https://ukraina.ru/20220910/1038613167.html

Полный бардак! Кому верить, зачем нам мова и повторится ли Буча в Балаклее - Гаспарян. Видео

Полный бардак! Кому верить, зачем нам мова и повторится ли Буча в Балаклее - Гаспарян. Видео - 10.09.2022 Украина.ру

Полный бардак! Кому верить, зачем нам мова и повторится ли Буча в Балаклее - Гаспарян. Видео

Вместе с политологом, публицистом и радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:

2022-09-10T12:10

2022-09-10T12:10

2022-09-10T12:10

армен гаспарян

видео

буча

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00:55 – Что происходит в Балаклее? Ожидать ли второй Бучи, бардак в информационном пространстве; 16:45 - "Вам здесь не рады": страны Балтии и Польша запретят въезд россиянам. Как проучить противников? 18:52 – Зачем Молдавия возобновит авиасообщение с РФ с 1 октября? Газовый аспект; 23:00 – Зачем нам учебник украинского языка? 27:20 – День Москвы: воспоминания Армена Гаспаряна и отношение к родному городу. Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины. Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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