https://ukraina.ru/20220907/1038512412.html

МАГАТЭ все же обидело Зеленского. Сенсационные подробности отчета Агентства о ситуации на Запорожской АЭС

МАГАТЭ все же обидело Зеленского. Сенсационные подробности отчета Агентства о ситуации на Запорожской АЭС - 07.09.2022 Украина.ру

МАГАТЭ все же обидело Зеленского. Сенсационные подробности отчета Агентства о ситуации на Запорожской АЭС

Украина.ру, 07.09.2022

2022-09-07T08:49

2022-09-07T08:49

2022-09-07T09:25

эксклюзив

украина

запорожская аэс

магатэ

владимир скачко

оон

небензя

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Смысл опубликованного 6 сентября 2022 года отчета Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об итогах посещения его экспертами Запорожской АЭС заключается в одной фразе: «Продолжающиеся обстрелы пока не вызвали ядерную аварию, но продолжают создавать постоянную угрозу ядерной безопасности».Следовательно, эксперты однозначно рекомендуют: прекратить обстрелы станции, а «этого можно достичь путем скорейшего создания охраняемой зоны радиационной безопасности».Всё. Остальное в многостраничном документе — это перечисление увиденного на станции и технические рекомендации, как можно предотвратить возможную катастрофу. Особенно там, где обстрелы уже нанесли урон инфраструктуре ЗАЭС: резервуару со смазочным маслом для турбин; крыше нескольких построек, например, гаража, где размещался грузовой автомобиль для транспортировки отработанного ядерного топлива; зданию с неиспользованным топливом и хранилищу твердых радиоактивных отходов; учебному корпусу; зданию, где расположен пункт аварийной сигнализации; постройке, в которой находится система контроля радиационной безопасности.Но есть в документе и два других — не только технических — вывода, которые уже повергли в тихий ужас украинский неонацистский режим президента Владимира Зеленского и его западных кураторов, которые ждали от МАГАТЭ более четких, политически акцентированных и упоротых агрессивно-обвинительных выпадов-заключений. А их таких нет.Зато есть первый вывод: «МАГАТЭ рекомендует, чтобы все заинтересованные стороны взяли на себя обязательства и внесли вклад в обеспечение эффективных цепочек поставок для ядерной безопасности станции при любых условиях, включая безопасные транспортные коридоры».И второй: на атомной электростанции присутствовала группа экспертов «Росэнергоатома», и МАГАТЭ однозначно отметило, что российские силы взяли на себя вопросы защиты персонала и обеспечения безопасности станции и готовы эту безопасность обеспечить на все 100%. Если создать зону безопасности и не мешать им обстрелами.Фактически именно эти сентенции радостно подхватил генсек ООН Антониу Гутерриш, который, 6 сентября выступая на заседании Совбеза ООН, только повторил тезисы доклада МАГАТЭ: «Любое повреждение крупнейшей в Европе атомной электростанции в Запорожье или любого другого атомного объекта на Украине, преднамеренное или нет, может означать катастрофу не только в непосредственной близости, но для всего региона и за его пределами… Выход из ситуации должны определять здравый смысл и сотрудничество. Любые действия, которые могут поставить под угрозу физическую целостность, безопасность или защищенность атомной станции, неприемлемы».В переводе на нормальный язык это означает: МАГАТЭ отказалось быть очередным политическим инструментом в руках Запада. И обвинять Россию в «ядерном шантаже», «ядерном терроризме» и прочих гадостях, связанных с мирным атомом, на чем настаивали Киев и его союзники-кураторы. Да, МАГАТЭ и словом не обмолвилось, кто стрелял и стреляет по станции (а это Украина и ее неонацисты), но и не указало на Россию, или лишь абстрактно поговорило об опасности бомбово-ракетного воздействия на ядерный объект. И вот эта позиция МАГАТЭ в нынешних политических условиях вполне тянет на сенсацию. Кстати, эта абстракция — важнее всего остального, что извергается на гора в политической риторике последних месяцев. Потому что МАГАТЭ фактически стало третьим по счету международным институтом, который не пошел на поводу у Запада. И это еще одно сенсационное открытие — против Украины постепенно начинает складываться ситуация, когда международные структуры правдиво, без идеологической составляющей видят реальную ситуацию с действиями преступной власти.