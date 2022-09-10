В Новой Каховке в дачном доме обнаружили склад украинских диверсантов - 10.09.2022 Украина.ру
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В Новой Каховке в дачном доме обнаружили склад украинских диверсантов
В Новой Каховке в дачном доме обнаружили склад украинских диверсантов - 10.09.2022 Украина.ру
В Новой Каховке в дачном доме обнаружили склад украинских диверсантов
Полицейские Херсонской области обнаружили в дачном доме Новой Каховки склад боеприпасов и оружия диверсионно-разведывательной группы, сообщило МВД региона своем Telegram-канале
2022-09-10T16:53
2022-09-10T16:53
новости
новая каховка
диверсанты
украина
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Правоохранители изъяли 4 290 патронов калибром 5,45 мм, гранату РГД, три гранаты Ф-1, две дымовых шашки, противотанковую мину и ПЗРК "Игла".Лица, причастные к совершению террористической деятельности и незаконному хранению и обороту оружия, устанавливаются.
https://ukraina.ru/20220909/1038517505.html
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452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, новая каховка, диверсанты, украина
Новости, Новая Каховка, диверсанты, Украина

В Новой Каховке в дачном доме обнаружили склад украинских диверсантов

16:53 10.09.2022
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР
Бойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
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Полицейские Херсонской области обнаружили в дачном доме Новой Каховки склад боеприпасов и оружия диверсионно-разведывательной группы, сообщило МВД региона своем Telegram-канале
"В ходе реализации оперативной информации сотрудники полиции совместно с военной полицией и военной прокуратурой РФ в погребе дачного дома в г. Новая Каховка обнаружили склад оружия и боеприпасов… Арсенал, предположительно, принадлежит членам диверсионно-разведывательной группы, действующей на территории области", - сообщается в МВД.
Правоохранители изъяли 4 290 патронов калибром 5,45 мм, гранату РГД, три гранаты Ф-1, две дымовых шашки, противотанковую мину и ПЗРК "Игла".
Лица, причастные к совершению террористической деятельности и незаконному хранению и обороту оружия, устанавливаются.
Голышкин
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НовостиНовая КаховкадиверсантыУкраина
 
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