https://ukraina.ru/20220910/1038577350.html

Пленный ВСУ Владислав "Атос" Кучеров: Только в Мариуполе я узнал, что такое русская культура

Пленный ВСУ Владислав "Атос" Кучеров: Только в Мариуполе я узнал, что такое русская культура - 10.09.2022 Украина.ру

Пленный ВСУ Владислав "Атос" Кучеров: Только в Мариуполе я узнал, что такое русская культура

Снайперу ВСУ, служившему в Нацгвардии Украины на момент пленения, Владиславу Кучерову (позывной "Атос") - 21 год. Высокий, щуплый, неагрессивный. Не женат, но... Украина.ру, 10.09.2022

2022-09-10T11:59

2022-09-10T11:59

2022-09-10T11:59

украина

всу

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мариуполь

русская культура

снайпер

нацгвардия

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Снайперу ВСУ, служившему в Нацгвардии Украины на момент пленения, Владиславу Кучерову (позывной "Атос") - 21 год. Высокий, щуплый, неагрессивный. Не женат, но есть девушка.Книги раньше вообще не читал. Попросил меня дать ему в камеру литературу по истории России. Хочет о ней больше знать. Я дал.Родом с родины президента Зеленского – города Кривого Рога. Проживал с семьей на 173-м квартале.До армии учился на повара-кондитера там же, в Кривом Роге. После этого работал, где придется - то охранником в супермаркете, то грузчиком. В 2019 году, когда ему исполнилось 19 лет, получил первую повестку в армию. Проигнорировал. В 2020 году пришла вторая. На этот раз будущий "Атос" ее игнорировать не стал и явился в военкомат. Отслужил 4 месяца срочки, после чего ему предложили контракт. СогласилсяСвоё согласие объясняет так:- Изначально у меня не было даже мысли о контракте, со мной попал служить на срочку мой лучший друг. Он захотел пойти на контракт, а я подумал, вместе будет как-то веселее, и деньги какие-то буду получать.- Какая у вас была зарплата?- 10 500 гривен (примерно 25 тысяч рублей)- А если в Донбассе, то сколько?- Боевые вы имеете в виду? Мы всегда выезжали исключительно на вторую линию, нас на передок не пускали. Была доплата 6500-7000 гривен (18-21 тысяча рублей).- Где служили в Донбассе?- Первая ротация была возле Волновахи, ПГТ Благодатное, три месяца - у нас всегда три через три. Потом следующая ротация начиналась с 8 февраля 2022 года, должна была закончиться 8 мая. Я поехал на ротацию в тыл на вторую линию.- Это тоже возле Волновахи?- Возле Мариуполя, Пионерское. Там я пробыл две недели, началась российская спецоперация.- А как она для вас началась?- Мы были на своей позиции. Там, где мы находились, начались артобстрелы. Мы там несколько дней еще пробыли. Потом отступили к блокпосту, там некоторое время пробыли.- Блокпост где был?- Рядом, между селом Виноградное и Пионерским. Там пробыли неделю, оттуда поступила команда от "Азова"* отступать на Мариуполь.- Почему команда от "Азова"*? Вы в "Азове"* были?- Когда все началось – нас прикомандировали к "Азову"*, нами командовал "Азов"*. Поступила команда отступать на Мариуполь. Мы отступили, бросили блокпост. Через неделю я отбился от своих в ходе боя, начался бой.- А где вы находились, когда начался бой?- Прямо на окраине Мариуполя, возле села Виноградное. Мы наблюдали за селом. Обороняли Мариуполь. Начался бой утром, и в ходе боя так получилось, я отбился от своих.Я находился метров триста-четыреста на своей позиции сам. У меня не было никаких средств связи, не было рации в тот момент. Телефона уже не было. Я не мог связаться никак. Оружие мое осталось на позиции. Я был с чужим оружием без патронов.Принял самовольное решение, как-то пытаться отступить, может быть, дальше со своими встретиться. В итоге я, когда был у девятиэтажки в Мариуполе, услышал в подъезде голоса, решил зайти, посмотреть. Зашел, там были гражданские, которые кушать готовили на костре.Там я познакомился с одними тетей и дядей, они мне предложили остаться, типа молодой, зачем оно тебе надо, говорят, сиди у нас, попьешь чаю, покушаешь, там будешь решать, что дальше делать. Я согласился, других вариантов особо не было.Я остался, пробыл там два дня, они меня переодели в гражданскую одежду, военную спрятали у себя, в квартире, и оружие тоже. Сказали не маячить перед жильцами, чтобы они не испугались, что я военный.Я был в гражданской одежде, они сразу же придумали историю, типа мы с ними договорились, вдруг что – я их племянник, и пришел к ним пересидеть. Пробыл там несколько дней.Потом зашли в подъезд бойцы ДНР и сказали эвакуироваться. Собрать вещи быстро и уходить в частный сектор. Мы собрались, нас вывели в частный сектор, там просидели в каком-то доме. Обычный частный сектор, нас завели в какой-то дом пересидеть.