https://ukraina.ru/20220908/1038564927.html

Александр Волга о том, как Киев проводит политику социального террора

Александр Волга о том, как Киев проводит политику социального террора - 08.09.2022 Украина.ру

Александр Волга о том, как Киев проводит политику социального террора

Украина.ру, 08.09.2022

2022-09-08T20:44

2022-09-08T20:44

2022-09-08T20:44

интервью

энергодар

запорожская аэс

магатэ

сво

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Безопасность эксплуатации Запорожской АЭС сейчас связана с присутствием на станции представителей МАГАТЭ. Тем временем ВСУ продолжают наносить провокационные удары по АЭС, по территории близлежащих населенных пунктов, и это может привести к трагедии, отмечает глава военно-гражданской администрации города Энергодар Александр Волга.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр, миссия МАГАТЭ опубликовала итоги приезда на Запорожскую АЭС. Авторы доклада призывают создать защитную зону вокруг станции. Насколько это возможно, с кем договариваться, и что будет в случае создания такой демилитаризованной зоны?– Во-первых, я считаю, что наконец-то, миссия, приехав, нас услышала. Мы понимаем это из доклада - все то, что мы доносили, было отражено в докладе.С кем договариваться по поводу создания некоторой зоны, по которой не будут вестись удары со стороны ВСУ - наверное, в каком-то определенном формате нужно выстраивать (диалог – Ред.), в частности, по линии МАГАТЭ, кого они предпочтут в виде партнеров по решению данного вопроса.Мы сами прекрасно понимаем, что украинское правительство ведет политику социального террора относительно наших территорий. В крайнее время они в большей степени себя больше дискредитируют, как основного партнера, как сторону, с которой можно было бы о чем-то договариваться.Каким образом будет в рамках Генассамблеи ООН выбрана ситуация, и какое будет техническое решение данного момента – я думаю, что осталось дождаться совсем немного, и (будет – Ред.) решение непосредственно Российской Федерации, "Росатома", как курирующего органа "мирного атома" на территории РФ, миссии МАГАТЭ. Мы готовы принять любой формат решения - для того, чтобы здесь был мир, в первую очередь.Украинское правительство и ВСУ до сегодняшнего дня постоянно наносят удары по Запорожской АЭС, что неминуемо приведет к трагедии, о которой они, видимо, совершенно не задумываются.– Как вы оцениваете тот момент, что в опубликованном отчете нет виновных в том, кто стреляет. Там не описано, что это ВСУ.– Не думаю, что это какая-то большая проблема, потому что все факты нанесения ударов, все материалы, чем велись удары, при помощи какого оружия – все это было увидено (миссией МАГАТЭ – Ред.) непосредственно на самой станции.На данный момент стоит вопрос, чтобы Украина прекратила наносить эти удары. Причем буквально в тот же самый день, когда миссия МАГАТЭ приехала с рабочим визитом на саму станцию, украинская сторона, уже не стесняясь тем, что были выявлены все факты нанесения ими ударов, сказала: "Да, это мы наносим удар". Генштаб Украины об этом заявил. Естественно, всем в мире уже понятно, что ВСУ и украинское правительство наносят удары по Запорожской АЭС.– Как вы оцениваете техническое состояние Запорожской АЭС?– Станция в рабочем состоянии. Безопасность ее эксплуатации – это уже вопрос, связанный с непосредственным присутствием миссии МАГАТЭ на территории Запорожской АЭС. Представители "Росатома" и представители миссии МАГАТЭ сейчас совместно начали принимать решения и смотреть, что же происходит.Сейчас пятый блок начинает выхолащиваться, что не очень хорошо будет сказываться на общей работоспособности АЭС. Но это, по большому счету, обыкновенный плановый рабочий режим, в рамках штатных мероприятий.Шестой энергоблок находится в полурабочем состоянии в связи с тем, что есть некоторые проблемы в передаче выработанной электрической энергии на территории станции, сейчас ведутся ремонтные работы по ЛЭП. Энергоблок работает, но вырабатывает не то количество электроэнергии, которую может дать.После проведения всех регламентных работ, всех согласований и всех моментов, связанных с подачей электроэнергии в общую систему энергоснабжения, я думаю, данная ситуация будет решена, и станция заработает в полную мощь. Большое внимание при всех этих обстоятельствах нужно уделить специалистам станции, которые сейчас профессионально выполняют свою работу.