Первым стал Международный комитет красного креста (МККК), который фактически не захотел демонстративно вешать на союзные силы спецвоенной операции (СВО) обстрелы и гибель десятка украинских военнопленных в колонии №120 в Еленовке. «Крестовцы» просто отказались признавать свою ответственность за содержание пленных в колонии и обвинять Россию и за это были не допущены к расследованию преступления. США и Киеве уже не верили МККК.Второй неожиданно и сенсационно для многих выстрелила международная правозащитная организация «Эмнести интернешнл», которая в своем отчете обвинила ВСУ в ведении войны с нарушением всех мыслимых и немыслимых ее правил. В частности, в том, что украинские вояки прикрываются мирными жителями и тем самым подвергают их гибели.Неожиданно для многих выступил и Папа Римский Франциск, который очень осторожно, но не двузначно посочувствовал гибели российской журналистки Дарьи Дугиной и всем своим видом показал, что он верит в виновность лишь России в том, что между двумя странами горит кровавый конфликт.«Это провал», — мог бы подумать Штирлиц, если бы ему все это изложили. А вот теперь еще и МАГАТЭ. От нее ждали политической грязи, а она умыла руки. Что, конечно же, взъярило американскую сторону, которая на заседании Совбеза ООН поддержала позицию Киева по Запорожской АЭС и возложила ответственность за кризис вокруг станции на российскую сторону. Сотрудник американского представительства при ООН Джеффри Делаурентис заявил: «Сохраняющееся военное присутствие России в этом районе продолжает подвергать станцию и весь регион серьезной опасности. Мы вновь призываем Россию прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах и вокруг них, вернуть полный контроль над ними Украине».То есть кто про что, а вшивые — о бане: США и Украина опять призвали Россию отдать ЗАЭС Киеву и совсем уйти из Украины. На этот раз — чтобы не подвергать ее атомную энергетику опасности. Но их «умыли» и МАГАТЭ, и постпред РФ при организации Василий Небензя.Первое четко заявило: по его оценке, три остальные действующие украинские АЭС — Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская — продолжают нормально функционировать. И если вокруг ЗАЭС по общей договоренности будет создана рекомендованная зона безопасности, то все будет хорошо и здесь, в Энергодаре. К тому же, как известно, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщал, что два сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС на постоянной основе. И это тоже правда.Ну, а Небензя хоть и заявил, что «я не уверен, что украинцы способны на переговоры, — как и по многим другим вопросам, они не хотят вести переговоры ни о чем», но зато твердо заверил всех: «Сегодня российские военные защищают станцию». С марта она находится под охраной российских военных, и в МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. И это главное, что, собственно, также и подтвердило МАГАТЭ.Вот и все. А неонацистский Киев с его союзниками приходится в очередной раз поздравлять: так называемая усталость от Украины продолжает нарастать. Она все больше и больше превращается в бессловесный инструмент в чужих руках, который в любой момент могут «выдоить», а потом и кинуть, и выбросить. И то, и другое — за ненадобностью. И кто потом будет кормить киевских «пэрэможцив» (победителей), может ответить только продолжающаяся СВО…

https://ukraina.ru/20220904/1038430391.html

https://ukraina.ru/20220901/1038334956.html

https://ukraina.ru/20220907/1038511185.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_25e56cf10a85fda906d91605f1460e9b.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_25e56cf10a85fda906d91605f1460e9b.jpg

эксклюзив, украина, запорожская аэс, магатэ, владимир скачко, оон, небензя