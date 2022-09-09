https://ukraina.ru/20220909/1038588160.html

Украину наводнили западные военные инструкторы - Небензя

Украину наводнили западные военные инструкторы - Небензя - 09.09.2022 Украина.ру

Украину наводнили западные военные инструкторы - Небензя

НАТО руководит боевыми действиями Киева в ручном режиме, а также Украину наводнили западные военные инструкторы, сказал на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя 9 сентября

2022-09-09T13:34

2022-09-09T13:34

2022-09-09T13:34

украина

нато

небензя

новости

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По его словам, Украина наводнена западными военными инструкторами, спецслужбами и наемниками.А в ряде стран проводятся курсы по подготовке украинских вооруженных формирований, заключил постпред.Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров ранее отмечал, что любые, содержащие вооружение для Украины, грузы становятся законной целью для ВС РФ. В МИД России предостерегли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву.

https://ukraina.ru/20220908/1038539937.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, нато, небензя, новости