МАГАТЭ все же обидело Зеленского. Сенсационные подробности отчета Агентства о ситуации на Запорожской АЭС - 07.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220907/1038512412.html
МАГАТЭ все же обидело Зеленского. Сенсационные подробности отчета Агентства о ситуации на Запорожской АЭС
МАГАТЭ все же обидело Зеленского. Сенсационные подробности отчета Агентства о ситуации на Запорожской АЭС - 07.09.2022 Украина.ру
МАГАТЭ все же обидело Зеленского. Сенсационные подробности отчета Агентства о ситуации на Запорожской АЭС
Украина.ру, 07.09.2022
2022-09-07T08:49
2022-09-07T09:25
эксклюзив
украина
запорожская аэс
магатэ
владимир скачко
оон
небензя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/02/1038367272_0:0:2895:1628_1920x0_80_0_0_2d758b17c5a4573d119fdef5625f096f.jpg
Смысл опубликованного 6 сентября 2022 года отчета Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об итогах посещения его экспертами Запорожской АЭС заключается в одной фразе: «Продолжающиеся обстрелы пока не вызвали ядерную аварию, но продолжают создавать постоянную угрозу ядерной безопасности».Следовательно, эксперты однозначно рекомендуют: прекратить обстрелы станции, а «этого можно достичь путем скорейшего создания охраняемой зоны радиационной безопасности».Всё. Остальное в многостраничном документе — это перечисление увиденного на станции и технические рекомендации, как можно предотвратить возможную катастрофу. Особенно там, где обстрелы уже нанесли урон инфраструктуре ЗАЭС: резервуару со смазочным маслом для турбин; крыше нескольких построек, например, гаража, где размещался грузовой автомобиль для транспортировки отработанного ядерного топлива; зданию с неиспользованным топливом и хранилищу твердых радиоактивных отходов; учебному корпусу; зданию, где расположен пункт аварийной сигнализации; постройке, в которой находится система контроля радиационной безопасности.Но есть в документе и два других — не только технических — вывода, которые уже повергли в тихий ужас украинский неонацистский режим президента Владимира Зеленского и его западных кураторов, которые ждали от МАГАТЭ более четких, политически акцентированных и упоротых агрессивно-обвинительных выпадов-заключений. А их таких нет.Зато есть первый вывод: «МАГАТЭ рекомендует, чтобы все заинтересованные стороны взяли на себя обязательства и внесли вклад в обеспечение эффективных цепочек поставок для ядерной безопасности станции при любых условиях, включая безопасные транспортные коридоры».И второй: на атомной электростанции присутствовала группа экспертов «Росэнергоатома», и МАГАТЭ однозначно отметило, что российские силы взяли на себя вопросы защиты персонала и обеспечения безопасности станции и готовы эту безопасность обеспечить на все 100%. Если создать зону безопасности и не мешать им обстрелами.Фактически именно эти сентенции радостно подхватил генсек ООН Антониу Гутерриш, который, 6 сентября выступая на заседании Совбеза ООН, только повторил тезисы доклада МАГАТЭ: «Любое повреждение крупнейшей в Европе атомной электростанции в Запорожье или любого другого атомного объекта на Украине, преднамеренное или нет, может означать катастрофу не только в непосредственной близости, но для всего региона и за его пределами… Выход из ситуации должны определять здравый смысл и сотрудничество. Любые действия, которые могут поставить под угрозу физическую целостность, безопасность или защищенность атомной станции, неприемлемы».В переводе на нормальный язык это означает: МАГАТЭ отказалось быть очередным политическим инструментом в руках Запада. И обвинять Россию в «ядерном шантаже», «ядерном терроризме» и прочих гадостях, связанных с мирным атомом, на чем настаивали Киев и его союзники-кураторы. Да, МАГАТЭ и словом не обмолвилось, кто стрелял и стреляет по станции (а это Украина и ее неонацисты), но и не указало на Россию, или лишь абстрактно поговорило об опасности бомбово-ракетного воздействия на ядерный объект. И вот эта позиция МАГАТЭ в нынешних политических условиях вполне тянет на сенсацию. Кстати, эта абстракция — важнее всего остального, что извергается на гора в политической риторике последних месяцев. Потому что МАГАТЭ фактически стало третьим по счету международным институтом, который не пошел на поводу у Запада. И это еще одно сенсационное открытие — против Украины постепенно начинает складываться ситуация, когда международные структуры правдиво, без идеологической составляющей видят реальную ситуацию с действиями преступной власти.