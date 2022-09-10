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Премьер Польши раскритиковал позицию Германии по Украине
Премьер Польши раскритиковал позицию Германии по Украине - 10.09.2022 Украина.ру
Премьер Польши раскритиковал позицию Германии по Украине
Германия проявила чрезмерную нерешительность в российско-украинском конфликте. Такую точку зрения 9 сентября высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью журналу Spiegel
2022-09-10T17:13
2022-09-10T17:13
2022-09-10T17:14
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новости
политика
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"Позиция, занятая немцами, особенно в первые месяцы конфликта на Украине, была очень разочаровывающей", — отметил политик.Кроме того, он обрушился с критикой на энергетическую политику Германии.Также Моравецкий раскритиковал немцев за постоянное "преклонение перед Россией"."Немцы всегда были очень снисходительны по отношению к Москве и преклонялись перед ней", — резюмировал он.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
германия, польша, россия, новости, политика
Германия, Польша, Россия, Новости, политика
Премьер Польши раскритиковал позицию Германии по Украине
17:13 10.09.2022 (обновлено: 17:14 10.09.2022)
Германия проявила чрезмерную нерешительность в российско-украинском конфликте. Такую точку зрения 9 сентября высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью журналу Spiegel
"Позиция, занятая немцами, особенно в первые месяцы конфликта на Украине, была очень разочаровывающей", — отметил политик.
Кроме того, он обрушился с критикой на энергетическую политику Германии.
"Немецкая энергетическая политика, которой всегда хвастался Берлин, находится в руинах. Отказ от угля и атомной энергии был преждевременным, а о строительстве "Северных потоков" и связанной с ними зависимости от России даже говорить не приходится. Политика Германии нанесла огромный ущерб Европе", — добавил польский премьер.
Также Моравецкий раскритиковал немцев за постоянное "преклонение перед Россией".
"Немцы всегда были очень снисходительны по отношению к Москве и преклонялись перед ней", — резюмировал он.