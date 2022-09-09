Украинскую армию в Харьковской области накроет "Ураган" - 09.09.2022 Украина.ру
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Украинскую армию в Харьковской области накроет "Ураган"
Украинскую армию в Харьковской области накроет "Ураган" - 09.09.2022 Украина.ру
Украинскую армию в Харьковской области накроет "Ураган"
Министерство обороны России 9 сентября опубликовало еще одно видео переброски военной техники на Харьковское направление
2022-09-09T17:32
2022-09-09T17:32
новости
рзсо "ураган"
харьковская область
купянск
балаклея
россия
армия
всу
украина
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На кадрах видно, что в составе российской колонны движутся реактивные системы залпового огня "Ураган".Ранее в этот же день Минобороны уже публиковало видео с переброской техники, в том числе артиллерии и танков. На технике нанесена буква "О", которую считают символом группировки, известной как "Отважные". По данным СМИ, в ее состав входят части Центрального военного округа. Ранее в военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области заявили о непростой ситуации в районе Купянска, который находится под усиленным обстрелом украинской армии. Обстановка в городе остается напряженной, при этом населенный пункт находится под контролем российских вооруженных сил, заявили в ВГА. Накануне в сети получили распространения материалы, согласно которым ВСУ вошли в Балаклею Харьковской области. Согласно властям, ВС РФ ведут бои в пригородах этого города с целью выбить оттуда украинских военных.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, рзсо "ураган", харьковская область, купянск, балаклея, россия, армия, всу, украина
Новости, РЗСО "Ураган", Харьковская область, Купянск, Балаклея, Россия, Армия, ВСУ, Украина

Украинскую армию в Харьковской области накроет "Ураган"

17:32 09.09.2022
 
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Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
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Министерство обороны России 9 сентября опубликовало еще одно видео переброски военной техники на Харьковское направление
На кадрах видно, что в составе российской колонны движутся реактивные системы залпового огня "Ураган".
Ранее в этот же день Минобороны уже публиковало видео с переброской техники, в том числе артиллерии и танков.
На технике нанесена буква "О", которую считают символом группировки, известной как "Отважные". По данным СМИ, в ее состав входят части Центрального военного округа.
Ранее в военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области заявили о непростой ситуации в районе Купянска, который находится под усиленным обстрелом украинской армии.
Обстановка в городе остается напряженной, при этом населенный пункт находится под контролем российских вооруженных сил, заявили в ВГА. Накануне в сети получили распространения материалы, согласно которым ВСУ вошли в Балаклею Харьковской области. Согласно властям, ВС РФ ведут бои в пригородах этого города с целью выбить оттуда украинских военных.
 
НовостиРЗСО "Ураган"Харьковская областьКупянскБалаклеяРоссияАрмияВСУУкраина
 
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