Первым стал Международный комитет красного креста (МККК), который фактически не захотел демонстративно вешать на союзные силы спецвоенной операции (СВО) обстрелы и гибель десятка украинских военнопленных в колонии №120 в Еленовке. «Крестовцы» просто отказались признавать свою ответственность за содержание пленных в колонии и обвинять Россию и за это были не допущены к расследованию преступления. США и Киеве уже не верили МККК.Второй неожиданно и сенсационно для многих выстрелила международная правозащитная организация «Эмнести интернешнл», которая в своем отчете обвинила ВСУ в ведении войны с нарушением всех мыслимых и немыслимых ее правил. В частности, в том, что украинские вояки прикрываются мирными жителями и тем самым подвергают их гибели.Неожиданно для многих выступил и Папа Римский Франциск, который очень осторожно, но не двузначно посочувствовал гибели российской журналистки Дарьи Дугиной и всем своим видом показал, что он верит в виновность лишь России в том, что между двумя странами горит кровавый конфликт.«Это провал», — мог бы подумать Штирлиц, если бы ему все это изложили. А вот теперь еще и МАГАТЭ. От нее ждали политической грязи, а она умыла руки. Что, конечно же, взъярило американскую сторону, которая на заседании Совбеза ООН поддержала позицию Киева по Запорожской АЭС и возложила ответственность за кризис вокруг станции на российскую сторону. Сотрудник американского представительства при ООН Джеффри Делаурентис заявил: «Сохраняющееся военное присутствие России в этом районе продолжает подвергать станцию и весь регион серьезной опасности. Мы вновь призываем Россию прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах и вокруг них, вернуть полный контроль над ними Украине».То есть кто про что, а вшивые — о бане: США и Украина опять призвали Россию отдать ЗАЭС Киеву и совсем уйти из Украины. На этот раз — чтобы не подвергать ее атомную энергетику опасности. Но их «умыли» и МАГАТЭ, и постпред РФ при организации Василий Небензя.Первое четко заявило: по его оценке, три остальные действующие украинские АЭС — Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская — продолжают нормально функционировать. И если вокруг ЗАЭС по общей договоренности будет создана рекомендованная зона безопасности, то все будет хорошо и здесь, в Энергодаре. К тому же, как известно, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщал, что два сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС на постоянной основе. И это тоже правда.Ну, а Небензя хоть и заявил, что «я не уверен, что украинцы способны на переговоры, — как и по многим другим вопросам, они не хотят вести переговоры ни о чем», но зато твердо заверил всех: «Сегодня российские военные защищают станцию». С марта она находится под охраной российских военных, и в МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. И это главное, что, собственно, также и подтвердило МАГАТЭ.Вот и все. А неонацистский Киев с его союзниками приходится в очередной раз поздравлять: так называемая усталость от Украины продолжает нарастать. Она все больше и больше превращается в бессловесный инструмент в чужих руках, который в любой момент могут «выдоить», а потом и кинуть, и выбросить. И то, и другое — за ненадобностью. И кто потом будет кормить киевских «пэрэможцив» (победителей), может ответить только продолжающаяся СВО…
https://ukraina.ru/20220904/1038430391.html
https://ukraina.ru/20220901/1038334956.html
https://ukraina.ru/20220907/1038511185.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_25e56cf10a85fda906d91605f1460e9b.jpg
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_25e56cf10a85fda906d91605f1460e9b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/02/1038367272_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_0fea081c1a1ac550839b87b67c8b3cab.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, запорожская аэс, магатэ, владимир скачко, оон, небензя
Эксклюзив, Украина, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Владимир Скачко, ООН, Небензя

МАГАТЭ все же обидело Зеленского. Сенсационные подробности отчета Агентства о ситуации на Запорожской АЭС

08:49 07.09.2022 (обновлено: 09:25 07.09.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Владимир Скачко
Владимир Скачко
Все материалы
Смысл опубликованного 6 сентября 2022 года отчета Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об итогах посещения его экспертами Запорожской АЭС заключается в одной фразе: «Продолжающиеся обстрелы пока не вызвали ядерную аварию, но продолжают создавать постоянную угрозу ядерной безопасности».
Следовательно, эксперты однозначно рекомендуют: прекратить обстрелы станции, а «этого можно достичь путем скорейшего создания охраняемой зоны радиационной безопасности».
