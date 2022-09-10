https://ukraina.ru/20220910/1038575840.html

"ВСУ ведут социальный террор": глава Энергодара рассказал, прекратились ли обстрелы ЗАЭС

"Социальный террор": глава Энергодара рассказал, прекратились ли обстрелы ЗАЭС

"ВСУ ведут социальный террор": глава Энергодара рассказал, прекратились ли обстрелы ЗАЭС

Артиллерийские обстрелы Энергодара продолжаются, слышны взрывы в Бердянске, то есть ситуация вокруг станции на данный момент не улучшилась. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава военно-гражданской администрации города Энергодар Александр Волга

2022-09-10T05:00

2022-09-10T05:00

2022-09-10T05:00

запорожская аэс

обстрелы

всу

энергодар

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Он заверил, что в настоящее время ВСУ продолжают наносить провокационные удары по территории близлежащих населенных пунктов, по атомной станции и по Энергодару. А также рассказал, что в городе летают боевые дроны, которые сбрасывают бомбы по жилым кварталам."Вывели (из строя – Ред.) подстанцию "Луч", бьют в режиме нон-стоп, без остановки, просто нанося удары по определенному квадрату. А эта подстанция распределяет всю электроэнергию по энергосистеме города. Путем проведения противоаварийных мероприятий мы запустили полгорода под свет, оставшаяся ситуация - тоже будет решена. Но они (ВСУ – Ред.) ведут социальный террор, бьют по коммуникациям города", - рассказал глава ВГА.

https://ukraina.ru/20220908/1038564927.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запорожская аэс, обстрелы, всу, энергодар