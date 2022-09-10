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Минобороны РФ сообщило о перегруппировке войск в районах Балаклеи и Изюма

Минобороны РФ сообщило о перегруппировке войск в районах Балаклеи и Изюма - 10.09.2022 Украина.ру

Минобороны РФ сообщило о перегруппировке войск в районах Балаклеи и Изюма

Российские войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса, сообщили 10 сентября в Минобороны России

2022-09-10T17:51

2022-09-10T17:51

2022-09-10T17:51

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балаклея

изюм

россия

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"С этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики", — рассказали в ведомстве.Там добавили, что для реализации этих планов проводись "отвлекающие и демонстрационные мероприятия с обозначением реальных действий войск".Накануне Минобороны РФ опубликовало видео переброски российских войск на харьковское направление.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, балаклея, изюм, россия