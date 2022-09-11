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Военный историк рассказал о сложностях при эвакуации жителей Купянска и Изюма

Военный историк рассказал о сложностях при эвакуации жителей Купянска и Изюма - 11.09.2022 Украина.ру

Военный историк рассказал о сложностях при эвакуации жителей Купянска и Изюма

Военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру рассказал о сложностях "изюмско-купянской оборонительной операции" и эвакуации местных жителей

2022-09-11T08:45

2022-09-11T08:45

2022-09-11T08:45

норин

эксперт

новости

эвакуация

купянск

изюм

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"Есть определенные проблемы (с эвакуацией). Это не раз, два и всех вывез. Хорошо, что этим вообще занимаются. Потому что некоторых забыли в той же Балаклее", - сказал он.В этом же интервью он отметил, что относительно реальной победой России в "изюмско-купянской оборонительной операции" будет разгром ударных группировок ВСУ и восстановление положения минус Балаклея. Потому что Балаклею в любом случае придется отбивать, но "это точно не завтра".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

купянск

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

норин, эксперт, новости, эвакуация, купянск, изюм