Минут тридцать там посидели, оттуда нас повели на блокпост, на тот же, на котором я был изначально. Вместе со всеми гражданскими я туда попал, там нас посадили на автобусы и повезли, сказали, что в безопасное место.Мы приехали в село Безыменное, там проходила фильтрация. Там я, так получилось, прошел фильтрацию несмотря на то, что военный, и меня посадили в автобус на Ростов-на-Дону.Мы поехали. Думал, уже все нормально будет, но остановились на таможне с Россией, в Новоазовске, и там выяснилось то, что я военный.- Как выяснилось?- В телефоне фотографию нашли. Я предварительно специально почистил телефон, полностью удалил все фотографии военные, контакты, но не заметил одну фотографию – там фотография была командировочного листа на курс снайперов.Я по штатке снайпер, и меня командир отправлял прошлой осенью на курс снайперов. Я сфотографировал эту бумажку на память, и когда удалял, не заметил ее.- Что после этого было?- После этого на меня надели наручники, сказали, побеседуют со мной, все будет нормально, бить меня не будут. Со мной побеседовали, я написал объяснительную, еще какие-то бумажки.Потом приехали какие-то парни, посадили меня в машину и повезли в то место, где я находился все следующее время. Как я понимаю – это какое-то СИЗО было. Там я пробыл четыре месяца в одиночной камере, и оттуда потом меня сюда привезли.- Какого числа пленили?- 11 марта.- Вы пошли в снайпера. Одно дело артиллеристом посылать снаряд куда-то, жертв своих не видя, или быть автоматчиком – в него стреляют, он стреляет в ответ. А снайпер… идет его будущая жертва, и он по ней стреляет. Он видит, как человек умирает. Вас это не смущало?- Я военный, и если я и стрелял, то стрелял в такого же военного, который против меня воюет.- Много убили из своей снайперской винтовки?- Не убивал. У меня было три акта, когда я применял оружие против противника, и все три я промазал?- Промазал?- Расстояние большое было.- В кого целились?- Военные – в оливковой одежде с белой повязкой.- А вам говорили на курсах снайперов, куда нужно бить – в голову, пах, ногу?- Прямо так определенных каких-то мест не обозначалось. Учили просто нейтрализовать.- Вы курс снайперов прошли, три раза стреляли и три раза промазали. Да вас дисквалифицировать надо по идее.- Я не доучился на этом курсе.- Почему решили идти в снайпера?- Я не решал, я пришел на срочную службу, мне ротный сказал – все, ты снайпер, другому сказал – ты пулеметчик. Просто раскинули, поделили.- Вами как командовали "азовцы". Что они за люди? Отличаются они от простых военных украинских, или вы и они – это одно и то же?- Это такие же военные.- Скоро в Мариуполе будет суд над "азовцами", их будут судить. "Азовцы" - фашисты, нацисты для вас?- В целом "Азов"* нет, я так считаю. Просто есть некоторые личности, которые как-то склонны к этому.- Вам что-то говорит имя Андрея Билецкого, отца-основателя "Азова"*?- Нет. Я про "Азов" * очень мало знаю, до войны я об "Азове"* ничего не знал.- Почему "азовцев" считают нацистами в России и ЛДНР?- Я этого не знаю.- Почему? У них ведь татухи со свастиками, "Волчьи крюки", "Мертвая голова".- Может быть, некоторые личности так себя позиционировали, и это как-то вышло в массы.- Вы из Кривого Рога. Большинство населения Кривого Рога было пророссийским, голосовало за партию Януковича, за "Партию регионов".- Ну да.- Ваши родители голосовали за кого?- Мама на последних выборах вообще не хотела голосовать, я ее убедил за Зеленского проголосовать.- Почему она не хотела голосовать?- Не любила эту тему с политикой, считала, лучше не проголосовать.- А папа?- Не знаю, он не говорил, за кого проголосовал.- В 2014 году вы еще маленьким были, родители были за Евромайдан или против, помните?- Помню, они были против.- Почему?- Как минимум потому, что гибли люди. Я, если честно, полностью суть всех событий не понимаю до конца, зачем это было.- А родители вам не говорили, зачем ты идешь в армию, ты же там погибнешь – Донбасс, в своих будешь стрелять?- Мама говорила, отговаривала именно от контракта, чтобы не подписывал контракт. К срочной службе позитивно относилась, но не хотела вообще, чтобы я в армию шел. Но я раз решился отслужить срочную службу, я пошел, все нормально было.- Если бы прошли российских военных в Новоазовске, какие дальнейшие бы ваши действия были? Вышли бы на территорию России, а потом?- Дальнейшие действия – у моей девушки есть родственники в России, и я планировал как-то попасть к ним в город, они живут в городе Россошь Воронежской области.