Вассерман предложил наказывать разрушителей памятников - 11.09.2022 Украина.ру
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Вассерман предложил наказывать разрушителей памятников
Вассерман предложил наказывать разрушителей памятников - 11.09.2022 Украина.ру
Вассерман предложил наказывать разрушителей памятников
Публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру рассказал, что планирует "наказать" разрушителей памятников
2022-09-11T06:40
2022-09-11T06:40
памятник
анатолий вассерман
одесса
россия
новости
эксперт
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"Скоро начинается очередная сессия Государственной Думы. &lt;...&gt; Постараюсь добиться внесения в Думу законопроекта о том, что любые разрушенные памятники советской и имперской эпохи должны восстанавливаться за счет тех, кто так или иначе участвовал в их разрушении", - сказал Вассерман.Он отметил, что считает РФ — правопреемником и Российской Империи, и СССР, "наверное, всех форматов, в которых разное время пребывала Россия".В конце августа Одесская областная администрация уведомила городской совет города, что памятники Екатерине II и Александру Суворову не имеют статуса объекта культурного наследия, и для их демонтажа или переноса не требуется никаких разрешений.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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памятник, анатолий вассерман, одесса, россия, новости, эксперт
памятник, Анатолий Вассерман, Одесса, Россия, Новости, эксперт

Вассерман предложил наказывать разрушителей памятников

06:40 11.09.2022
 
© delo.ua
© delo.ua
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Публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру рассказал, что планирует "наказать" разрушителей памятников
"Скоро начинается очередная сессия Государственной Думы. <...> Постараюсь добиться внесения в Думу законопроекта о том, что любые разрушенные памятники советской и имперской эпохи должны восстанавливаться за счет тех, кто так или иначе участвовал в их разрушении", - сказал Вассерман.
Он отметил, что считает РФ — правопреемником и Российской Империи, и СССР, "наверное, всех форматов, в которых разное время пребывала Россия".

"Как правопреемник всех этих форматов, нынешняя Российская Федерация обязана принимать все необходимые меры для этого самого восстановления (памятников – ред.) и для возмещения ущерба", - указал он.

В конце августа Одесская областная администрация уведомила городской совет города, что памятники Екатерине II и Александру Суворову не имеют статуса объекта культурного наследия, и для их демонтажа или переноса не требуется никаких разрешений.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
памятникАнатолий ВассерманОдессаРоссияНовостиэксперт
 
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