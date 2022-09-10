Полный бардак! Кому верить, зачем нам мова и повторится ли Буча в Балаклее - Гаспарян. Видео - 10.09.2022 Украина.ру
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Полный бардак! Кому верить, зачем нам мова и повторится ли Буча в Балаклее - Гаспарян. Видео
Полный бардак! Кому верить, зачем нам мова и повторится ли Буча в Балаклее - Гаспарян. Видео - 10.09.2022 Украина.ру
Полный бардак! Кому верить, зачем нам мова и повторится ли Буча в Балаклее - Гаспарян. Видео
Вместе с политологом, публицистом и радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
2022-09-10T12:10
2022-09-10T12:10
армен гаспарян
видео
буча
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00:55 – Что происходит в Балаклее? Ожидать ли второй Бучи, бардак в информационном пространстве; 16:45 - "Вам здесь не рады": страны Балтии и Польша запретят въезд россиянам. Как проучить противников? 18:52 – Зачем Молдавия возобновит авиасообщение с РФ с 1 октября? Газовый аспект; 23:00 – Зачем нам учебник украинского языка? 27:20 – День Москвы: воспоминания Армена Гаспаряна и отношение к родному городу. Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины. Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
армен гаспарян, видео, буча, видео
Армен Гаспарян, Видео, Буча

Полный бардак! Кому верить, зачем нам мова и повторится ли Буча в Балаклее - Гаспарян. Видео

12:10 10.09.2022
 
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Вместе с политологом, публицистом и радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:55 – Что происходит в Балаклее? Ожидать ли второй Бучи, бардак в информационном пространстве;
16:45 - "Вам здесь не рады": страны Балтии и Польша запретят въезд россиянам. Как проучить противников?
18:52 – Зачем Молдавия возобновит авиасообщение с РФ с 1 октября? Газовый аспект;
23:00 – Зачем нам учебник украинского языка?
27:20 – День Москвы: воспоминания Армена Гаспаряна и отношение к родному городу.
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины. Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
 
Армен ГаспарянВидеоБуча
 
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