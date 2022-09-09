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Украинскую армию в Харьковской области накроет "Ураган"

Украинскую армию в Харьковской области накроет "Ураган" - 09.09.2022 Украина.ру

Украинскую армию в Харьковской области накроет "Ураган"

Министерство обороны России 9 сентября опубликовало еще одно видео переброски военной техники на Харьковское направление

2022-09-09T17:32

2022-09-09T17:32

2022-09-09T17:32

новости

рзсо "ураган"

харьковская область

купянск

балаклея

россия

армия

всу

украина

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На кадрах видно, что в составе российской колонны движутся реактивные системы залпового огня "Ураган".Ранее в этот же день Минобороны уже публиковало видео с переброской техники, в том числе артиллерии и танков. На технике нанесена буква "О", которую считают символом группировки, известной как "Отважные". По данным СМИ, в ее состав входят части Центрального военного округа. Ранее в военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области заявили о непростой ситуации в районе Купянска, который находится под усиленным обстрелом украинской армии. Обстановка в городе остается напряженной, при этом населенный пункт находится под контролем российских вооруженных сил, заявили в ВГА. Накануне в сети получили распространения материалы, согласно которым ВСУ вошли в Балаклею Харьковской области. Согласно властям, ВС РФ ведут бои в пригородах этого города с целью выбить оттуда украинских военных.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, рзсо "ураган", харьковская область, купянск, балаклея, россия, армия, всу, украина