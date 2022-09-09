https://ukraina.ru/20220909/1038582330.html
В Киевской области установят около 300 камер с распознаванием лиц для "борьбы с ДРГ"
В Киевской области установят около 300 камер с распознаванием лиц для "борьбы с ДРГ" - 09.09.2022 Украина.ру
В Киевской области установят около 300 камер с распознаванием лиц для "борьбы с ДРГ"
Начальник главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов заявил, что 258 дополнительных камер с распознаванием лиц установят в области для выявления диверсантов
2022-09-09T12:04
2022-09-09T12:04
2022-09-09T12:04
киевская область
диверсанты
камеры слежения
новости
украина
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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"258 дополнительных камер с распознаванием лица планируют установить в общественных местах Киевской области, что является важнейшим элементом не только в выявлении правонарушений, но и в противодействии ДРГ (диверсионно-разведывательные группы – ред.), а также оперативном поиске диверсантов", - написал Небитов в Telegram.Он отметил, что больше 90 полицейских офицеров трудятся на обеспечении безопасности граждан на территории области.Небитов призвал глав объединенных территориальных общин присоединяться к установке "камер в подъездах" для сбора оперативной информации для полиции. На Украине с конца февраля якобы разоблачено 102 диверсионно-разведывательные группы и задержаны 1669 человек, заявил 23 августа первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.По его словам, в органах Нацполиции были созданы 123 контрдиверсионные группы, к работе были привлечены по меньшей мере 1,5 тысячи человек. Как отмечалось в материале издания Украина.ру "Диверсанты" и "шпионы" на Украине. Почему их там много и что с ними делает власть", клеймо "шпионов", "диверсантов" и "сепаратистов" режим Владимира Зеленского вешает на всех тех, кто не согласен (гласно, а чаще всего из-за страха репрессий негласно) с действиями, идеологией и функционированием нынешней украинской власти. Функционирование этого "антишпионского механизма", говорилось в статье, до примитивности простое: раз не согласен с тем, что вещает с экранов телевизоров президент, значит ты либо "шпион" либо "диверсант", а потому должен быть подвергнут аресту и содержанию в тюрьме.
https://ukraina.ru/20220909/1038563047.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
киевская область, диверсанты, камеры слежения, новости, украина
В Киевской области установят около 300 камер с распознаванием лиц для "борьбы с ДРГ"
Начальник главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов заявил, что 258 дополнительных камер с распознаванием лиц установят в области для выявления диверсантов
"258 дополнительных камер с распознаванием лица планируют установить в общественных местах Киевской области, что является важнейшим элементом не только в выявлении правонарушений, но и в противодействии ДРГ (диверсионно-разведывательные группы – ред.), а также оперативном поиске диверсантов", - написал Небитов в Telegram.
Он отметил, что больше 90 полицейских офицеров трудятся на обеспечении безопасности граждан на территории области.
Небитов призвал глав объединенных территориальных общин присоединяться к установке "камер в подъездах" для сбора оперативной информации для полиции.
На Украине с конца февраля якобы разоблачено 102 диверсионно-разведывательные группы и задержаны 1669 человек, заявил 23 августа первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.
По его словам, в органах Нацполиции были созданы 123 контрдиверсионные группы, к работе были привлечены по меньшей мере 1,5 тысячи человек.
Как отмечалось в материале издания Украина.ру "Диверсанты" и "шпионы" на Украине. Почему их там много и что с ними делает власть", клеймо "шпионов", "диверсантов" и "сепаратистов" режим Владимира Зеленского вешает на всех тех, кто не согласен (гласно, а чаще всего из-за страха репрессий негласно) с действиями, идеологией и функционированием нынешней украинской власти.
Функционирование этого "антишпионского механизма", говорилось в статье, до примитивности простое: раз не согласен с тем, что вещает с экранов телевизоров президент, значит ты либо "шпион" либо "диверсант", а потому должен быть подвергнут аресту и содержанию в тюрьме.