https://ukraina.ru/20220909/1038593283.html
"Не будем действовать зеркально": Захарова опровергла сообщения о готовящемся введении виз для украинцев
"Не будем действовать зеркально": Захарова опровергла сообщения о готовящемся введении виз для украинцев - 09.09.2022 Украина.ру
"Не будем действовать зеркально": Захарова опровергла сообщения о готовящемся введении виз для украинцев
Россия не намерена зеркально отвечать на решение Украины запретить безвизовый въезд россиян на территорию страны, сказала 9 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2022-09-09T14:58
2022-09-09T14:58
2022-09-09T14:58
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визы
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По ее словам, РФ не планирует создавать дополнительные трудности для въезда простых украинцев, которые ищут защиту от националистов в РФ.Ранее в МИД России заявили, что граждане Украины могут въезжать на территорию РФ без визы до 1 января 2023 года.С 1 июля киевские власти ввели визовый режим для россиян. В МИД Украины сообщили, что получить украинскую визу россияне смогут в визовых центрах восьми городов и в третьих странах. При этом уточнялось, что даже при наличии визы в поездке может быть отказано.Позже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отреагировала на решение Киева ввести визовый режим с Россией, назвав этот шаг "очередной дикостью".
https://ukraina.ru/20220909/1038563047.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, визы
Новости, Украина, Россия, визы
"Не будем действовать зеркально": Захарова опровергла сообщения о готовящемся введении виз для украинцев
Россия не намерена зеркально отвечать на решение Украины запретить безвизовый въезд россиян на территорию страны, сказала 9 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Москва не намерена действовать зеркально", - сказала Захарова.
По ее словам, РФ не планирует создавать дополнительные трудности для въезда простых украинцев, которые ищут защиту от националистов в РФ.
Ранее в МИД России заявили, что граждане Украины могут въезжать на территорию РФ без визы до 1 января 2023 года.
С 1 июля киевские власти ввели визовый режим для россиян. В МИД Украины сообщили, что получить украинскую визу россияне смогут в визовых центрах восьми городов и в третьих странах. При этом уточнялось, что даже при наличии визы в поездке может быть отказано.
Позже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отреагировала на решение Киева ввести визовый режим с Россией, назвав этот шаг "очередной дикостью".