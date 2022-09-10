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Минобороны РФ сообщило о перегруппировке войск в районах Балаклеи и Изюма
Минобороны РФ сообщило о перегруппировке войск в районах Балаклеи и Изюма - 10.09.2022 Украина.ру
Минобороны РФ сообщило о перегруппировке войск в районах Балаклеи и Изюма
Российские войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса, сообщили 10 сентября в Минобороны России
2022-09-10T17:51
2022-09-10T17:51
2022-09-10T17:51
новости
балаклея
изюм
россия
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"С этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики", — рассказали в ведомстве.Там добавили, что для реализации этих планов проводись "отвлекающие и демонстрационные мероприятия с обозначением реальных действий войск".Накануне Минобороны РФ опубликовало видео переброски российских войск на харьковское направление.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, балаклея, изюм, россия
Новости, Балаклея, Изюм, Россия
Минобороны РФ сообщило о перегруппировке войск в районах Балаклеи и Изюма
Российские войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса, сообщили 10 сентября в Минобороны России
"С этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики", — рассказали в ведомстве.
Там добавили, что для реализации этих планов проводись "отвлекающие и демонстрационные мероприятия с обозначением реальных действий войск".
"За трое суток уничтожено более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии", — отметили в министерстве.
Накануне Минобороны РФ опубликовало видео переброски российских войск на харьковское направление.