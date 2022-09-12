Разрушить сердце экономики. Зачем ВСУ бьет по энергообъектам - 12.09.2022 Украина.ру
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Разрушить сердце экономики. Зачем ВСУ бьет по энергообъектам
Разрушить сердце экономики. Зачем ВСУ бьет по энергообъектам - 12.09.2022 Украина.ру
Разрушить сердце экономики. Зачем ВСУ бьет по энергообъектам
Украинские войска продолжают обстреливать Запорожскую АЭС и другие объекты инфраструктуры. В частности, на прошлой неделе обстреливали Каховскую ГЭС и... Украина.ру, 12.09.2022
2022-09-12T12:24
2022-09-12T13:57
эксклюзив
сво
запорожская аэс
инфраструктура
магатэ
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Украинские войска продолжают обстреливать Запорожскую АЭС и другие объекты инфраструктуры. В частности, на прошлой неделе обстреливали Каховскую ГЭС и подъездные пути к ней - об этом сообщает администрация Каховского района в Telegram-канале. Сообщается, что российские ПВО, отражая эту атаку, выпустили более десяти ракет.ВСУ уже предпринимали несколько попыток разрушить Каховское гидросооружение, однако успехом эти попытки не увенчались. Но страдают мирные жители. В прошлый понедельник результате обстрела со стороны ВСУ Новая Каховка осталась без электричества и водоснабжения. К счастью, больницы успели обеспечить генераторами.Стоит отметить, что Каховскую ГЭС украинские военные обстреливают постоянно, в том числе - из американских РСЗО HIMARS.Что касается Запорожской АЭС, то побывавшая там комиссия МАГАТЭ убедилась в том, что станция получила повреждения в результате обстрелов - это повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива.Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности. При этом в докладе комиссии по итогам поездки не уточняется, кто именно обстреливает ЗАЭС. Хотя это вполне для всех очевидно – ведь станция находится под российским контролем.Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил в эфире телеканала "Россия 24", что эксперты МАГАТЭ знают, что обстрелы ЗАЭС проводятся украинской стороной, но сказать это вслух агентство, видимо, не может. По словам постпреда, "ведущие западные страны отлично понимают, что обстрелы ведет украинская сторона, но призвать украинцев к порядку они тоже, получается, себе позволить не могут"."Могли бы хотя бы по двусторонним каналам послать соответствующий сигнал. Не уверен, что это делается, поскольку обстрелы продолжаются - и сегодня, и вчера, и позавчера. Все это очень опасно", - указал Ульянов, чьи слова приводит РИА Новости.Как заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя, у МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет.А министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила, что давление на миссию МАГАТЭ со стороны Киева, США и Европы не позволило отразить полную картину и ситуацию на ЗАЭС. По ее словам, "честный отчёт о том, что Украине стоит перестать обстреливать ЗАЭС, им выдать сложно на данный момент". Отметим, что российские войска взяли под контроль атомную станцию в первые дни спецоперации именно ради предотвращения возможной угрозы ядерной аварии.А вот действия ВСУ заставляют прийти к выводу, что они как раз направлены на то, чтобы такую аварию вызвать. Если сами реакторы станции хорошо защищены, то обстрелы хранилищ ядерного топлива и отработанных тепловыделяющих сборок, а также системы жизнеобеспечения станции могут привести к трагическим последствиям. А такие обстрелы со стороны ВСУ имели место.Зачем это делается? "Если учесть, что ЗАЭС питает большую часть предприятий Запорожской области, а также значительную часть Юго-Восточной Украины, то расчет Киева понятен. У Украины уже нет промышленности, а Запорожье уверенно встало на курс возвращения на историческую родину — в Россию", - отмечает информагентство "Красная Весна".Бьют ВСУ и по Энергодару. Как отметил в интервью изданию Украина.ру глава военно-гражданской администрации города Александр Волга, бьют в режиме нон-стоп, без остановки, вывели из строя подстанцию, обесточив город. По словам Волги, ВСУ "ведут социальный террор, бьют по коммуникациям города". Наблюдатели предполагают, что удары ВСУ по ключевым объектам украинской же инфраструктуры можно объяснить лишь тем, что нынешние власти в Киеве прекрасно понимают, что рано или поздно значительная часть территории Украины, особенно ее промышленная часть, будет освобождена от украинских нацистов союзными войсками. Особенно уязвимы объекты энергосистемы, без которых невозможна работа промышленности и нормальная жизнь мирного населения. По всей видимости, западные хозяева киевского режима намерены доставить России как можно больше сложностей в будущем восстановлении Украины. А трудности рядовых украинцев их ничуть не беспокоят.
https://ukraina.ru/20220908/1038541138.html
https://ukraina.ru/20220904/1038431323.html
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Сергей Зуев
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эксклюзив, сво, запорожская аэс, инфраструктура, магатэ
Эксклюзив, СВО, Запорожская АЭС, инфраструктура, МАГАТЭ