- А потом?- А потом что-то думать.- На Украину вернуться?- Да.- И в армию.- Нет! Зачем?- Почему? Вы же военнослужащий, контрактник.- Просто, когда это все началось, я понял, что это не мое.- Почему?- Я как минимум просто боялся временами. Было страшно.- Если будет обмен пленными, вернетесь в армию или нет?- Нет.- А чем тогда будете заниматься на гражданке?- Думаю, по специальности, может быть, где-то подучиться, и работать по специальности.- Хотите жить в Кривом Роге?-Да. Киев как вариант, я туда ездил, мне очень понравился город.- А где бы еще хотел, кроме Кривого Рога жить на Украине?- Может быть, во Львове. Я во Львове не был, хотел бы посетить, посмотреть город.- А жить, работать?- Жить и работать – Кривой Рог или Киев.- Если Кривой Рог вошел бы в состав Российской Федерации, вы остались бы, или уехали на территорию Украины?- Сложный вопрос. Я думаю, остался бы. Потому что родной город.- Вас бы не смущало, что пришли "москали", "русня", против которых вы воевали?- Смущало бы. Просто родной город, и мне хотелось бы в родном городе быть.- А если бы смущало, что бы не устраивало в российской власти, что было бы не так?- Я не знаю, не могу ответить.- Для вас Бандера, Шухевич, Мазепа герои?- Шухевича не знаю, кто это. Бандера – не знал до плена. В плену узнал, кто он такой. Слышал "Бандера", по истории в школе еще.- А Мазепа?- Мазепа? Гетьман украинский. Он да, герой- А почему?- Я мало про него знаю.- Как ты относитесь к России, к русским?- Именно к народу, к культуре отлично, положительно.- Что нравится в русской культуре?- Я, когда попал ту девятиэтажку, меня приняли жители Мариуполя, они были пророссийские, за Россию. Они показали русскую культуру – очень гостеприимные. В первую очередь – гостеприимность.- Добрые?- Да, доброта такая была. То есть, было приятно с ними общаться.- Тогда в таком случае что вас смущало бы, если бы Кривой Рог вошел в состав России? Была бы там русская культура, доброта, гостеприимство те же самые.- Я не знаю, как бы было, не могу сказать.- А какое у вас отношение к Зеленскому? Это ваш земляк. Что думаете по его поводу?- Нормальное отношение. Он мне нравится, как минимум из-за того, что изначально, до того, как он стал президентом, просто очень много где снимался, ведущий хороший, хороший актер. То есть, в этом плане.- А как президент?- Он шел на пост президента, был очень популярным, его любил народ за его популярность.- Любил, потому что он артист?- Да.- В его программе было найти компромисс между Западной Украиной и Восточной, достичь мира в Донбассе, найти взаимопонимание с Россией, вы за?- Да, я за.- За время его президентства ничего этого не было сделано. Вас это не смущало?- Это, наверное, длительный процесс, это не делается за пару дней.- А за пару лет?- Ну я не знаю, как оно работает.- А к Порошенко как вы относились?- Плохо.- Почему?- Весь его срок президентства шла война, ничего не менялось, вообще никаких изменений. Дальше была война на территории Донецка и Луганска.- Как тебе Донбасс. Ты приехал в Донбасс, отличие от Кривого Рога было или не было? Люди отличались?- Нет, ничем. Возле Волновахи были в селе, там люди за Украину были, такие же люди, как в Кривом Роге.- А что-нибудь слышали о Донецко-Криворожской республике?- Нет.- Как вы относитесь к идее Новороссии? Мы считаем, что Кривой Рог – часть Новороссии. Сам проект, идея Новороссии, что-то слышали о ней?- Да, слышал. Россия считает это своей историей эту Новороссию, я правильно понимаю? Честно, я в школе плохо учился, историю плохо знаю, и как оно есть на самом деле…- А Одессу, Николаев, Херсон, Кривой Рог, Мелитополь, Мариуполь кто основал и когда?- Не знаю.- Не задавались таким вопросом?- Нет.- Украина основала или Российская Империя?- Наверное, Российская Империя. Но это было давно. Потом был Советский Союз и Украина получила независимость от Советского Союза, отделилась, то же самое как Беларусь, все по-отдельности стало.- Хотели бы, чтобы Украина, Белоруссия и Россия были вместе?- Я бы хотел, чтобы был мир между Украиной, Белоруссией и Россией, не было этой войны, кровопролития, того, что сейчас происходит. А как оно там будет называться – это уже второй вопрос.* Террористическая организация, запрещенная в РФ

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2022

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

украина, всу, пленный, военнопленный, александр чаленко, интервью, мариуполь, русская культура, снайпер, нацгвардия, россия