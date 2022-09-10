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Премьер Польши раскритиковал позицию Германии по Украине

Премьер Польши раскритиковал позицию Германии по Украине - 10.09.2022 Украина.ру

Премьер Польши раскритиковал позицию Германии по Украине

Германия проявила чрезмерную нерешительность в российско-украинском конфликте. Такую точку зрения 9 сентября высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью журналу Spiegel

2022-09-10T17:13

2022-09-10T17:13

2022-09-10T17:14

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"Позиция, занятая немцами, особенно в первые месяцы конфликта на Украине, была очень разочаровывающей", — отметил политик.Кроме того, он обрушился с критикой на энергетическую политику Германии.Также Моравецкий раскритиковал немцев за постоянное "преклонение перед Россией"."Немцы всегда были очень снисходительны по отношению к Москве и преклонялись перед ней", — резюмировал он.

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германия, польша, россия, новости, политика