https://ukraina.ru/20220912/1038622462.html
"Северный поток" уничтожает украинский бардак – эксперт
"Северный поток" уничтожает украинский бардак – эксперт - 12.09.2022 Украина.ру
"Северный поток" уничтожает украинский бардак – эксперт
Газотранспортная система Украины не позволяет эффективно транспортировать по ней газ, в том числе и по "Северному потоку", объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Носович
2022-09-12T07:15
2022-09-12T07:15
2022-09-12T07:15
новости
украина
северный поток
газ
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Недавно стало известно о приостановке "Северного потока – 1".По словам Носовича, этого следовало ожидать в течении последних 15 лет до любых военных действий и при втором президенте Украины Леониде Кучме.Он также заметил, что альтернативные маршруты поставок – по дну Балтийского и Черного морей, через Турцию уже разрабатывались.Проблема украинской газотранспортной системы, объяснил он, в обветшалых трубах и другой инфраструктуре, поэтому России и Европе нужны надежные проекты.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220909/1038573874.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, северный поток, газ
Новости, Украина, Северный поток, газ
"Северный поток" уничтожает украинский бардак – эксперт
Газотранспортная система Украины не позволяет эффективно транспортировать по ней газ, в том числе и по "Северному потоку", объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Носович
Недавно стало известно о приостановке "Северного потока – 1".
Уже было понятно, что газотранспортная система Украины обветшала, устарела, и что комплексно модернизировать ее, нормально отремонтировать в условиях украинского бардака - это невозможно.
По словам Носовича, этого следовало ожидать в течении последних 15 лет до любых военных действий и при втором президенте Украины Леониде Кучме.
Он также заметил, что альтернативные маршруты поставок – по дну Балтийского и Черного морей, через Турцию уже разрабатывались.
Проблема украинской газотранспортной системы, объяснил он, в обветшалых трубах и другой инфраструктуре, поэтому России и Европе нужны надежные проекты.
Полный текст интервью читайте здесь
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