– Тем временем продолжаются артиллерийские обстрелы Энергодара, слышны взрывы в Бердянске. Какая сейчас ситуация в городах?– Ситуация на данный момент не улучшилась. ВСУ ведут провокационные удары по территории близлежащих населенных пунктов, по атомной станции, по Энергодару. Также летают дроны боевые, сегодня они тоже сбрасывали бомбы по жилым кварталам нашего города. Вывели (из строя – Ред.) подстанцию "Луч", бьют в режиме нон-стоп, без остановки, просто нанося удары по определенному квадрату. А эта подстанция распределяет всю электроэнергию по энергосистеме города. Путем проведения противоаварийных мероприятий мы запустили полгорода под свет, оставшаяся ситуация - тоже будет решена. Но они (ВСУ – Ред.) ведут социальный террор, бьют по коммуникациям города.– Начался учебный год. Какова сейчас ситуация в школах, есть ли угроза шантажа в адрес учителей?– Угрозы есть. В рамках телеграм-каналов украинских происходит шантаж по поводу того, что "если вы выйдете на работы в школы, то на вас в обязательном порядке заведут уголовные дела, ваши активы пострадают".Производятся манипуляции различного направления через близких родственников, знакомых, соседей, через друзей. Все это дело постоянно происходит.Я думаю, что люди в нашем городе уже прекрасно все поняли. Они избрали ту страну, где они собираются жить. Самое главное, что все прекрасно понимают, кто же настоящий предатель нашего города - те патриоты, которые остались здесь, или те подтявкивающие псы, которые убежали из нашего города, и пытаются каким-то образом манипулировать нормальными мирными гражданами, которые работают здесь и выполняют свои обязанности – в первую очередь в отношении наших детей. Которые их учат, дают им образование.Это низость со стороны тех людей, которые оказывают на них давление. Все это прекрасно понимают. И уже на эти провокации перестали отвечать.– С какими проблемами приходится сталкиваться во время учебного процесса?– Мы запустили три школы на данный момент, немножко с опозданием, День знаний у нас пришел 3 сентября. Тем не менее, те прекрасные лица, которые мы увидели в стенах нашей школы, ту материальную базу, которую нам сейчас предоставила Российская Федерация – это ни с чем не сравнимое удовольствие от преподавательской работы, в первую очередь, самих учителей - и от принятия той информации, которую они доносят нашим детям.Я постоянно посещаю школы, смотрю, какая тенденция – а тенденция к увеличению учеников у нас в классах происходит. Конечно, в связи с тем, что наносятся периодически удары по городу, ситуация может варьироваться. Школы функционируют в нормальном, рабочем режиме, преподавательский состав на месте, с питанием мы вопросы решили, все хорошо.- Как проходит паспортизация, есть ли какие-то проблемы?– По поводу паспортизации у нас проблем нет никаких. Создано на территории города Энергодар одно отделение ФМС Российской Федерации, и второе отделение в городе Каменка-Днепровское. Поток народа для получения российских паспортов таков, что иногда в течение дня нет возможности всех принять. Поэтому происходит запись в очереди, людей дополнительно приглашают в иные дни для того, чтобы реализовать все эти вопросы. Принимаются заявления в рабочем порядке, все жители города и близлежащих населенных пунктов знают, куда приходить сдавать документы.Где-то примерно в течение, в среднем, месяца, плюс-минус десять дней (решается вопрос – Ред.) по поводу получения российского паспорта в упрощенном режиме, в рамках закона, который подписал президент Российской Федерации.– Есть ли какие-то проблемы с выдачей документов?– Для многих жителей есть ситуации по поводу законодательной базы, например, по утерянным документам есть некоторые вопросы, либо по сданным документам в паспортные столы еще в Украине.При достижении определенного возраста, либо по утере документов - нет пока определенного административного регламента по принятию этих документов. Эти вопросы мы задали уже органам ФМС, органам полиции, и совместно вырабатываем какое-то общее решение.

https://ukraina.ru/20220908/1038541138.html

https://ukraina.ru/20220908/1038552005.html

https://ukraina.ru/20220907/1038522442.html

https://ukraina.ru/20220805/1037347618.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, энергодар, запорожская аэс, магатэ, сво