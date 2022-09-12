https://ukraina.ru/20220912/1038627241.html

Неожиданный шаг НАТО навстречу Украине

Неожиданный шаг НАТО навстречу Украине - 12.09.2022 Украина.ру

Неожиданный шаг НАТО навстречу Украине

Ещё в сентябре прошлого года, выступая на очередном саммите «Ялтинской европейской стратегии» в Киеве, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил: «Украина... Украина.ру, 12.09.2022

2022-09-12T08:55

2022-09-12T08:55

2022-09-12T09:40

эксклюзив

нато

украина

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Ещё в сентябре прошлого года, выступая на очередном саммите «Ялтинской европейской стратегии» в Киеве, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил: «Украина никогда не отказывалась от своей перспективы и желания присоединиться к НАТО. И мне кажется, что эта война — мужество нашей нации и героизм наших воинов, а также наша возможность бороться, и сегодня уже не только обороняться, но и деоккупировать наши территории должна изменить отношение членов НАТО к перспективе членства Украины».Тогда разговоры об украинской способности что-то там деоккупировать выглядели бахвальством, но сейчас, после того, как российские войска оставили значительную часть Харьковской области (как до этого Киевскую, Черниговскую и Сумскую области, а позже — остров Змеиный) его аргументация выглядит значительно более серьёзно.Однако ещё до наступления на Балаклейском направлении, 29 августа, вице-премьер по европейской интеграции Ольга Стефанишина сказала: «Я не хочу вдаваться в подробности, но это окно, когда может быть принято решение о нашем вступлении в НАТО, может наступить даже до окончания российской спецоперации».Заявление Стефанишиной выглядит абсурдно по двум причинам.Во-первых, по всеобщему убеждению, устав НАТО запрещает вступление стран, имеющих неразрешённые территориальные конфликты с соседями.Всеобщее убеждение ошибается — устав НАТО (собственно Североатлантический договор), в принципе, ничего не запрещает, а сформулирован он весьма затейливо. В частности, Ст. 4 гласит, что «договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из Договаривающихся сторон окажутся под угрозой». Как видите, следствием нарушения территориальной целостности могут быть только «консультации».Во-вторых, Украина находится в состоянии войны с Россией и вступление её в НАТО приведёт к втягиванию альянса в войну.Тут есть несколько возражений:1) Украина не находится в состоянии войны с Россией. Забыла объявить. Склероз, или как модно говорить сейчас — «последствия ковида».Впрочем, это чисто юридический момент, который имеет значение только для юристов — как на самом-то деле обстоят дела мы все понимаем.2) Опять же — иезуитская формула Ст. 5 договора гласит, что подвергшемуся нападению члену альянса другие члены окажут помощь «путём немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтут необходимым».Например, не будут ничего делать. Кажется, именно такое применение Ст. 5 пообещали США Польше в случае, если она решить спасти Западную Украину от «российской оккупации» путём оккупации польской.Украина же будет получать тот же ленд-лиз, которые она получает, не будучи членом НАТО. Просто упростятся некоторые процедуры, касающиеся, прежде всего, соблюдения режима секретности.3) Не так уж НАТО сейчас боится Россию.Например, 3 сентября издание The Hill опубликовало статью Эллен Митчелл «Почему США становятся все более наглыми в своей поддержке Украины». В ней, в частности, приводится цитата бывшего посла США на Украине Уильяма Тейлора: «Со временем администрация признала, что она может предоставить украинцам более крупное, боеспособное, дальнобойное и тяжёлое оружие, а русские никак не отреагировали. Русские вроде как блефовали и неистовствовали, но их никто не провоцировал. И на раннем этапе в администрации была озабоченность, — в какой-то степени она есть и сейчас, — но страх спровоцировать русских уменьшился» (это западная оценка обещаниям ударить по «центрам принятия решений», звучащих иногда в российских СМИ).В общем, формальных причин не принимать Украину в НАТО нет, но есть фактические — отсутствие единства мнений в альянсе. Ведь ещё 21 августа канцлер Германии Олаф Шольц напомнил, что до начала СВО заявил Владимиру Путину, что Украина не вступит в НАТО как минимум 30 лет. Что же поменялось?У нас есть две версии.Версия 1: США и Великобритания убедили партнёров — в случае вступления Украины в НАТО страны альянса прямо участвовать в конфликте не будут, но поток военной помощи вырастет (на самом деле нет — это связано и с логистикой, и с необходимой подготовкой персонала, и с общим нежеланием США и Великобритании прекращать конфликт быстро) и России удастся быстро нанести военное поражение, после чего вести с ней переговоры будет намного проще.Правда, в 2014 году они обещали то же самое, но что-то пошло не так…Версия 2: именно Германия является локомотивом введения Украины в НАТО. Германию интересует скорейшее прекращение войны и восстановление отношений с Россией. Официальное вступление Украины в НАТО обессмыслит СВО, одной из целей которой было предотвращение вступления, и, скорее всего, приведёт к заключению компромиссного мира, после которого Германия может снять с России часть мешающих ей самой санкций. А вот США и Великобритания как раз против быстрого прекращения войны — им нужно максимальное истощение России, а состояние Украины после завершения конфликта не интересует в принципе.Так или иначе, но вступление Украины в НАТО сейчас вопрос не принципа, а времени. Если, конечно, не произойдёт каких-то радикальных изменений на Украине и среди членов НАТО, которые могут быть вызваны действиями или даже бездействием России.

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_d9bb6eb0ff0a6552fb82ffba58bbd45a.jpg.webp

эксклюзив, нато, украина