https://ukraina.ru/20220909/1038563245.html

Анатолий Вассерман: Разрушители советских и имперских памятников восстановят их за свой счет

Анатолий Вассерман: Разрушители советских и имперских памятников восстановят их за свой счет - 09.09.2022 Украина.ру

Анатолий Вассерман: Разрушители советских и имперских памятников восстановят их за свой счет

Украина.ру, 09.09.2022

2022-09-09T16:40

2022-09-09T16:40

2022-09-09T16:40

интервью

анатолий вассерман

россия

оружие

самооборона

памятник

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Российская Федерация, как правопреемник всех форматов, в которых разное время пребывала Россия, обязана принимать все необходимые меры для восстановления разрушенных памятников и для возмещения ущерба. Какие именно меры окажутся необходимы, должна решать исполнительная власть, считает публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.- Анатолий, насколько личное оружие для самообороны помогло бы снизить факторы риска на освобожденных территориях и в Донбассе? Да и в других регионах, потому что, как нам кажется, приграничные территории РФ, тот же Крым - они находятся под угрозой.– Боюсь, что возможности тут сравнительно невелики. Во-первых, есть такие угрозы, от которых личное оружие вряд ли спасает – это, в первую очередь, диверсионная деятельность. Согласитесь, что пистолет от мины не спасет. Кроме того, даже в тех случаях, когда на вас просто нападают физически, для того, чтобы отстреляться, надо иметь соответствующий набор навыков - не буду перечислять, у меня на сей счет было немало публикаций. И эти навыки надо приобретать отдельным обучением.Вопреки расхожим легендам, человек не рождается с навыками быстрого прицеливания и точной стрельбы, это все дело наживное, и накапливается долгим опытом. В Соединенных государствах Америки, где оружие, в том числе, оружие для самообороны - предмет всенародного культа – там задачи обучения самообороне берет на себя Национальная винтовочная ассоциация. У нас говорят - "Национальная стрелковая ассоциация", но в оригинале "rifle", то есть, винтовка.Занимается она (ассоциация – Ред.) с людьми с раннего детства. Поэтому там действительно создается иллюзия, что стрелять умеют от рождения. Это колоссальный объем работы. Я, когда говорю о необходимости оружия самообороны, постоянно подчеркиваю, что ключевая часть проблемы тут именно - массированное обучение.– У меня была небольшая дискуссия с одним из наших гостей. Он говорил, что за два часа можно научить человека как-то минимально применять оружие, тот же короткоствол. Я склонялся все-таки к тому, что для того, чтобы хотя бы более-менее быстро доставать оружие, прицеливаться, - это занимает примерно две недели. Две недели нормальной подготовки на курсах, чтобы достать и выстрелить.– Он прав в том, что минимальный навык действительно получается довольно быстро, но проблема в том, что он именно минимальный. После этого надо еще долго и упорно доучиваться. Так же, как вы можете за пару часов научиться двигать шахматные фигуры, но на то, чтобы играть на уровне гроссмейстера, нужны многие годы, а то и десятилетия.Поэтому я все-таки считаю, что надо в рамках этой программы обеспечения вооруженной самообороны заниматься обучением людей с детства, причем тут важна не только стрельба. Важно научиться правильно оценивать обстановку, надо научиться действовать в духе восточной поговорки, которую я узнал от моего коллеги по многим интересным работам в "Коллегии Партнеров" Нурали Нурисламовича Латыпова, но предпочитаю говорить не в такой цветистой восточной форме, которую предпочитает он. Я говорю проще – умный человек найдет выход из положения столь сложного, что мудрый в него не попадет.Так вот – надо действительно уметь, помимо прочего, не попадать в обстоятельства, когда самооборона становится буквально жизненно необходимой. Ну и разбираться в юридических тонкостях. Например, многие ли у нас знают, что в случае применения оружия, разрешенного сейчас для самообороны, так называемого травматического, хотя должен заметить, что реально травматическое оружие для самообороны малоэффективно… Так вот, после применения травматического оружия вас по закону надлежит остаться на месте, вызвать полицию, и объяснить полиции, как дошли вы до жизни такой.Множество подобных тонкостей тоже надлежит преподавать, и это задача очень объемная. Должен сказать, что у нас довольно разумные правила продажи оружия, но только - охотничьего. Распространить эти же правила на оружие, пригодное для самообороны, по сути - на оружие скрытого ношения, способное причинять повреждения, несовместимые с жизнью. Весь мировой опыт доказал, что все остальное для самообороны малоэффективно.Так вот, распространить правила торговли охотничьим оружием на оружие самообороны не сложно. Но решение всего пакета сопутствующих проблем – это уже, к сожалению, задача не на один год.Понятно, что ее надо решать, понятно, что в этом направлении жизненно необходимо двигаться, но нельзя надеяться на сиюсекундное решение – этим мы можем только ухудшить обстановку, грубо говоря, наломаем таких дров, что потом еще не одно десятилетие хоплофобы, то есть, люди, в принципе, боящиеся всего, связанного с оружием, будут тыкать нам в нос этим накопленным опытом и говорить: "посмотрите, что вы натворили".Кстати, должен заметить, что, по крайней мере, в двух из пятнадцати республик России вопрос действительно решали очень быстро. В Молдавии и Эстонии, по разным причинам, приняли где-то в начале девяностых, правила вооруженной гражданской самообороны вполне разумные. И в обеих этих республиках, буквально на глазах, с одной и той же скоростью, хотя это очень разные народы по своим привычкам и обычаям, упала насильственная преступность. Причем упала гораздо быстрее, чем по всей остальной России.