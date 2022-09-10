https://ukraina.ru/20220910/1038592706.html
Физик-атомщик: Запорожская АЭС может помирить Россию и Украину
Физик-атомщик: Запорожская АЭС может помирить Россию и Украину
Физик-атомщик: Запорожская АЭС может помирить Россию и Украину
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС и представила отчет по результатам рейда. И этот факт – приезда третьей стороны – недооценен. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил физик-атомщик Андрей Ожаровский
2022-09-10T06:15
2022-09-10T06:15
2022-09-10T06:15
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По его мнению, визит третьей стороны на Запорожскую АЭС – хороший сигнал, ведь визит смогли согласовать обе стороны – Россия и Украина. И чем больше разных сторонних "гостей" будет на станции – тем лучше, считает физик.Он добавил, что все шансы на оптимистичный сценарий есть, как и вероятность того, что ЗАЭС просто будет локальной демилитаризированной зоной.
https://ukraina.ru/20220908/1038552005.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская аэс, россия, украина
Новости, Запорожская АЭС, Россия, Украина
Физик-атомщик: Запорожская АЭС может помирить Россию и Украину
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС и представила отчет по результатам рейда. И этот факт – приезда третьей стороны – недооценен. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил физик-атомщик Андрей Ожаровский
По его мнению, визит третьей стороны на Запорожскую АЭС – хороший сигнал, ведь визит смогли согласовать обе стороны – Россия и Украина. И чем больше разных сторонних "гостей" будет на станции – тем лучше, считает физик.
"Чем больше будет представителей международного сообщества, тем больше будет создаваться условий для снижения накала этого противостояния. По крайней мере, в этой точке. Какая-то точка же должна начать переводить конфликт из горячей фазы в теплую, а потом и в холодную. Почему бы этой точкой не могла стать Запорожская АЭС. Может ничего не будет из этого доклада, будет пшик и говорильня, а может это росток чего-то нового. Я увидел там новое. Появилось с согласия обеих сторон международное агентство, ну дальше может наблюдатели ООН появятся", - заявил Ожаровский.
Он добавил, что все шансы на оптимистичный сценарий есть, как и вероятность того, что ЗАЭС просто будет локальной демилитаризированной зоной.