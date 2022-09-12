https://ukraina.ru/20220912/1038638661.html
Посол Украины Мельник назвал катастрофой отказ Германии поставлять танки "Леопард-2"
Посол Украины Мельник назвал катастрофой отказ Германии поставлять танки "Леопард-2" - 12.09.2022 Украина.ру
Посол Украины Мельник назвал катастрофой отказ Германии поставлять танки "Леопард-2"
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал политику германских властей катастрофической и разрушительной при условии отказа Берлина от поставок тяжелой военной техники Киеву. Об этом он написал 12 сентября в Twitter
2022-09-12T11:50
2022-09-12T11:50
2022-09-12T11:50
чем воюют на украине
новости
украина
андрей мельник
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Разрушительными последствиями украинский посол пригрозил генеральному секретарю правящей Социал-демократической партии Германии Кевину Кюнерту. Мельнику не понравилось, что в Берлине опровергли информацию о готовящихся поставках тяжелой военной техники Киеву.Кевин Кюнерт в эфире RTL опроверг ожидания Киева о поставках немецких танков на Украину. Германия, по его словам, не хочет быть втянута в войну, и не желает провоцировать Россию "действовать в конце концов совершенно иррационально и нападать на совершенно другие государства".
https://ukraina.ru/20220902/1038366483.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, андрей мельник, танки, леопард
Чем воюют на Украине, Новости, Украина, Андрей Мельник, танки, леопард
Посол Украины Мельник назвал катастрофой отказ Германии поставлять танки "Леопард-2"
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал политику германских властей катастрофической и разрушительной при условии отказа Берлина от поставок тяжелой военной техники Киеву. Об этом он написал 12 сентября в Twitter