Так что опыт быстрого решения проблемы самообороны есть, и - обнадеживающий. Уж если в таких разных республиках, как Молдавия и Эстония, результат был практически одинаковым, то, наверное, по всей остальной России можно на него надеяться. Но все-таки, тогда были обстоятельства чрезвычайные, обстоятельства, вызванные очередным распадом России, их в нашей истории было немало. Так вот, эти обстоятельства привели ко множеству сложностей, тогда рубить гордиев узел было не только можно, но и нужно. Но сейчас, когда все более-менее успокоилось, устаканилось, имеет смысл подумать немного дольше, чем было технически возможно тогда.– Как раз хотел на законодательных нюансах остановиться – и приобретения оружия, и самообороны. В этом году в июле очень сильно ужесточились нормы приобретения оружия, в том числе, охотничьего, не говоря уже о самообороне. Законодательство о самообороне, насколько я помню, тоже довольно жестко ограничивает действия обороняющегося. Насколько этот вопрос сейчас решен, по сравнению с тем, что было раньше, насколько сейчас надо его менять в условиях Специальной военной операции, как минимум - на части территорий? Как вы лично для себя решаете вопрос самообороны с оружием? Насколько мне известно, вы являетесь сторонником разрешения самообороны?– Я, конечно, сторонник самообороны. Но, пока действуют существующие законы, по сути, разрешающие вооружаться только преступникам, я эти законы не нарушаю. Кроме того, учитывая мои личные особенности, например, тремор, то есть, дрожание рук на протяжении более полувека, я не рассчитываю на свою способность быстро целиться и точно стрелять.Все, что я делаю в части самообороны – это ношу с собой перцовый баллончик, именно перцовый. Судя по всем имеющимся данным – это самое эффективное средство не смертельной самообороны. Кроме того, я глубоко убежден, что уверенное поведение отпугивает изрядную часть потенциальных нападающих. То есть, что значит – уверенное: это не нос кверху и переть напролом. Есть нюансы, подробно перечислять не буду, кто интересуется, посмотрите такое психологическое понятие - "жизненный сценарий победителя".Мне его, надо сказать, в свое время поставили в изрядной мере, хотя и не вполне, я все-таки предпочел не слишком победительствовать, но - в какой-то мере. И вот этот самый сценарий победителя, как мне кажется, некоторое число потенциальных нападающих от меня отпугивает. Тут я, конечно, не уверен, но надеюсь. Во всяком случае, до тех пор, пока у меня нет законного права носить полноценное оружие, я его и не ношу.– Аспект, который вы затронули – культура обращения с оружием. Насколько сложно будет избежать различных инцидентов? Недавно в Чернигове на выставке был случай, когда десятилетний ребенок взял "муху", РПГ-18, и выстрелил в толпу – оно оказалось заряженным. Пятнадцать человек пострадали. В какой из стран, на ваш взгляд, наиболее адекватная культура обращения с оружием? Я слышал о швейцарской модели довольно интересное - и в плане самообороны, и в плане резервистов, и в плане культуры обращения с оружием. Есть и ряд других…– Да, Швейцария - это известнейший пример. Но на постсоветском пространстве, наверное, лучше ориентироваться на опыт Молдавии с Эстонией – опыт, как я уже говорил, обнадеживающий.Швейцарский пример, конечно, оптимальный, но там есть множество тонкостей. Например, в Швейцарии любой законопослушный обладатель оружия, а это значит - практически все тамошние люди в пределах от призывного возраста и где-то лет до шестидесяти-семидесяти - не просто имеют право, а обязаны силой оружия пресекать явные нарушения закона, творящиеся в поле его зрения.Согласитесь, это очень здорово, но это предусматривает дополнительное обучение в части быстрого распознавания нарушения закона и предотвращение путаницы вроде довольно частых случаев, когда за нарушение закона принимают, например, киносъемку. То есть, это требует целенаправленного обучения, это требует хорошего знакомства с законами. И это все тоже достижимо, но - достижимо целенаправленной работой, а не просто лозунгами в духе "разойдись, всех зашибу, строго по закону".– Есть еще одна тема, не касающаяся оружия, но касающаяся войны с памятниками. Одесская областная военная администрация официально уведомила Одесский горсовет, что памятники Екатерине Второй и Александру Суворову не имеют статуса объектов культурного наследия. Теперь получается, что для их переноса или уничтожения не надо никаких петиций, никаких согласований. Дадут ли им это сделать? Мы помним недавний опыт Риги, где снесли памятник советским воинам, несмотря на протесты населения.– Скоро начинается очередная сессия Государственной Думы. Я постараюсь добиться внесения законопроекта, прежде всего, наверное, силами фракции "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", но, возможно, понадобится привлечение и других фракций… Постараюсь добиться внесения в Думу законопроекта о том, что любые разрушенные памятники советской и имперской эпохи должны восстанавливаться за счет тех, кто так или иначе участвовал в их разрушении.Я считаю, что Российская Федерация - правопреемник и Российской Империи, и СССР, наверное, всех форматов, в которых разное время пребывала Россия. Как правопреемник всех этих форматов, нынешняя Российская Федерация обязана принимать все необходимые меры для этого самого восстановления (памятников – Ред.) и для возмещения ущерба.– Как мы можем обеспечить это восстановление? Та же Латвия или другие прибалтийские государства явно не согласятся возмещать нам что-либо.– Да. А кто сказал, что очередной приступ независимости прибалтийских частей России всерьез и надолго? Еще раз повторяю – я считаю, что Российская федерация обязана принять все необходимые меры. А какие именно меры окажутся необходимы – это должна решать не законодательная, а исполнительная власть. Разделение властей – не самая глупая идея в истории.

https://ukraina.ru/20201105/1029513470.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, анатолий вассерман, россия, оружие, самооборона, памятник