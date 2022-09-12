ФСБ: предотвращены теракты против властей Херсонской области и Крыма
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ФСБ: предотвращены теракты против властей Херсонской области и Крыма
ФСБ: предотвращены теракты против властей Херсонской области и Крыма
ФСБ: предотвращены теракты против властей Херсонской области и Крыма
Федеральная служба безопасности предотвратила серию терактов в Херсонской области и Крыму. Об этом 12 сентября сообщили в Центре общественных связей спецслужбы
2022-09-12T09:24
2022-09-12T09:24
новости
теракт
херсонская область
крым
фсб
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Уточняется, что ФСБ установила исполнителей и пособников операции иностранной спецслужбы, определила каналы связи и способы финансирования. Улики изъяты.
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новости, теракт, херсонская область, крым, фсб
Новости, теракт, Херсонская область, Крым, ФСБ

ФСБ: предотвращены теракты против властей Херсонской области и Крыма

09:24 12.09.2022
 
© Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ предотвратила теракт в Крыму
ФСБ РФ предотвратила теракт в Крыму
© Пресс-служба ФСБ РФ
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Федеральная служба безопасности предотвратила серию терактов в Херсонской области и Крыму. Об этом 12 сентября сообщили в Центре общественных связей спецслужбы
"Пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства Республики Крым", — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что ФСБ установила исполнителей и пособников операции иностранной спецслужбы, определила каналы связи и способы финансирования. Улики изъяты.
  • На освобожденных территориях произошла уже серия террористических атак. Последняя датируется 8 сентября, когда в Мелитополе был взорван штаб организации "Мы вместе с Россией". По счастливой случайности никто не пострадал.
  • 6 сентября в Бердянске было совершено покушение на коменданта города Артёма Бардина. Его автомобиль был взорван в центре города возле администрации. Бардина госпитализировали в тяжелом состоянии.
  • 26 августа украинские террористы подорвали автомобиль замначальника ГАИ Бердянска Александра Колесникова. Он умер от ранений, полученных в результате взрыва.
  • 24 августа в ПГТ Михайловка Запорожской области в результате теракта был убит глава местной ВГА Иван Сушко. Террористы взорвали его машину, подложив устройство под водительское сиденье.
  • 23 августа киевские власти устроили покушение на главу Департамента внутренней политики администрации Херсонской области Игоря Телегина. Он получил множественные ранения и находится в больнице.
  • 6 августа в Новой Каховке было совершено покушение на заместителя главы местной администрации по ЖКХ Виталия Гуру. Его расстреляли из пистолета у собственного дома. Гуру скончался при транспортировке в больницу.
  • 11 июля в Харьковской области, в ПГТ Великий Бурлук диверсантам удалось покушение на главу администрации поселка Евгения Юнакова. Чиновник находился в своем автомобиле, когда террористы взорвали его. Юнаков погиб на месте.
  • Также 11 июля было совершено покушение на жизнь главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо. По пути следования его автомобиля было заложено взрывное устройство. Однако покушение удалось предотвратить, новую попытку террористы предприняли 5 августа. Тогда Сальдо отравили боевыми отравляющими веществами. Чиновник до сих пор находится в больнице.
  • Тогда же была совершена попытка покушения на главу военно-гражданской администрации Мелитопольского района в Запорожской области Андрея Сигуту. Террористы обстреляли его домовладение, однако сам Сигута не пострадал.
  • В конце июня в Херсоне был убит сотрудник военно-гражданской администрации Дмитрий Савлученко. Диверсанты подорвали его машину, Савлученко скончался на месте.
  • 22 июня в Чернобаевке целью покушения стал глава военно-гражданской администрации Юрий Турулёв. Чиновнику повезло, и он был легко ранен.
  • 18 июня в Херсоне террористы предприняли попытку убить главу регионального управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева. Самодельная бомба взорвалась неподалеку от его машины, Соболев получил серьезные ранения.
  • 22 мая в результате теракта пострадал мэр Энергодара Андрей Шевчик. Террористы взорвали подъезд, где жила его мать, когда он заходил в здание. В результате пострадал не только сам глава города, но и два его охранника.
Противопаводковый подрыв льда на реке Бия в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 12:22
Первый министр госбезопасности ДНР назвал ответственного за теракты в ДонбассеНа освобожденных Россией украинских территориях прокатилась волна террористических актов. Последний случился в ночь на 8 сентября в Мелитополе в штабе движения "Мы вместе с Россией". Кто организует эти преступления в интервью изданию Украина.ру рассказал первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук
 
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