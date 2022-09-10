Карл III официально стал новым королем Великобритании - 10.09.2022 Украина.ру
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Карл III официально стал новым королем Великобритании
Карл III официально стал новым королем Великобритании - 10.09.2022 Украина.ру
Карл III официально стал новым королем Великобритании
Карла III официально провозгласили королем Великобритании 10 сентября на совете престолонаследия. Трансляцию вел телеканал Sky News
2022-09-10T17:35
2022-09-10T17:35
королева
елизавета ii
король
британия
новости
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Прокламацию подписали несколько высокопоставленных лиц, включая принца Уильяма, королеву-консорта, лорда-председателя совета престолонаследия Пенни Мордонт, архиепископа Кентерберийского и других.После король Карл III произнес речь в память о королеве Елизавете II и пообещал следовать ее примеру.Карл III стал королем после смерти его матери королевы Елизаветы II. Церемония вступления на престол является важным конституционным и церемониальным шагом для нового монарха. Коронация состоится позднее, ее дата пока не определена.Королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
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королева, елизавета ii, король, британия, новости
Королева, Елизавета II, король, Британия, Новости

Карл III официально стал новым королем Великобритании

17:35 10.09.2022
 
Карл III
Карл III
Читать в
Карла III официально провозгласили королем Великобритании 10 сентября на совете престолонаследия. Трансляцию вел телеканал Sky News
Прокламацию подписали несколько высокопоставленных лиц, включая принца Уильяма, королеву-консорта, лорда-председателя совета престолонаследия Пенни Мордонт, архиепископа Кентерберийского и других.
После король Карл III произнес речь в память о королеве Елизавете II и пообещал следовать ее примеру.

"Я глубоко осознаю это великое наследие и обязанности и важную ответственность суверена, которые сейчас перешли ко мне. Принимая эту ответственность, я буду стремиться следовать этому вдохновляющему примеру (Елизаветы II), который был мне подан, поддерживая конституционное правительство и добиваясь мира, гармонии и процветания для народов этих островов и королевств Содружества и территорий по всему миру", - заявил он.

Карл III стал королем после смерти его матери королевы Елизаветы II. Церемония вступления на престол является важным конституционным и церемониальным шагом для нового монарха. Коронация состоится позднее, ее дата пока не определена.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
 
КоролеваЕлизавета IIкорольБританияНовости
 
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