Всё. Остальное в многостраничном документе — это перечисление увиденного на станции и технические рекомендации, как можно предотвратить возможную катастрофу.
Особенно там, где обстрелы уже нанесли урон инфраструктуре ЗАЭС: резервуару со смазочным маслом для турбин; крыше нескольких построек, например, гаража, где размещался грузовой автомобиль для транспортировки отработанного ядерного топлива; зданию с неиспользованным топливом и хранилищу твердых радиоактивных отходов; учебному корпусу; зданию, где расположен пункт аварийной сигнализации; постройке, в которой находится система контроля радиационной безопасности.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 12:52
Мыть руки перед едой и не стрелять по АЭС. Недоступные для Зеленского истины
Но есть в документе и два других — не только технических — вывода, которые уже повергли в тихий ужас украинский неонацистский режим президента Владимира Зеленского и его западных кураторов, которые ждали от МАГАТЭ более четких, политически акцентированных и упоротых агрессивно-обвинительных выпадов-заключений. А их таких нет.
Зато есть первый вывод: «МАГАТЭ рекомендует, чтобы все заинтересованные стороны взяли на себя обязательства и внесли вклад в обеспечение эффективных цепочек поставок для ядерной безопасности станции при любых условиях, включая безопасные транспортные коридоры».
И второй: на атомной электростанции присутствовала группа экспертов «Росэнергоатома», и МАГАТЭ однозначно отметило, что российские силы взяли на себя вопросы защиты персонала и обеспечения безопасности станции и готовы эту безопасность обеспечить на все 100%. Если создать зону безопасности и не мешать им обстрелами.
Фактически именно эти сентенции радостно подхватил генсек ООН Антониу Гутерриш, который, 6 сентября выступая на заседании Совбеза ООН, только повторил тезисы доклада МАГАТЭ: «Любое повреждение крупнейшей в Европе атомной электростанции в Запорожье или любого другого атомного объекта на Украине, преднамеренное или нет, может означать катастрофу не только в непосредственной близости, но для всего региона и за его пределами… Выход из ситуации должны определять здравый смысл и сотрудничество. Любые действия, которые могут поставить под угрозу физическую целостность, безопасность или защищенность атомной станции, неприемлемы».
МАГАТЭ - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 15:29
МАГАТЭ. Справка
В переводе на нормальный язык это означает: МАГАТЭ отказалось быть очередным политическим инструментом в руках Запада. И обвинять Россию в «ядерном шантаже», «ядерном терроризме» и прочих гадостях, связанных с мирным атомом, на чем настаивали Киев и его союзники-кураторы. Да, МАГАТЭ и словом не обмолвилось, кто стрелял и стреляет по станции (а это Украина и ее неонацисты), но и не указало на Россию, или лишь абстрактно поговорило об опасности бомбово-ракетного воздействия на ядерный объект. И вот эта позиция МАГАТЭ в нынешних политических условиях вполне тянет на сенсацию.
Кстати, эта абстракция — важнее всего остального, что извергается на гора в политической риторике последних месяцев. Потому что МАГАТЭ фактически стало третьим по счету международным институтом, который не пошел на поводу у Запада. И это еще одно сенсационное открытие — против Украины постепенно начинает складываться ситуация, когда международные структуры правдиво, без идеологической составляющей видят реальную ситуацию с действиями преступной власти.
Первым стал Международный комитет красного креста (МККК), который фактически не захотел демонстративно вешать на союзные силы спецвоенной операции (СВО) обстрелы и гибель десятка украинских военнопленных в колонии №120 в Еленовке. «Крестовцы» просто отказались признавать свою ответственность за содержание пленных в колонии и обвинять Россию и за это были не допущены к расследованию преступления. США и Киеве уже не верили МККК.
Второй неожиданно и сенсационно для многих выстрелила международная правозащитная организация «Эмнести интернешнл», которая в своем отчете обвинила ВСУ в ведении войны с нарушением всех мыслимых и немыслимых ее правил. В частности, в том, что украинские вояки прикрываются мирными жителями и тем самым подвергают их гибели.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
08:09
Атаки на ЗАЭС неприемлемы, мы играем с огнем - глава МАГАТЭ Гросси на СБ ООНАтаки на Запорожскую АЭС происходят и продолжают происходить – они неприемлемы, системы станции должны нормально функционировать, иначе может произойти "что-то очень-очень катастрофическое", заявил на заседании СБ ООН гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Неожиданно для многих выступил и Папа Римский Франциск, который очень осторожно, но не двузначно посочувствовал гибели российской журналистки Дарьи Дугиной и всем своим видом показал, что он верит в виновность лишь России в том, что между двумя странами горит кровавый конфликт.
