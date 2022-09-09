Член Запорожской ВГА Рогов рассказал, что украинская часть Запорожья хочет присоединиться к РФ - 09.09.2022 Украина.ру
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Член Запорожской ВГА Рогов рассказал, что украинская часть Запорожья хочет присоединиться к РФ
Член Запорожской ВГА Рогов рассказал, что украинская часть Запорожья хочет присоединиться к РФ - 09.09.2022 Украина.ру
Член Запорожской ВГА Рогов рассказал, что украинская часть Запорожья хочет присоединиться к РФ
Городе Запорожье, который в настоящий момент находится под контролем Украины, большинство местных жителей придерживаются пророссийских взглядов, заявил в беседе с телеканалом "360" член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-09-09T09:03
2022-09-09T09:03
запорожье
рогов
россия
новости
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По его словам, жители города боятся открыто признаваться в поддержке идеи о вхождении региона в состав РФ.Он уточнил, что горожане, которые публично признаются в симпатии к России, грозит физическая расправа.
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запорожье, рогов, россия, новости
Запорожье, Рогов, Россия, Новости

Член Запорожской ВГА Рогов рассказал, что украинская часть Запорожья хочет присоединиться к РФ

09:03 09.09.2022
 
© commons.wikimedia.org / Alexey TolmachovЗапорожье
Запорожье - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© commons.wikimedia.org / Alexey Tolmachov
Читать в
Городе Запорожье, который в настоящий момент находится под контролем Украины, большинство местных жителей придерживаются пророссийских взглядов, заявил в беседе с телеканалом "360" член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
По его словам, жители города боятся открыто признаваться в поддержке идеи о вхождении региона в состав РФ.
"Люди не ответят на этот вопрос, прекрасно понимая, что с ними будет после того, как они выскажутся. Однозначно в Запорожье большинство людей нашей позиции, наших взглядов, но они сейчас запуганы, и, конечно, не признаются в этом", — сказал Рогов.
Он уточнил, что горожане, которые публично признаются в симпатии к России, грозит физическая расправа.
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