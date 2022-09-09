https://ukraina.ru/20220909/1038593283.html

"Не будем действовать зеркально": Захарова опровергла сообщения о готовящемся введении виз для украинцев

"Не будем действовать зеркально": Захарова опровергла сообщения о готовящемся введении виз для украинцев - 09.09.2022 Украина.ру

"Не будем действовать зеркально": Захарова опровергла сообщения о готовящемся введении виз для украинцев

Россия не намерена зеркально отвечать на решение Украины запретить безвизовый въезд россиян на территорию страны, сказала 9 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2022-09-09T14:58

2022-09-09T14:58

2022-09-09T14:58

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По ее словам, РФ не планирует создавать дополнительные трудности для въезда простых украинцев, которые ищут защиту от националистов в РФ.Ранее в МИД России заявили, что граждане Украины могут въезжать на территорию РФ без визы до 1 января 2023 года.С 1 июля киевские власти ввели визовый режим для россиян. В МИД Украины сообщили, что получить украинскую визу россияне смогут в визовых центрах восьми городов и в третьих странах. При этом уточнялось, что даже при наличии визы в поездке может быть отказано.Позже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отреагировала на решение Киева ввести визовый режим с Россией, назвав этот шаг "очередной дикостью".

https://ukraina.ru/20220909/1038563047.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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