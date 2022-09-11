https://ukraina.ru/20220911/1038614697.html
Военный историк рассказал о сложностях при эвакуации жителей Купянска и Изюма
Военный историк рассказал о сложностях при эвакуации жителей Купянска и Изюма - 11.09.2022 Украина.ру
Военный историк рассказал о сложностях при эвакуации жителей Купянска и Изюма
Военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру рассказал о сложностях "изюмско-купянской оборонительной операции" и эвакуации местных жителей
2022-09-11T08:45
2022-09-11T08:45
2022-09-11T08:45
норин
эксперт
новости
эвакуация
купянск
изюм
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"Есть определенные проблемы (с эвакуацией). Это не раз, два и всех вывез. Хорошо, что этим вообще занимаются. Потому что некоторых забыли в той же Балаклее", - сказал он.В этом же интервью он отметил, что относительно реальной победой России в "изюмско-купянской оборонительной операции" будет разгром ударных группировок ВСУ и восстановление положения минус Балаклея. Потому что Балаклею в любом случае придется отбивать, но "это точно не завтра".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
купянск
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
норин, эксперт, новости, эвакуация, купянск, изюм
Норин, эксперт, Новости, эвакуация, Купянск, Изюм
Военный историк рассказал о сложностях при эвакуации жителей Купянска и Изюма
Военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру рассказал о сложностях "изюмско-купянской оборонительной операции" и эвакуации местных жителей
"Есть определенные проблемы (с эвакуацией). Это не раз, два и всех вывез. Хорошо, что этим вообще занимаются. Потому что некоторых забыли в той же Балаклее", - сказал он.
В этом же интервью он отметил, что относительно реальной победой России в "изюмско-купянской оборонительной операции" будет разгром ударных группировок ВСУ и восстановление положения минус Балаклея. Потому что Балаклею в любом случае придется отбивать, но "это точно не завтра".
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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