«Это провал», — мог бы подумать Штирлиц, если бы ему все это изложили.
А вот теперь еще и МАГАТЭ. От нее ждали политической грязи, а она умыла руки. Что, конечно же, взъярило американскую сторону, которая на заседании Совбеза ООН поддержала позицию Киева по Запорожской АЭС и возложила ответственность за кризис вокруг станции на российскую сторону. Сотрудник американского представительства при ООН Джеффри Делаурентис заявил: «Сохраняющееся военное присутствие России в этом районе продолжает подвергать станцию и весь регион серьезной опасности. Мы вновь призываем Россию прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах и вокруг них, вернуть полный контроль над ними Украине».
То есть кто про что, а вшивые — о бане: США и Украина опять призвали Россию отдать ЗАЭС Киеву и совсем уйти из Украины. На этот раз — чтобы не подвергать ее атомную энергетику опасности. Но их «умыли» и МАГАТЭ, и постпред РФ при организации Василий Небензя.
Первое четко заявило: по его оценке, три остальные действующие украинские АЭС — Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская — продолжают нормально функционировать. И если вокруг ЗАЭС по общей договоренности будет создана рекомендованная зона безопасности, то все будет хорошо и здесь, в Энергодаре. К тому же, как известно, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщал, что два сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС на постоянной основе. И это тоже правда.
Ну, а Небензя хоть и заявил, что «я не уверен, что украинцы способны на переговоры, — как и по многим другим вопросам, они не хотят вести переговоры ни о чем», но зато твердо заверил всех: «Сегодня российские военные защищают станцию». С марта она находится под охраной российских военных, и в МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. И это главное, что, собственно, также и подтвердило МАГАТЭ.
Вот и все. А неонацистский Киев с его союзниками приходится в очередной раз поздравлять: так называемая усталость от Украины продолжает нарастать. Она все больше и больше превращается в бессловесный инструмент в чужих руках, который в любой момент могут «выдоить», а потом и кинуть, и выбросить. И то, и другое — за ненадобностью. И кто потом будет кормить киевских «пэрэможцив» (победителей), может ответить только продолжающаяся СВО…
 
ЭксклюзивУкраинаЗапорожская АЭСМАГАТЭВладимир СкачкоООННебензя
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:07Экс-глава МИД Австрии сравнила западных политиков с подростками
10:00Путин обратил внимание на странные пункты назначения для вывозимого украинского зерна
09:41Двойная электрическая ложь. Как власти Украины решили спасать Германию от холода
09:31Антоновский мост - дорога жизни, которую мы не выбираем. Как херсонцы пересекают Днепр под обстрелами
09:10Контрнаступление ВСУ под Балаклеей и особенности 188-го региона
09:00Зона ядерной безопасности, возвращение жителей ЛНР, приезд Трасс. Главное на Украине на утро 7 сентября
08:56"Росатом" обсуждает с Китаем и Индией новые площадки для строительства АЭС - Лихачев
08:49МАГАТЭ все же обидело Зеленского. Сенсационные подробности отчета Агентства о ситуации на Запорожской АЭС
08:49Международные механизмы по защите прав бизнеса не работают - Москалькова
08:38Глава Минпромторга Мантуров заявил, что параллельный импорт продлят на весь 2023 год
08:29Вооруженные и очень опасные нищие
08:26Самая многочисленная делегация из Китая прибыла на ВЭФ
08:09Атаки на ЗАЭС неприемлемы, мы играем с огнем - глава МАГАТЭ Гросси на СБ ООН
08:00Эксперт рассказал об экономической безграмотности европейских лидеров
07:59Байден и Трасс обсудили совместное противодействие России, Китаю и Ирану
07:52Политолог: Лиз Трасс вообще ничего не понимает в Украине
07:50"Худшее еще впереди": глава Uniper спрогнозировал ситуацию с поставками газа в ЕС
07:45Эксперт о состоянии российской экономики: у бизнеса хорошее настроение
07:37Великобритания с Лиз Трасс отвлечется от Украины на бунты на Западе - политолог
07:33В США раскрыли "подлость" американской политики на Украине
Лента новостейМолния