Член Запорожской ВГА Рогов рассказал, что украинская часть Запорожья хочет присоединиться к РФ

"Люди не ответят на этот вопрос, прекрасно понимая, что с ними будет после того, как они выскажутся. Однозначно в Запорожье большинство людей нашей позиции, наших взглядов, но они сейчас запуганы, и, конечно, не признаются в этом", — сказал Рогов.