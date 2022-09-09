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"Им газ нужен больше, чем РФ — деньги": В Турции уверены, что ЕС приближается к капитуляции перед Россией

"Им газ нужен больше, чем РФ — деньги": В Турции уверены, что ЕС приближается к капитуляции перед Россией - 09.09.2022 Украина.ру

"Им газ нужен больше, чем РФ — деньги": В Турции уверены, что ЕС приближается к капитуляции перед Россией

Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа, заявил в статье для Sabah обозреватель Хасан Басри Ялчин

2022-09-09T08:48

2022-09-09T08:48

2022-09-09T08:48

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Турецкий журналист отметил, что Евросоюз не способен решить проблему с поставками газа.По его словам, ЕС не может рассчитывать на США, потому что итог предстоящих в ноябре выборов в Конгресс неочевиден. В случае победы республиканцев Европа может остаться без поддержки американцев, к тому же Штаты не в состоянии удовлетворить газовые потребности европейцев, добавил Ялчин.По мнению журналиста, гипотетические запасы голубого топлива не помогут Европе, а поиски альтернативных вариантов поставок из-за внутренних противоречий и отсутствия политической воли окажутся безрезультатными.По его словам, РФ сможет найти новых покупателей для своих энергоресурсов, но Европе не удастся найти себе других поставщиков газа.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

европа, россия, турция, газ, новости