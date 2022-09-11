https://ukraina.ru/20220911/1038609850.html
Вассерман предложил наказывать разрушителей памятников
Вассерман предложил наказывать разрушителей памятников - 11.09.2022 Украина.ру
Вассерман предложил наказывать разрушителей памятников
Публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру рассказал, что планирует "наказать" разрушителей памятников
2022-09-11T06:40
2022-09-11T06:40
2022-09-11T06:40
памятник
анатолий вассерман
одесса
россия
новости
эксперт
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"Скоро начинается очередная сессия Государственной Думы. <...> Постараюсь добиться внесения в Думу законопроекта о том, что любые разрушенные памятники советской и имперской эпохи должны восстанавливаться за счет тех, кто так или иначе участвовал в их разрушении", - сказал Вассерман.Он отметил, что считает РФ — правопреемником и Российской Империи, и СССР, "наверное, всех форматов, в которых разное время пребывала Россия".В конце августа Одесская областная администрация уведомила городской совет города, что памятники Екатерине II и Александру Суворову не имеют статуса объекта культурного наследия, и для их демонтажа или переноса не требуется никаких разрешений.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
памятник, анатолий вассерман, одесса, россия, новости, эксперт
памятник, Анатолий Вассерман, Одесса, Россия, Новости, эксперт
Вассерман предложил наказывать разрушителей памятников
Публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру рассказал, что планирует "наказать" разрушителей памятников
"Скоро начинается очередная сессия Государственной Думы. <...> Постараюсь добиться внесения в Думу законопроекта о том, что любые разрушенные памятники советской и имперской эпохи должны восстанавливаться за счет тех, кто так или иначе участвовал в их разрушении", - сказал Вассерман.
Он отметил, что считает РФ — правопреемником и Российской Империи, и СССР, "наверное, всех форматов, в которых разное время пребывала Россия".
"Как правопреемник всех этих форматов, нынешняя Российская Федерация обязана принимать все необходимые меры для этого самого восстановления (памятников – ред.) и для возмещения ущерба", - указал он.
В конце августа Одесская областная администрация уведомила городской совет города, что памятники Екатерине II и Александру Суворову не имеют статуса объекта культурного наследия, и для их демонтажа или переноса не требуется никаких разрешений.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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