втянута в войну, и не желает провоцировать Россию "действовать в конце концов совершенно иррационально и нападать на совершенно другие государства".
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новости, украина, андрей мельник, танки, леопард
Чем воюют на Украине, Новости, Украина, Андрей Мельник, танки, леопард

Посол Украины Мельник назвал катастрофой отказ Германии поставлять танки "Леопард-2"

11:50 12.09.2022
 
© Фото : germany.mfa.gov.uaАндрей Мельник
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Фото : germany.mfa.gov.ua
Читать в
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал политику германских властей катастрофической и разрушительной при условии отказа Берлина от поставок тяжелой военной техники Киеву. Об этом он написал 12 сентября в Twitter
Разрушительными последствиями украинский посол пригрозил генеральному секретарю правящей Социал-демократической партии Германии Кевину Кюнерту. Мельнику не понравилось, что в Берлине опровергли информацию о готовящихся поставках тяжелой военной техники Киеву.
"Эта катастрофическая политика отказа <...> от военного вмешательства на Украине именно в этот критический момент будет иметь разрушительные последствия для будущего. Боже мой, Кевин Кюнерт", - написал Мельник.
Кевин Кюнерт в эфире RTL опроверг ожидания Киева о поставках немецких танков на Украину. Германия, по его словам, не хочет быть втянута в войну, и не желает провоцировать Россию "действовать в конце концов совершенно иррационально и нападать на совершенно другие государства".
танк леопард - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 12:02
Премьер-министр Украины попросил у Германии танки Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил у властей ФРГ "изменить философию поставок вооружений". Шмыгаль запросил поставить Киеву новые боевые танки "Леопард-2". Об этом 2 сентября сообщают немецкие СМИ
 
Чем воюют на УкраинеНовостиУкраинаАндрей Мельниктанкилеопард
 
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