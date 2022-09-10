Премьер Польши раскритиковал позицию Германии по Украине - 10.09.2022 Украина.ру
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Премьер Польши раскритиковал позицию Германии по Украине
Премьер Польши раскритиковал позицию Германии по Украине - 10.09.2022 Украина.ру
Премьер Польши раскритиковал позицию Германии по Украине
Германия проявила чрезмерную нерешительность в российско-украинском конфликте. Такую точку зрения 9 сентября высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью журналу Spiegel
2022-09-10T17:13
2022-09-10T17:14
германия
польша
россия
новости
политика
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"Позиция, занятая немцами, особенно в первые месяцы конфликта на Украине, была очень разочаровывающей", — отметил политик.Кроме того, он обрушился с критикой на энергетическую политику Германии.Также Моравецкий раскритиковал немцев за постоянное "преклонение перед Россией"."Немцы всегда были очень снисходительны по отношению к Москве и преклонялись перед ней", — резюмировал он.
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германия, польша, россия, новости, политика
Германия, Польша, Россия, Новости, политика

Премьер Польши раскритиковал позицию Германии по Украине

17:13 10.09.2022 (обновлено: 17:14 10.09.2022)
 
© president.gov.uaМатеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий
© president.gov.ua
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Германия проявила чрезмерную нерешительность в российско-украинском конфликте. Такую точку зрения 9 сентября высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью журналу Spiegel
"Позиция, занятая немцами, особенно в первые месяцы конфликта на Украине, была очень разочаровывающей", — отметил политик.
Кроме того, он обрушился с критикой на энергетическую политику Германии.

"Немецкая энергетическая политика, которой всегда хвастался Берлин, находится в руинах. Отказ от угля и атомной энергии был преждевременным, а о строительстве "Северных потоков" и связанной с ними зависимости от России даже говорить не приходится. Политика Германии нанесла огромный ущерб Европе", — добавил польский премьер.

Также Моравецкий раскритиковал немцев за постоянное "преклонение перед Россией".
"Немцы всегда были очень снисходительны по отношению к Москве и преклонялись перед ней", — резюмировал он.
 
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