Физик-атомщик: Запорожская АЭС может помирить Россию и Украину

"Чем больше будет представителей международного сообщества, тем больше будет создаваться условий для снижения накала этого противостояния. По крайней мере, в этой точке. Какая-то точка же должна начать переводить конфликт из горячей фазы в теплую, а потом и в холодную. Почему бы этой точкой не могла стать Запорожская АЭС. Может ничего не будет из этого доклада, будет пшик и говорильня, а может это росток чего-то нового. Я увидел там новое. Появилось с согласия обеих сторон международное агентство, ну дальше может наблюдатели ООН появятся", - заявил Ожаровский.