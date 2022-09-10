В Новой Каховке в дачном доме обнаружили склад украинских диверсантов

"В ходе реализации оперативной информации сотрудники полиции совместно с военной полицией и военной прокуратурой РФ в погребе дачного дома в г. Новая Каховка обнаружили склад оружия и боеприпасов… Арсенал, предположительно, принадлежит членам диверсионно-разведывательной группы, действующей на территории области", - сообщается в МВД.