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"Им газ нужен больше, чем РФ — деньги": В Турции уверены, что ЕС приближается к капитуляции перед Россией
"Им газ нужен больше, чем РФ — деньги": В Турции уверены, что ЕС приближается к капитуляции перед Россией - 09.09.2022 Украина.ру
"Им газ нужен больше, чем РФ — деньги": В Турции уверены, что ЕС приближается к капитуляции перед Россией
Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа, заявил в статье для Sabah обозреватель Хасан Басри Ялчин
2022-09-09T08:48
2022-09-09T08:48
2022-09-09T08:48
европа
россия
турция
газ
новости
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Турецкий журналист отметил, что Евросоюз не способен решить проблему с поставками газа.По его словам, ЕС не может рассчитывать на США, потому что итог предстоящих в ноябре выборов в Конгресс неочевиден. В случае победы республиканцев Европа может остаться без поддержки американцев, к тому же Штаты не в состоянии удовлетворить газовые потребности европейцев, добавил Ялчин.По мнению журналиста, гипотетические запасы голубого топлива не помогут Европе, а поиски альтернативных вариантов поставок из-за внутренних противоречий и отсутствия политической воли окажутся безрезультатными.По его словам, РФ сможет найти новых покупателей для своих энергоресурсов, но Европе не удастся найти себе других поставщиков газа.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
европа, россия, турция, газ, новости
"Им газ нужен больше, чем РФ — деньги": В Турции уверены, что ЕС приближается к капитуляции перед Россией
Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа, заявил в статье для Sabah обозреватель Хасан Басри Ялчин
Турецкий журналист отметил, что Евросоюз не способен решить проблему с поставками газа.
"Если вы не находите решения, то сдаетесь. И я думаю, что Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа. Это поражение также будет означать ниспровержение западной системы", — написал Ялчин.
По его словам, ЕС не может рассчитывать на США, потому что итог предстоящих в ноябре выборов в Конгресс неочевиден. В случае победы республиканцев Европа может остаться без поддержки американцев, к тому же Штаты не в состоянии удовлетворить газовые потребности европейцев, добавил Ялчин.
По мнению журналиста, гипотетические запасы голубого топлива не помогут Европе, а поиски альтернативных вариантов поставок из-за внутренних противоречий и отсутствия политической воли окажутся безрезультатными.
"Российская экономика не рухнула за короткое время из-за санкций. Более того, оказалось, что Европе российский газ нужен больше, чем России — европейские деньги", — подчеркнул Басри Ялчин.
По его словам, РФ сможет найти новых покупателей для своих энергоресурсов, но Европе не удастся найти себе других поставщиков газа.