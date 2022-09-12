ФСБ: предотвращены теракты против властей Херсонской области и Крыма

Первый министр госбезопасности ДНР назвал ответственного за теракты в Донбассе На освобожденных Россией украинских территориях прокатилась волна террористических актов. Последний случился в ночь на 8 сентября в Мелитополе в штабе движения "Мы вместе с Россией". Кто организует эти преступления в интервью изданию Украина.ру рассказал первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук