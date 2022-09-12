"Северный поток" уничтожает украинский бардак – эксперт

"Им газ нужен больше, чем РФ — деньги": В Турции уверены, что ЕС приближается к капитуляции перед Россией

Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа, заявил в статье для Sabah обозреватель Хасан Басри Ялчин