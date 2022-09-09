https://ukraina.ru/20220909/1038602433.html
Украинскую армию в Харьковской области накроет "Ураган"
Украинскую армию в Харьковской области накроет "Ураган" - 09.09.2022 Украина.ру
Украинскую армию в Харьковской области накроет "Ураган"
Министерство обороны России 9 сентября опубликовало еще одно видео переброски военной техники на Харьковское направление
2022-09-09T17:32
2022-09-09T17:32
2022-09-09T17:32
новости
рзсо "ураган"
харьковская область
купянск
балаклея
россия
армия
всу
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103412/11/1034121103_0:106:3267:1944_1920x0_80_0_0_2ba02546440b3dc937cea476cfe4d7d1.jpg.webp
На кадрах видно, что в составе российской колонны движутся реактивные системы залпового огня "Ураган".Ранее в этот же день Минобороны уже публиковало видео с переброской техники, в том числе артиллерии и танков. На технике нанесена буква "О", которую считают символом группировки, известной как "Отважные". По данным СМИ, в ее состав входят части Центрального военного округа. Ранее в военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области заявили о непростой ситуации в районе Купянска, который находится под усиленным обстрелом украинской армии. Обстановка в городе остается напряженной, при этом населенный пункт находится под контролем российских вооруженных сил, заявили в ВГА. Накануне в сети получили распространения материалы, согласно которым ВСУ вошли в Балаклею Харьковской области. Согласно властям, ВС РФ ведут бои в пригородах этого города с целью выбить оттуда украинских военных.
купянск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103412/11/1034121103_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_bfba621d5a794f7116a8a839a62c345b.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, рзсо "ураган", харьковская область, купянск, балаклея, россия, армия, всу, украина
Новости, РЗСО "Ураган", Харьковская область, Купянск, Балаклея, Россия, Армия, ВСУ, Украина
Украинскую армию в Харьковской области накроет "Ураган"
Министерство обороны России 9 сентября опубликовало еще одно видео переброски военной техники на Харьковское направление
На кадрах видно, что в составе российской колонны движутся реактивные системы залпового огня "Ураган".
Ранее в этот же день Минобороны уже публиковало видео с переброской техники, в том числе артиллерии и танков.
На технике нанесена буква "О", которую считают символом группировки, известной как "Отважные". По данным СМИ, в ее состав входят части Центрального военного округа.
Ранее в военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области заявили о непростой ситуации в районе Купянска, который находится под усиленным обстрелом украинской армии.
Обстановка в городе остается напряженной, при этом населенный пункт находится под контролем российских вооруженных сил, заявили в ВГА. Накануне в сети получили распространения материалы, согласно которым ВСУ вошли в Балаклею Харьковской области. Согласно властям, ВС РФ ведут бои в пригородах этого города с целью выбить оттуда украинских военных.