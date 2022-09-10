https://ukraina.ru/20220910/1038613639.html

Мова, дефицит кадров и другая история? Правда о том, то происходит в школах Запорожья

Мова, дефицит кадров и другая история? Правда о том, то происходит в школах Запорожья - 10.09.2022 Украина.ру

Мова, дефицит кадров и другая история? Правда о том, то происходит в школах Запорожья

Директор департамента образования и науки Запорожской области Елена Шапурова в эфире Украина.ру рассказала, как начался учебный год в регионе, с какими трудностями пришлось столкнуться, а также о настроениях в педагогическом коллективе:

2022-09-10T12:35

2022-09-10T12:35

2022-09-10T12:35

видео

запорожская область

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00:30 – Украинский язык, дефицит кадров: как начали новый учебный год школы Запорожской области; 02:00 – Сотрудничество с российскими вузами; 04:39 – Что происходит в детских садах; 05:10 – Взрывы в Бердянске: как Россия обезопасила детей; 06:05 – Обстрелы Запорожской АЭС: можно ли договориться и с кем? 06:44 – Что изменилось в регионе с приходом России?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины. Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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