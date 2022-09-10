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Мова, дефицит кадров и другая история? Правда о том, то происходит в школах Запорожья
Мова, дефицит кадров и другая история? Правда о том, то происходит в школах Запорожья - 10.09.2022 Украина.ру
Мова, дефицит кадров и другая история? Правда о том, то происходит в школах Запорожья
Директор департамента образования и науки Запорожской области Елена Шапурова в эфире Украина.ру рассказала, как начался учебный год в регионе, с какими трудностями пришлось столкнуться, а также о настроениях в педагогическом коллективе:
2022-09-10T12:35
2022-09-10T12:35
2022-09-10T12:35
видео
запорожская область
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00:30 – Украинский язык, дефицит кадров: как начали новый учебный год школы Запорожской области; 02:00 – Сотрудничество с российскими вузами; 04:39 – Что происходит в детских садах; 05:10 – Взрывы в Бердянске: как Россия обезопасила детей; 06:05 – Обстрелы Запорожской АЭС: можно ли договориться и с кем? 06:44 – Что изменилось в регионе с приходом России?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины. Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, запорожская область, видео
Мова, дефицит кадров и другая история? Правда о том, то происходит в школах Запорожья
Директор департамента образования и науки Запорожской области Елена Шапурова в эфире Украина.ру рассказала, как начался учебный год в регионе, с какими трудностями пришлось столкнуться, а также о настроениях в педагогическом коллективе:
00:30 – Украинский язык, дефицит кадров: как начали новый учебный год школы Запорожской области;
02:00 – Сотрудничество с российскими вузами;
04:39 – Что происходит в детских садах;
05:10 – Взрывы в Бердянске: как Россия обезопасила детей;
06:05 – Обстрелы Запорожской АЭС: можно ли договориться и с кем?
06:44 – Что изменилось в регионе с приходом России?
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины. Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.