https://ukraina.ru/20220909/1038582330.html

В Киевской области установят около 300 камер с распознаванием лиц для "борьбы с ДРГ"

В Киевской области установят около 300 камер с распознаванием лиц для "борьбы с ДРГ" - 09.09.2022 Украина.ру

В Киевской области установят около 300 камер с распознаванием лиц для "борьбы с ДРГ"

Начальник главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов заявил, что 258 дополнительных камер с распознаванием лиц установят в области для выявления диверсантов

2022-09-09T12:04

2022-09-09T12:04

2022-09-09T12:04

киевская область

диверсанты

камеры слежения

новости

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102415/44/1024154464_0:228:2304:1524_1920x0_80_0_0_a979103c4a91e53c147cc5d9182178c6.jpg

"258 дополнительных камер с распознаванием лица планируют установить в общественных местах Киевской области, что является важнейшим элементом не только в выявлении правонарушений, но и в противодействии ДРГ (диверсионно-разведывательные группы – ред.), а также оперативном поиске диверсантов", - написал Небитов в Telegram.Он отметил, что больше 90 полицейских офицеров трудятся на обеспечении безопасности граждан на территории области.Небитов призвал глав объединенных территориальных общин присоединяться к установке "камер в подъездах" для сбора оперативной информации для полиции. На Украине с конца февраля якобы разоблачено 102 диверсионно-разведывательные группы и задержаны 1669 человек, заявил 23 августа первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.По его словам, в органах Нацполиции были созданы 123 контрдиверсионные группы, к работе были привлечены по меньшей мере 1,5 тысячи человек. Как отмечалось в материале издания Украина.ру "Диверсанты" и "шпионы" на Украине. Почему их там много и что с ними делает власть", клеймо "шпионов", "диверсантов" и "сепаратистов" режим Владимира Зеленского вешает на всех тех, кто не согласен (гласно, а чаще всего из-за страха репрессий негласно) с действиями, идеологией и функционированием нынешней украинской власти. Функционирование этого "антишпионского механизма", говорилось в статье, до примитивности простое: раз не согласен с тем, что вещает с экранов телевизоров президент, значит ты либо "шпион" либо "диверсант", а потому должен быть подвергнут аресту и содержанию в тюрьме.

https://ukraina.ru/20220909/1038563047.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

киевская область, диверсанты, камеры слежения, новости, украина