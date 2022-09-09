https://ukraina.ru/20220909/1038574747.html
Член Запорожской ВГА Рогов рассказал, что украинская часть Запорожья хочет присоединиться к РФ
Член Запорожской ВГА Рогов рассказал, что украинская часть Запорожья хочет присоединиться к РФ - 09.09.2022 Украина.ру
Член Запорожской ВГА Рогов рассказал, что украинская часть Запорожья хочет присоединиться к РФ
Городе Запорожье, который в настоящий момент находится под контролем Украины, большинство местных жителей придерживаются пророссийских взглядов, заявил в беседе с телеканалом "360" член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-09-09T09:03
2022-09-09T09:03
2022-09-09T09:03
запорожье
рогов
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/13/1037880073_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_8b7882d4fa493887f8c7f3997a6084aa.jpg
По его словам, жители города боятся открыто признаваться в поддержке идеи о вхождении региона в состав РФ.Он уточнил, что горожане, которые публично признаются в симпатии к России, грозит физическая расправа.
https://ukraina.ru/20220909/1038559380.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/13/1037880073_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_a82a659adcf6ad86bf3f1853eb92f5f7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожье, рогов, россия, новости
Член Запорожской ВГА Рогов рассказал, что украинская часть Запорожья хочет присоединиться к РФ
Городе Запорожье, который в настоящий момент находится под контролем Украины, большинство местных жителей придерживаются пророссийских взглядов, заявил в беседе с телеканалом "360" член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов