https://ukraina.ru/20220910/1038615747.html
Карл III официально стал новым королем Великобритании
Карл III официально стал новым королем Великобритании - 10.09.2022 Украина.ру
Карл III официально стал новым королем Великобритании
Карла III официально провозгласили королем Великобритании 10 сентября на совете престолонаследия. Трансляцию вел телеканал Sky News
2022-09-10T17:35
2022-09-10T17:35
2022-09-10T17:35
королева
елизавета ii
король
британия
новости
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Прокламацию подписали несколько высокопоставленных лиц, включая принца Уильяма, королеву-консорта, лорда-председателя совета престолонаследия Пенни Мордонт, архиепископа Кентерберийского и других.После король Карл III произнес речь в память о королеве Елизавете II и пообещал следовать ее примеру.Карл III стал королем после смерти его матери королевы Елизаветы II. Церемония вступления на престол является важным конституционным и церемониальным шагом для нового монарха. Коронация состоится позднее, ее дата пока не определена.Королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
королева, елизавета ii, король, британия, новости
Королева, Елизавета II, король, Британия, Новости
Карл III официально стал новым королем Великобритании
Карла III официально провозгласили королем Великобритании 10 сентября на совете престолонаследия. Трансляцию вел телеканал Sky News
Прокламацию подписали несколько высокопоставленных лиц, включая принца Уильяма, королеву-консорта, лорда-председателя совета престолонаследия Пенни Мордонт, архиепископа Кентерберийского и других.
После король Карл III произнес речь в память о королеве Елизавете II и пообещал следовать ее примеру.
"Я глубоко осознаю это великое наследие и обязанности и важную ответственность суверена, которые сейчас перешли ко мне. Принимая эту ответственность, я буду стремиться следовать этому вдохновляющему примеру (Елизаветы II), который был мне подан, поддерживая конституционное правительство и добиваясь мира, гармонии и процветания для народов этих островов и королевств Содружества и территорий по всему миру", - заявил он.
Карл III стал королем после смерти его матери королевы Елизаветы II. Церемония вступления на престол является важным конституционным и церемониальным шагом для нового монарха. Коронация состоится позднее, ее дата пока не определена.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.