Разрушить сердце экономики. Зачем ВСУ бьет по энергообъектам

12:24 12.09.2022 (обновлено: 13:57 12.09.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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Украинские войска продолжают обстреливать Запорожскую АЭС и другие объекты инфраструктуры. В частности, на прошлой неделе обстреливали Каховскую ГЭС и подъездные пути к ней - об этом сообщает администрация Каховского района в Telegram-канале. Сообщается, что российские ПВО, отражая эту атаку, выпустили более десяти ракет.
ВСУ уже предпринимали несколько попыток разрушить Каховское гидросооружение, однако успехом эти попытки не увенчались. Но страдают мирные жители. В прошлый понедельник результате обстрела со стороны ВСУ Новая Каховка осталась без электричества и водоснабжения. К счастью, больницы успели обеспечить генераторами.
Стоит отметить, что Каховскую ГЭС украинские военные обстреливают постоянно, в том числе - из американских РСЗО HIMARS.
Что касается Запорожской АЭС, то побывавшая там комиссия МАГАТЭ убедилась в том, что станция получила повреждения в результате обстрелов - это повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива.
Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности. При этом в докладе комиссии по итогам поездки не уточняется, кто именно обстреливает ЗАЭС. Хотя это вполне для всех очевидно – ведь станция находится под российским контролем.
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил в эфире телеканала "Россия 24", что эксперты МАГАТЭ знают, что обстрелы ЗАЭС проводятся украинской стороной, но сказать это вслух агентство, видимо, не может. По словам постпреда, "ведущие западные страны отлично понимают, что обстрелы ведет украинская сторона, но призвать украинцев к порядку они тоже, получается, себе позволить не могут".
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 10:09
Глава ВГА Энергодара отреагировал на идею МАГАТЭ создать зону безопасности вокруг ЗАЭСПринятие и реализация инициативы МАГАТЭ о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) сможет защитить Энергодар и другие близлежащие населенные пункты Запорожской области от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил 8 сентября глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Александр Волга
"Могли бы хотя бы по двусторонним каналам послать соответствующий сигнал. Не уверен, что это делается, поскольку обстрелы продолжаются - и сегодня, и вчера, и позавчера. Все это очень опасно", - указал Ульянов, чьи слова приводит РИА Новости.
Как заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя, у МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет.
А министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила, что давление на миссию МАГАТЭ со стороны Киева, США и Европы не позволило отразить полную картину и ситуацию на ЗАЭС. По ее словам, "честный отчёт о том, что Украине стоит перестать обстреливать ЗАЭС, им выдать сложно на данный момент". Отметим, что российские войска взяли под контроль атомную станцию в первые дни спецоперации именно ради предотвращения возможной угрозы ядерной аварии.
А вот действия ВСУ заставляют прийти к выводу, что они как раз направлены на то, чтобы такую аварию вызвать. Если сами реакторы станции хорошо защищены, то обстрелы хранилищ ядерного топлива и отработанных тепловыделяющих сборок, а также системы жизнеобеспечения станции могут привести к трагическим последствиям. А такие обстрелы со стороны ВСУ имели место.
Зачем это делается? "Если учесть, что ЗАЭС питает большую часть предприятий Запорожской области, а также значительную часть Юго-Восточной Украины, то расчет Киева понятен. У Украины уже нет промышленности, а Запорожье уверенно встало на курс возвращения на историческую родину — в Россию", - отмечает информагентство "Красная Весна".
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 14:10
Не ПВО и не инфраструктура. Суздальцев о том, почему Россия не бьет по центру принятия решенийИ российская, и украинская инфраструктура одинаково уязвимы, потому что они последние 70—80 лет строились в мирных условиях. Просто у Москвы есть ограничения, наложенные форматом наших боевых действий на Украине. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
Бьют ВСУ и по Энергодару. Как отметил в интервью изданию Украина.ру глава военно-гражданской администрации города Александр Волга, бьют в режиме нон-стоп, без остановки, вывели из строя подстанцию, обесточив город. По словам Волги, ВСУ "ведут социальный террор, бьют по коммуникациям города".
Наблюдатели предполагают, что удары ВСУ по ключевым объектам украинской же инфраструктуры можно объяснить лишь тем, что нынешние власти в Киеве прекрасно понимают, что рано или поздно значительная часть территории Украины, особенно ее промышленная часть, будет освобождена от украинских нацистов союзными войсками. Особенно уязвимы объекты энергосистемы, без которых невозможна работа промышленности и нормальная жизнь мирного населения. По всей видимости, западные хозяева киевского режима намерены доставить России как можно больше сложностей в будущем восстановлении Украины. А трудности рядовых украинцев их ничуть не беспокоят.
 
ЭксклюзивСВОЗапорожская АЭСинфраструктураМАГАТЭ
 
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