https://ukraina.ru/20220911/1038609850.html

Вассерман предложил наказывать разрушителей памятников

Вассерман предложил наказывать разрушителей памятников - 11.09.2022 Украина.ру

Вассерман предложил наказывать разрушителей памятников

Публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру рассказал, что планирует "наказать" разрушителей памятников

2022-09-11T06:40

2022-09-11T06:40

2022-09-11T06:40

памятник

анатолий вассерман

одесса

россия

новости

эксперт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/03/1037227295_173:119:1311:759_1920x0_80_0_0_e284ee982c3eb6cccdfdf8b4e3e32ad7.jpg

"Скоро начинается очередная сессия Государственной Думы. <...> Постараюсь добиться внесения в Думу законопроекта о том, что любые разрушенные памятники советской и имперской эпохи должны восстанавливаться за счет тех, кто так или иначе участвовал в их разрушении", - сказал Вассерман.Он отметил, что считает РФ — правопреемником и Российской Империи, и СССР, "наверное, всех форматов, в которых разное время пребывала Россия".В конце августа Одесская областная администрация уведомила городской совет города, что памятники Екатерине II и Александру Суворову не имеют статуса объекта культурного наследия, и для их демонтажа или переноса не требуется никаких разрешений.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

памятник, анатолий вассерман, одесса, россия, новости, эксперт